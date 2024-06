Katholische Kirche in RLP: Weniger Austritte, aber keine Trendwende

Die katholische Kirche in Rheinland-Pfalz hat auch im vergangenen Jahr tausende Mitglieder verloren. Immerhin: es waren weniger als im Rekordjahr zuvor.

Von einer Trendwende kann allerdings keine Rede sein, wie aus den Bilanzen hervorgeht, die die Bistümer am Donnerstag vorgelegt haben:

Bistum Mainz: Kein neuer Spitzenwert

Das Bistum Mainz hat im Jahr 2023 etwa 13.500 Austritte registriert. "Das ist eine hohe Zahl, aber auch ein großer Rückgang gegenüber dem Spitzenwert aus 2022", so Bischof Peter Kohlgraf. Damals waren es rund 16.600 gewesen. Die Zahl der Katholikinnen und Katholiken in der Diözese lag 2023 bei rund 621.000. Das Bistum Mainz liegt zu einem Drittel in Rheinland-Pfalz und zu zwei Dritteln in Hessen.

Bistum Trier: Zahl der Katholiken erneut gesunken

Im Bistum Trier hat es den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 22.618 Austritte gegeben - weniger als 2022, damals waren es 28.137 gewesen. Das sei immer noch ein unvermindert hohes Niveau und keine Trendumkehr, meinte Generalvikar Ulrich von Plettenberg.

Wir sehen der Realität einer kleiner werdenden Kirche ins Auge und versuchen, unsere pastorale Arbeit anzupassen, aber auch neue Wege zu gehen.

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 lebten 1,174 Millionen Katholikinnen und Katholiken auf dem Gebiet des Bistums, zu dem weite Teile des Saarlandes gehören.

Bistum Speyer: Weniger Austritte als im Jahr zuvor

Nach Angaben des Bistums Speyer haben im vergangenen Jahr 9.158 Menschen die katholische Kirche in der Pfalz und im Saarpfalzkreis verlassen - rund 2.700 weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl mache deutlich, dass für die Lebenswirklichkeit vieler Menschen die Kirche nicht mehr von Bedeutung sei, sagte Generalvikar Markus Magin. Die Zahl der Katholikinnen und Katholiken im Gebiet der Diözese lag 2023 bei rund 451.000 in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Vergleich zu 2022 sank die Mitgliederzahl um 3,2 Prozent.

Bistum Limburg: Weniger Katholiken, weniger Austritte

Auch im Bistum Limburg ging die Zahl der Gläubigen weiter zurück. Zum Stichtag Ende 2023 lebten im Bistum rund 520.000 Mitglieder der katholischen Kirche. Das waren knapp 19.000 weniger als ein Jahr zuvor. Zugleich sank die Zahl der Kirchenaustritte von knapp 15.000 im Jahr 2022 auf 13.000 im Jahr 2023. Das Bistum Limburg umfasst Teile von Hessen und den Norden von Rheinland-Pfalz.

2022: Rekord bei Zahl der Kirchenaustritte in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2022 war der Aderlass in der katholischen Kirche in Rheinland-Pfalz gewaltig: Mehr als 37.000 Menschen waren aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das war eine Zunahme von 52 Prozent und ein neuer Rekord.