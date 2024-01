In Trier demonstrieren etwa 10.000 Menschen gegen Rechtsextremismus

In vielen Städten im Land gab es wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Unter anderem in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Boppard, Gerolstein und Konz. Auch in Trier gingen Bürgerinnen und Bürger auf die Straße. Und das in rekordverdächtigem Ausmaß. Trier hat wohl noch nie eine so große Demo gesehen. Von 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern spricht die Polizei.