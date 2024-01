Landesweit viele Demonstrationen gegen Rechtsextremismus angemeldet

Auch an diesem Wochenende gehen in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz wieder Menschen gegen die AfD und Rechtsextremismus auf die Straße. Zudem gibt es Veranstaltungen aus Anlass des Holocaust-Gedenktages.

Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" soll am Samstag in Kaiserslautern um 11 Uhr ein Zeichen für Solidarität, Vielfalt und Demokratie gesetzt werden. Zu der Demonstration werden der Stadt zufolge mindestens 2.500 Menschen erwartet. Eine weitere Demo ist in Zweibrücken angekündigt.

In Neustadt an der Weinstraße sind am Mittag nach Angaben der Stadt zu einer Demonstration "gegen rechts" mindestens 500 Teilnehmer angemeldet.

Am Gedenktag für die Opfer des Holocausts wird unter anderem auch in Worms, Frankenthal, Zweibrücken und Bingen demonstriert. Auch in kleineren Gemeinden wird ein Zeichen gesetzt, so in Rhodt unter Rietburg. Die Gemeinde ruft am Samstag auf ihrem Dorfplatz zu einer Demo gegen Demokratiefeindlichkeit auf. Der Anlass: Die AfD hat dort zeitgleich einen Infostand angemeldet.

Demonstrationen auch im Norden von Rheinland-Pfalz

Zahlreiche Demonstrationen finden auch im Norden von Rheinland-Pfalz statt, etwa in Mayen, Bad Breisig und Zell an der Mosel. Am Sonntag geht es dann weiter, unter anderem in Cochem und Ahrweiler. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Mehrere Demos gegen Rechtsextremismus gibt es am Wochenende auch in der Region Trier. Wie kommt es, dass viele Menschen auf die Straße gehen, die vorher nur selten oder noch nie bei einer Demonstration waren? Das hat der SWR den Mainzer Rechtspsychologen Rüdiger Imhoff gefragt.

Gedenkveranstaltung im Mainzer Landtag im Livestream

Gleichzeitig wird am Holocaust-Gedenktag landesweit in vielen Veranstaltungen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Bei einer knapp zweistündigen Gedenkveranstaltung wird der rheinland-pfälzische Landtag am Samstag der Opfer des Nationalsozialismus gedenken. Als Vertreterin der Landesregierung wird Vize-Ministerpräsidentin Katharina Binz von den Grünen sprechen. Der SWR überträgt die Veranstaltung von 11 bis 13 Uhr live.

Im Mittelpunkt des Gedenkens sollen "jahrzehntelang verleugnete Opfergruppen" stehen, wie der Landtag ankündigte.

Am vergangenen Wochenende hatten über eine Million Menschen bundesweit gegen Rechtsextremismus protestiert. Die Proteste wurden durch Recherchen von Correctiv über ein geheimes Treffen von Rechtsextremen in Potsdam ausgelöst.

Enthüllungen von Correctiv bringen Menschen auf die Straße

Das Recherche-Netzwerk Correctiv hatte über das Treffen von AfD-Mitgliedern mit einflussreichen Rechtsextremen in Potsdam berichtet. Dort waren offenbar Pläne geschmiedet worden, um Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben. Diese Enthüllungen des Netzwerks bewegen viele Menschen dazu, sich öffentlich gegen rechtsextreme Politik zu positionieren.