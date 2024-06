Weltgrößtes Teleskop, Luxus-Studentenwohnheim, Krankenhäuser gerettet

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:58 Uhr Guntersblum: Betrunkene Autofahrerin fährt mehrfach über Rot Die Polizei hat in Guntersblum gestern Nachmittag eine Autofahrerin angehalten, die betrunken über mehrere rote Ampeln gefahren ist. Sie war mit ihrem Pkw auf der B9 Schlangenlinien gefahren, danach habe sie an Kreuzungen zwei rote Ampeln missachtet, wobei es beinahe Unfälle mit anderen Autos gegeben habe. Laut Aussage der Polizei wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass die Frau sehr betrunken war. Sendung am Fr. , 28.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:36 Uhr Test zeigt: Airbag-Westen schützen Motorradfahrer Seit Beginn der Motorradsaison müssen wir immer wieder von Biker-Unfällen in RLP berichten. Zum Teil enden sie auch tödlich, wie vor kurzem in Speyer. Airbag-Westen könnten die Bikerinnen und Biker vor schweren Verletzungen schützen. Wie das funktionieren soll und wo diese Westen noch eingesetzt werden könnten, wissen meine Kollegen von SWR Kultur: Audio herunterladen (2,9 MB | MP3)

7:26 Uhr Luxus-Studentenwohnheim in Ludwigshafen In Ludwigshafen ist gestern Richtfest gefeiert worden: Für 65 Millionen-Euro entstehen auf dem ehemaligen Gelände der Pumpenfabrik Halberg im Stadtteil Süd 337 Studentenapartments und ein Kindergarten mit 75 Plätzen. Die kleinen Apartments für Studentinnen und Studenten sollen bis zu 1.000 Euro Miete pro Monat kosten. Das Studierendenwerk Vorderpfalz hätte laut eigenen Angaben dort selbst gerne gebaut, doch das Grundstück war zu teuer. Dann habe es die Stadt an den Investor verkauft. Ludwigshafen Richtfest für Wohnheim mit 300 Appartements Neues Luxus-Studentenwohnheim in Ludwigshafen Ein Privatinvestor baut in Ludwigshafen ein neues Studentenwohnheim. Der Rohbau steht, bis März 2025 soll es fertig sein. Zielgruppe sind wohl Studierende mit dickem Geldbeutel. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:16 Uhr Das Quiz zur Tour de France! Wenn morgen die 111. Tour de France startet, dann ist auch Pascal Ackermann aus dem südpfälzischen Kandel dabei. Was zeichnet ihn aus? Reifes Alter Ackermann erfüllt sich als Debütant im eher fortgeschrittenen Profi-Alter von 30 Jahren endlich seinen Lebenstraum vom Tourstart. Ultramodernes Rad Ackermann startet als einer von nur drei Teilnehmern mit einer Aero-Space-Bauweise seines Lenkers, wie sie auch bei Bestandteilen der ISS-Raumstation zum Einsatz kommt. Tee für unterwegs Auf seinen persönlichen Wunsch hin wird Ackermann auf den Etappen ausschließlich ungesüßten Hagebutten-Tee in seinen Getränkeflaschen haben. Minikamera am Rahmen Ackermann wird die Tour streckenweise mit einer nur 16 Gramm leichten Minikamera am Rahmen fahren, um Etappen für kommende Touren besser analysieren zu können. richtige Antwort: Reifes Alter Ackermann erfüllt sich als Debütant im eher fortgeschrittenen Profi-Alter von 30 Jahren endlich seinen Lebenstraum vom Tourstart. Reifes Alter

7:04 Uhr DRK-Krankenhäuser in RLP gerettet Aufatmen in Altenkirchen, Alzey, Hachenburg, Kirchen an der Sieg und Neuwied. Die Krankenhäuser des Deutschen Roten Kreuzes in RLP sind gerettet. Gestern billigte das Mainzer Amtsgericht den Insolvenzplan. Jetzt sollen größere Umstrukturierungen umgesetzt werden. Dazu gehören die dauerhafte Schließung der Geburtenstation in Hachenburg (seit dem Frühjahr geschlossen) und der Umwandlung des Altenkirchener Krankenhauses in ein ambulantes medizinisches Zentrum. Sanierungspläne gebilligt DRK-Krankenhäuser in RLP gerettet Die in Finanznot geratenen Krankenhäuser des Deutschen Roten Kreuzes in Rheinland-Pfalz sind gerettet. Laut DRK billigte das Mainzer Amtsgericht den Insolvenzplan. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:57 Uhr Kaiserslautern: Drei Pkw eines Autohändlers bei Unfall beschädigt Bei einem Unfall im Kaiserslauterer Stadtteil Einsiedlerhof ist gestern ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Ein 21-jähriger Autofahrer war mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ist gegen mehrere geparkte Fahrzeuge eines Autohändlers geprallt. Dabei wurde nicht nur das Auto des Mannes, sondern auch drei hochwertige Neuwagen beschädigt. Die Polizei geht zur Zeit davon aus, dass der 21-Jährige am Steuer seines Autos eingeschlafen ist. Sendung am Fr. , 28.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:28 Uhr So ist die Lage auf den Straßen in RLP Letzter Tag der Woche, da wollen wir uns nicht mehr groß aufregen, schon gar nicht über Baustellen oder Staus. Also werft lieber einen Blick auf unsere Verkehrsmeldungen, bevor ihr euch auf die Straße macht: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:09 Uhr Das Wetter in RLP - auch heute ist wieder Schwitzen angesagt Ohne Schwitzen wird es wahrscheinlich auch heute nicht gehen. Denn die hohe Luftfeuchtigkeit bleibt uns erst mal erhalten in Rheinland-Pfalz - und damit auch die Schwüle. Der Tag startet mit Sonnenschein und einigen Restwolken in der Südpfalz, sagt ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert. In Laufe des Nachmittags wird es überall sonnig und es bleibt trocken, bei Temperaturen von 23 bis 29 Grad. Video herunterladen (26,4 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Mit Spannung wird heute die Vorstandswahl in der Landtagsfraktion der Freien Wähler in Mainz erwartet. Der bisherige Vorsitzende, Joachim Streit, ist ins Europaparlament in Brüssel eingezogen. Trotzdem könnte der stellvertretende Bundesvorsitzende als Fraktionschef in Mainz bestätigt werden. Denn in der sechsköpfigen Fraktion rumort es. Wie war im Juni die Lage am Arbeitsmarkt? Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt am Vormittag die entsprechenden Zahlen für Rheinland-Pfalz bekannt. Im Mai waren rund 118.200 Menschen im Bundesland ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,2 Prozent. In Trier startet heute das Altstadtfest - das größte Fest in der Region Trier. Zehntausende Besucher werden zwischen Porta Nigra und Viehmarkt erwartet, zu vielfältiger Livemusik und entlang zahlreicher Genussstände. Musik gibt es auf fünf Hauptbühnen und mehreren kleineren Bühnen.