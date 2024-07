Angst vor dem Fußball-Wochenende!? Zum EM-Viertelfinale haben unsere coolen Kondor-Kids-Orakel das Spiel der deutschen Elf gegen Spanien unter die Lupe genommen: Überraschung!!!

Beim ersten Spiel in der K.O.-Runde der EM 2024 hat die Truppe von Julian Nagelsmann nix anbrennen lassen! Wie die coolen Kondor-Kids vorhergesagt hatten, mussten die Dänen nach dem Achtelfinalspiel am Wochenende nach Hause fahren. Mittlerweile wissen wir auch, warum die prähistorischen Dino-Vögel bei ihrem letzten Orakel-Spruch so lange gebraucht haben bis zu einer klaren Entscheidung. Sie haben wohl die Wetterkapriolen und Gewitter über dem Stadion in Dortmund mit einberechnet.

EM-Viertelfinale: Deutschland gegen Spanien, das vorgezogene Finale!

Flauschig sind die Kondor-Kids noch immer, seit ihrem ersten Einsatz als Orakel haben sie einen riesigen Sprung gemacht! Nicht nur ihre Körpergröße ist passend zum Viertelfinale mittlerweile vier Mal so groß wie zu Beginn. Auch ihr Körpergewicht und ihre Zielstrebigkeit sind eindeutig höher. Wie heißt es so schön, man wächst mit seinen Aufgaben. Also schicken wir die beiden erneut ins Rennen. Auch dieses Mal haben wir das Spielfeld wegen der Größe wieder etwas erweitern müssen.

Die Spannung vor dem Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft 2024 ist nicht nur bei Fans zu spüren, auch die Kondor-Kids scheinen heiß wie Frittenfett. Spanien gilt als heißer Favorit für den EM-Titel. Manch einer spricht sogar vom vorgezogenen Finale. Die deutsche Elf jedenfalls hat keine Angst vor dem großen Gegner vor heimischem Publikum in Stuttgart. Bleibt jetzt nur noch die Frage: Wer wird dieses Mal der Verlierer der Partie Deutschland gegen Spanien sein? Eins vorweg: So klar haben die Orakel bisher noch NIE entschieden!

Die Anden-Kondor-Kids sind noch namenlos

Wer sich fragt, wie heißen die beiden Orakel eigentlich und wo leben sie? Wir haben sie kurz nach ihrer Geburt im Kreis Kusel besucht. Einen Namen gibt's allerdings noch nicht. Vielleicht findet die Westpfalz ja bis zum Ende der EM für das Weibchen (zu erkennen an der Brust) und das Männchen (mit dem unverkennbaren Kamm im Gesicht) einen Rufnamen. Wobei wir coole Kondor Kids schon ziemlich lieben.