Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:47 Uhr Nach rechtsextremistischen Posts: Suspendierte Lehrerin zieht zur nächsten Instanz Eine Landauer Lehrerin, die wegen rechtsextremer Äußerungen vom Dienst suspendiert wurde, will gerichtlich vor die nächste Instanz ziehen. Zwei Gerichte hatten zuvor die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde bereits für rechtens erklärt. Jetzt geht es vor das Bundesverwaltungsgericht. Die Lehrerin hatte laut Gericht auf mehreren Demonstrationen in Kandel (Kreis Germersheim), Solingen, Berlin und Landau Reden gehalten. In der Berufungsverhandlung Anfang Juni vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz waren Mitschnitte davon gezeigt worden. Darin hatte die Frau unter anderem geflüchtete Menschen als potentielle Straftäter dargestellt, der damaligen Regierung eine "Herrschaft des Unrechts" vorgeworfen und sie mit dem Nazi-Regime unter Adolf Hitler verglichen. Landau Frau will gegen das OVG Urteil in Revision gehen Nach rechtsextremistischen Posts: Lehrerin will vors Bundesverwaltungsgericht ziehen Eine Landauer Lehrerin, die wegen rechtsextremer Äußerungen vom Dienst suspendiert wurde, will vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen. Zwei Gerichte hatten zuvor die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde für rechtens erklärt.

8:30 Uhr Höhr-Grenzhausen: Mutter eines Schülers bedroht Lehrerin mit Messer Für die Schülerinnen und Schüler der Goetheschule in Höhr-Grenzhausen beginnt heute die Aufarbeitung eines beängstigenden Vorfalls gestern. Am Vormittag soll die Mutter eines Schülers eine Lehrerin mit einem Küchenmesser bedroht haben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zum Glück wurde niemand verletzt, die Frau konnte allerdings entkommen. Doch nicht lange: Am frühen Nachmittag entdeckten Lehrkräfte die Frau auf dem Schulgelände, versuchten sie festzuhalten und riefen die Polizei. Die setzte einen Taser - oder wie die Polizei es nennt: Distanzelektroimpulsgerät - ein, um die Frau zu lähmen und festzunehmen. Das Messer hatte sie den Angaben zufolge noch immer bei sich. Gegen sie wird jetzt ermittelt. Die Hintergründe sind aber noch unklar.

8:03 Uhr Was ist eine "vertrauliche Geburt"? Die Gründe, warum Frauen ihr Kind ohne das Wissen anderer zu Welt bringen wollen, können verschieden sein. Sie brauchen dafür jedoch ein sicheres Umfeld. Das soll ihnen die "vertrauliche Geburt" geben. Wie es funktioniert, erklärt euch meine Kollegin Michelle Habermehl:

7:00 Uhr Deutschland und die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist in Begleitung mehrerer Minister nach Polen. Es sind die ersten Regierungskonsultationen mit der Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk, die Ende vergangenen Jahres eine rechtskonservative Regierung von Mateusz Morawiecki ablöste. Die letzten Regierungskonsultationen beider Länder fanden 2018 statt. Gut sieben Monate nach der Parlamentswahl wird in den Niederlanden die neue Regierung vereidigt. Der parteilose Ex-Beamte Dick Schoof wird Regierungschef. Die radikalrechte Partei des Populisten Geert Wilders bildet zusammen mit drei anderen rechten Parteien eine Koalition. Die EM geht weiter. Heute abend treffen in der Achtelfinalrunde um 18 Uhr Rumänien und die Niederlande und um 21 Uhr Österreich und die Türkei aufeinander. Alle Infos findet ihr bei unseren Kolleginnen und Kollegen der Sportschau.

6:55 Uhr Auch Portugal im EM-Viertelfinale Kleines EM-Update für diejenigen, die gestern schon im Bett lagen. Auch Portugal ist gestern spät am Abend ins Viertelfinale eingezogen. Gegen Slowenien setzten sich die Portugiesen im Elfmeterschießen durch - mit 3:0. Am Freitag trifft Portugal damit auf Frankreich.

6:38 Uhr Zwei Stunden in heißer S-Bahn festgesteckt: Bahn entschuldigt sich Verspätungen sind bei der Bahn ja leider an der Tagesordnung. Gerade mal 55 Prozent der Fernzüge waren deutschlandweit im Juni pünktlich, sagt die Bahn selbst - Kritiker werfen ihr vor, dass selbst diese Zahlen noch geschönt sind. Für eine Verspätung der anderen Art hat sich die Bahn aber jetzt entschuldigt - es geht um eine S-Bahn, die am Samstag bei 30 Grad Außentemperatur in einem Mainzer Bahntunnel liegen geblieben ist. Da hat es zwei Stunden gedauert, bis die Fahrgäste endlich die Bahn verlassen konnten. Eine Person ist laut Feuerwehr in der Bahn kollabiert. Zwei Stunden sei zu lange, hat eine Sprecherin der Bahn zugegeben. Man werde den Vorfall prüfen. Wann es ein Ergebnis geben soll, ist aber nicht bekannt. Sicher scheint nur: Es wird sich verspäten.

6:20 Uhr So ist die Lage auf den Straßen in RLP Wer noch zur Arbeit starten muss oder sich sonst auf den Weg macht - hier könnt ihr schauen, ob es irgendwo stockt auf den Straßen. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:05 Uhr So wird das Wetter heute in Rheinland-Pfalz Diese Woche geht so weiter, wie sie angefangen hat: recht kühl, recht feucht und wenn ihr mich fragt: recht angenehm! Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen 14 Grad in den Bergen und bis zu 19 Grad im südlichen Rheinland-Pfalz, hat Meteorologe Karsten Schwanke gestern abend im SWR berichtet: Video herunterladen (27,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Mainz wird eine Studie zur Geschichte von Kinderkurheimen des Caritasverbandes der Diözese vorgestellt. Das Büro für Erinnerungskultur in Babenhausen war mit der Dokumentation beauftragt worden. Darin kommen laut Caritas Menschen zu Wort, die während ihres Kuraufenthaltes leidvolle Erfahrungen gemacht haben. Vor dem Landgericht Trier wird seit April über den Tod eines 53-jährigen Arztes aus Gerolstein verhandelt. Zwei zur Tatzeit 16-Jährige müssen sich wegen Mordes verantworten, die Lebensgefährtin des Opfers ist wegen gemeinschaftlichen Totschlags angeklagt. Eine Bilanz zur Halbzeit des Verfahrens.