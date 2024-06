per Mail teilen

Ein Privatinvestor baut in Ludwigshafen ein neues Studentenwohnheim. Der Rohbau steht, bis März 2025 soll es fertig sein. Zielgruppe sind wohl Studierende mit dickem Geldbeutel.

Der Rohbau für das Studentenwohnheim auf dem ehemaligen Gelände der Pumpenfabrik Halberg steht. Er liegt in der Nähe des Ludwigshafener Rheinufers.

Die 337 Appartements sollen sehr hochwertig eingerichtet werden, voll möbliert und mit Küchengeräten ausgestattet. Man kann sie einzeln, zu zweit oder mit Gemeinschaftsküche mieten.

Noch Baustelle: Hier entstehen Studentenwohnungen.

65 Millionen Euro Invest für Studi-Wohnheim

Im Wohnheim wird es eine große Dachterasse, einen Fitnessraum, ein Filmzimmer, einen Lernraum und ein Musikzimmer, einen Spielebereich geben und vieles mehr. Die Firma International Campus (IC) steckt rund 65 Millionen Euro in das Projekt, sagt Projektentwickler Benjamin Albrecht.

IC bietet mehrere dieser Nobel-Wohnheime in Deutschland an, und auch einige in den Niederlanden, Österreich und Tschechien.

Das Banner des Investor "The Fizz" zeigt, wie die fertige Fassade des neuen Studentenwohnheim in Ludwigshafen aussehen könnte.

Satte Mieten in Luxus-Wohnheimen für Studierende

In seinem Haus in Freiburg beispielsweise, einer ähnlichen Anlage, verlangt der Investor für ein 28 Quadratmeter großes Apartment 998 Euro Warmmiete pro Monat, für 32 Quadratmeter sogar 1.160 Euro - Nebenkostensteigerungen nicht ausgeschlossen.

Zum Vergleich: Für eines der 147 Appartements im Ludwigshafener Wohnheim des Studierendenwerks Vorderpfalz kostet die Warmmiete maximal 365 Euro für ein Einzelapartement.

Der Rohbau für das ungewöhnliche Studentenwohnheim in Rheinufernähe im Zentrum von Ludwigshafen steht.

Dafür gibt es im Luxus-Wohnheim aber einen Rundum-Service für die Studis, etwa einen Hausmanager, eine Rezeption und einen Verleihservice. Sogar eine Clubkarte bietet der Investor und Events für die Bewohner.

Investor baut Kita im Erdgeschoss

Ungewöhnlich auch: Im Erdgeschoss des Wohnheims entsteht eine Kindertagesstätte mit 75 Plätzen. Das hatte die Stadt Ludwigshafen zur Bedingung für den Verkauf des Areals an den Investor gemacht, erklärt Benjamin Albrecht vom Unternehmen IC. Wer Träger der Kita wird, stehe noch nicht endgültig fest.

Christoph Heller, CDU-Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, ist von dem Projekt begeistert. "Das ist wie ein Sechser im Lotto", so Heller. Dass es auf reiche Studierende abzielt, stört Heller nicht. Er ist überzeugt, auch für die gibt es in Ludwigshafen einen Markt.

Studierendenwerk: Wird Wohnungslücke nicht schließen

Der Sprecher des Studierendenwerks Vorderpfalz, Thomas Mosthaf, bezweifelt, dass das neue Wohnheim die große Lücke auf dem Wohnungsmarkt für Studierende in Ludwigshafen schließen wird. Er könne sich nicht vorstellen, dass es so viele reiche Studierende gibt, die sich das leisten können.

Im Studierendenwerk gebe es seit jeher eine Warteliste. Zurzeit kommen zwei Bewerber auf einen Platz, so Mosthaf. Dabei würden nur Plätze an Studierende vergeben, die auf dem normalen Wohnungsmarkt in Ludwigshafen keine Chance haben, etwa weil sie wenig Geld haben oder alleinerziehend sind.

Stadt hatte auch Studierendenwerk Grundstück angeboten

Um den Bedarf zu decken, müsste das Studierendenwerk ein weiteres Wohnheim in Ludwigshafen bauen. Das sei aber finanziell nicht drin, so Sprecher Mosthaf. So habe die Stadt Ludwigshafen auch dem Studierendenwerk angeboten, ein Grundstück auf dem ehemaligen Halberg-Gelände zu kaufen.

Allerdings zu marktüblichen Preisen. Das Wohnheim wäre dann viel zu teuer geworden, so dass das Studierendenwerk keine günstigen Mietwohnungen hätte anbieten können, sagt Mosthaf. Er sei gespannt, wie stark die neuen Studierendenwohnungen des Privatinvestors nachgefragt werden.