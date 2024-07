In Bad Ems gab es ein Feuer in der Karlsburg, in Mainz wird am Donnerstag eine Weltkriegsbombe entschärft und in Koblenz beginnt ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs eines Mädchens.

9:01 Uhr Bundesgartenschau 2029 im Mittelrheintal wird noch teurer Wer soll das bezahlen? Haben sich wohl auch die Verantwortlichen der Bundesgartenschau 2029 im Mittelrheintal gefragt. Denn es wird alles teurer. 128 Millionen Euro soll das Projekt jetzt kosten. Immerhin: Das Land Rheinland-Pfalz hat zugesagt, 20 Millionen Euro mehr als bislang zu dem Projekt beizusteuern. Wo die Bundesgartenschau genau stattfinden soll und was sie eigentlich so teuer macht, haben meine Kollegen aus Koblenz zusammengefasst: Oberwesel Bundesgartenschau im Mittelrheintal Steigende Kosten: BUGA 2029 bekommt mehr Geld Die Landesregierung bezuschusst die Bundesgartenschau 2029 im Mittelrheintal mit weiteren 20 Millionen Euro. Hintergrund für die zusätzliche Geldspritze: Alles ist teurer geworden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

8:46 Uhr Quiz: Wie viele Personen nutzen das Internet überhaupt nicht? Aus dem Blick in den Bund haben wir ja vorhin gelernt, dass heute der Weg für schnelleres Internet in ganz Deutschland geebnet werden soll. Der Digitalausschuss des Bundestages will festlegen, dass kein Haushalt in Deutschland eine schlechtere Internetanbindung als 15 Mbit/s haben darf. Man könnte meinen, dass dies jeden freuen sollte - doch es gibt Menschen in Deutschland, die das Internet überhaupt nicht nutzen. Was meint ihr: Wie viele sind das? Wie groß ist der Anteil an Personen in Deutschland, die das Internet überhaupt nicht nutzen? 5 Prozent 7 Prozent 10 Prozent richtige Antwort: 5 Prozent

irrelevant: 7 Prozent

irrelevant: 10 Prozent Die gegebene Antwort ist Laut Statistischem Bundesamt waren im vergangenen Jahr gut fünf Prozent der Menschen in Deutschland im Alter zwischen 26 und 74 Jahren sogenannte Offliner. Das entspricht etwa 3,1 Millionen Menschen, die das Internet noch nie genutzt hatten.

8:07 Uhr Bad Ems: Feuer in Karlsburg Wir haben heute Morgen schon darüber berichtet: In Bad Ems stand in der Nacht die Karlsburg in Flammen. Das Stadtschloss, das auch "Haus Vier Türme" genannt wird, stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist eines der bedeutendsten Gebäude der Kurstadt. Bis in die Morgenstunden war die Feuerwehr im Einsatz, die Löscharbeiten dauern noch immer an.

7:39 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Der Digitalausschuss des Bundestages will heute festlegen, dass kein Haushalt in Deutschland eine schlechtere Internetanbindung als 15 Mbit/s haben darf - ein Aufschlag von 5 Mbit/s gegenüber der bisherigen Regelung. Sollte das Internet langsamer sein, kann ein besserer Anschluss von den Anbietern erzwungen werden. In Köln wird heute ein Urteil des Arbeitsgerichts erwartet. Dort hatte eine Angestellte der Stadt Köln gegen ihre Entlassung geklagt, die sie erhalten hatte, weil sie Teilnehmerin der Potsdamer Rechtsradikalen-Konferenz war, bei der unter anderem über Remigration gesprochen wurde. Im Bundestag stellt sich heute Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Stunde lang den Fragen der Abgeordneten. Ein großes Thema dürften die schwierigen Haushaltsverhandlungen innerhalb der Koalition sein.

7:25 Uhr So viel Regen - und trotzdem Klimawandel? Der Sommer lässt sich auch heute nicht blicken. Regen statt Sonnenschein, Pulli statt Bikini und Badehose. Spricht das nun gegen den Klimawandel? Nein, sagt meine Kollegin Janina Schreiber aus der SWR-Umweltredaktion bei Instagram - denn Klima ist nicht gleich Wetter. Schaut hier mal rein:

6:57 Uhr So ist die Lage auf den Straßen in RLP Heute noch freie Fahrt in Mainz: Wer noch irgendwo im Land zur Arbeit starten muss oder sich sonst auf den Weg macht - hier könnt ihr schauen, ob es irgendwo stockt auf den Straßen. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:29 Uhr Zwei Brände im Norden von RLP In der Nacht hat es im Norden von Rheinland-Pfalz gleich zweimal gebrannt: In Koblenz war laut Polizei in der Rathauspassage Feuer ausgebrochen - zu Schaden kam dabei glücklicherweise niemand, die Bewohnerinnen und Bewohner oberhalb der Passage konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Außerdem ist ein Haus in Bad Ems in der Römerstraße in Flammen aufgegangen. Es handelt sich um das historische Haus Vier Türme im Kurpark. Hier in der Nähe des Lahnufers waren am Morgen 130 Feuerwehrleute mit dem Löschen beschäftigt. Anwohnerinnen und Anwohner sollen das betroffene Gebiet meiden sowie Fenster und Türen geschlossen halten. Sendung am Mi. , 3.7.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:06 Uhr Das wird heute wichtig In Koblenz beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der die Tochter seiner Ex-Partnerin sexuell missbraucht haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, kinderpornographische Aufnahmen mit ihr produziert zu haben. Bei der Fußball-EM in Deutschland ist heute und morgen Ruhetag. Erst am Freitag starten die Viertelfinals mit den Spielen Deutschland gegen Spanien (18 Uhr) und Portugal gegen Frankreich (21 Uhr). Und wir bleiben beim Thema Fußball, denn in wenigen Wochen startet auch schon wieder die neue Bundesliga-Saison. Der 1. FSV Mainz 05 beginnt deshalb heute bereits seine Vorbereitung. Morgen stellt die DFL den Spielplan vor.

6:03 Uhr So wird das Wetter heute Der Sommer befindet sich weiterhin in der (Halbzeit?)Pause. Heute startet der Tag noch trocken, später regnet es. Und mit um die 20 Grad wird es vergleichsweise kühl. In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft, wie uns SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend verraten hat. Video herunterladen (22 MB | MP4)