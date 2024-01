Zu den Demos in Wittlich, Idar-Oberstein und Bitburg kamen am Samstag über 3.000 Menschen. Am Sonntag folgen weitere Demos in Trier, Bernkastel-Kues, Konz und Gerolstein

Alleine zu der Demo in Bitburg kamen am Nachmittag nach Polizeiangaben 2.000 Menschen. Die Protest seien friedlich verlaufen. Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" versammelten sich 2000 Menschen in Bitburg um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. SWR Auch in Wittlich und Gerolstein gingen Menschen gegen Rechsextremismus auf die Straße. Nach Angaben der Polizei kamen zu beiden Kundgebungen jeweils über 500 Menschen Am Abend protestieren auch Menschen in Idar-Oberstein. SWR Weitere Demos gegen Rechts Am Sonntag finden weitere Demos in der Region Trier statt. Auch dort werden mehrere tausend Menschen erwartet. Am Vormittag wird in Konz und Gerolstein demonstriert. Am Nachmittag in Trier und Bernkastel-Kues.