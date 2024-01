Demos gegen Rechtsextremismus in Kaiserslautern und Zweibrücken

per Mail teilen

Am Samstag wollen in der Westpfalz wieder zahlreiche Menschen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Dazu sind Demos in Kaiserslautern und Zweibrücken angemeldet.

Die Demo in Kaiserslautern beginnt um 11 Uhr auf dem Platz vor der Stiftskirche. Sie steht unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt". Dazu aufgerufen hat das Bündnis "Kaiserslautern gegen Rechts". Nach Angaben der Veranstalter haben bereits 50 Initiativen, Vereine, Parteien und Institutionen ihre Unterstützung angekündigt. Die Demo-Teilnehmer wollen zum Messeplatz ziehen – dort soll es gegen Mittag eine Abschluss-Kundgebung geben.

In Zweibrücken steht die Demo unter dem Motto "Demokratie first". Sie wurde von einem Stadtratsmitglied der Partei "Die Partei" angemeldet und wird ebenfalls von zahlreichen Initiativen, Vereinen und anderen Parteien unterstützt. Treffpunkt ist der Hallplatz. Beginn ist um 12 Uhr. Unter anderem soll es Reden geben. Angemeldet ist die Demo bis 14 Uhr.

Demos in Kaiserslautern und Zweibrücken fallen auf Gedenktag

Die Demo in Kaiserslautern wurde nach Angaben der Veranstalter ganz bewusst auf den 27. Januar gelegt, dem Gedenktag für die Opfer des Holocausts. Hintergrund ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945. Das Datum wurde 2005 von den Vereinten Nationen als internationaler Gedenktag eingeführt. In Deutschland wurde der Tag bereits 1996 zum gesetzlichen Gedenktag erhoben.

Rechten Ideologien Nährboden entziehen

Das Bündnis "Kaiserslautern gegen Rechts" teilt in seinem Aufruf zur Demo mit, dass sich der Rechtsruck in der Gesellschaft verstärke. Das zeige sich in einer steigenden Zahl von Abschiebungen und einer Abschottung Europas. Auslöser für diesen Rechtsruck seien auch die hohe Inflation, niedrige Löhne und eine Verstärkung von Armut. Um dem Rechtsruck zu begegnen, müsse auf eine inklusive und demokratische Politik gesetzt werden. Diese müsse aber auch das Leben aller Menschen verbessern, damit rechten Ideologien der Nährboden entzogen werde. Rassismus, Antisemitismus und jede andere Form von Menschenfeindlichkeit dürfe keinen Platz haben - nicht hier und nicht anderswo.

Deutschlandweit Massen-Demos gegen Rechtsextreme

Seit Tagen gehen deutschlandweit tausende Menschen gegen die rechte Szene auf die Straßen. Auslöser ist das Bekanntwerden eines Treffens von Rechtsextremen, darunter auch Mitglieder der AfD. Bei diesem Treffen ging es nach Angaben des Rechercheverbunds "Correctiv" um eine massenhafte Vertreibung von Menschen aus Deutschland.

Hintergrund: "CORRECTIV" hat ein geheimes Treffen in Potsdam aufgedeckt. Die Beteiligten haben demnach das Ziel, Menschen aufgrund rassistischer Kriterien aus Deutschland zu vertreiben - egal, ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht.

Hunderte Menschen demonstrieren im Westen der Pfalz

Schon am vergangenen Wochenende hat es bundesweit und auch in ganz Rheinland-Pfalz Demos gegen Rechtsextreme gegeben. Dabei gingen beispielsweise in Kusel 250 und in Pirmasens 300 Menschen auf die Straßen.