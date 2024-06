Hahn aus Grundschule in Pfaffen-Schwabenheim gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschwand der Hahn aus seinem Gehege in der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim (Landkreis Bad Kreuznach). Nur die fünf Hühner waren noch da.

Das Entsetzen war groß bei den kleinen Schülerinnen und Schülern, als sie am Donnerstagmorgen zur Schule kamen. Denn im Hühnergehege fehlte der Hahn. Fred, wie er getauft wurde, war erst am vorigen Tag eingezogen und ist jetzt schon wieder verschwunden.

Die Schulleiterin war die erste, die das Ganze bemerkte. Da keinerlei Beschädigungen am Gehege festgestellt werden konnten, geht die Polizei davon aus, dass jemand es geöffnet hat. Die fünf Hühner, die auch in dem Gehege leben, waren noch da.

Wiederholt Hühner in Grundschule Pfaffen-Schwabenheim freigelassen

Und es ist nicht das erste Mal, dass an der Schule etwas passiert ist. Laut Schulleitung ist es in letzter Zeit häufiger zu Vandalismus gekommen. Auch seien in der Vergangenheit bereits mehrfach die dortigen Hühner durch Unbekannte freigelassen worden. Bisher sei jedoch noch kein Huhn oder Hahn verschwunden, so die Schulleitung.

Die Tiere sind Teil eines Schulprojektes. Auf der Internetseite der Schule heißt es: "Bei uns leben zurzeit fünf Schulhühner und ein Hahn. Jede Klasse übernimmt Verantwortung für die Hühner, durch den Hühnerdienst. Es wird für eine nachhaltige und artgerechte Tierhaltung sensibilisiert. Eltern und Lehrkräfte unterstützen die tiergestützte Pädagogik durch die Hühnerversorgung am Wochenende und in unterrichtsfreien Zeiten."

Polizei sucht Zeugen

Auch im Namen der Schüler und deren Eltern sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Sie sollen sich bei der Polizei in Bad Kreuznach zu melden.