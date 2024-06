Betrunken und mit Waffen im Auto, Olympisches Feuer im Dreiländereck, Schwere Gewitter

Ein Autofahrer hat mit 1,7 Promille auf der A63 bei Kirchheimbolanden Unfälle verursacht. Mehr in unserem RLP-Newsticker am Morgen!

9:00 Uhr Das geschah alles an einem 27. Juni... 2014 - Der EU-Gipfel benennt den ehemaligen luxemburgischen Ministerpräsidenten Jean-Claude Juncker als neuen Präsidenten der EU-Kommission. 2004 - Erstmals erobert ein Dokumentarfilm an seinem Startwochenende die US-Kino-Charts. Michael Moore gelingt dies mit dem gegen die Bush-Regierung und den Irak-Krieg gerichteten Film "Fahrenheit 9/11". 1954 - Im sowjetischen Obninsk südlich von Moskau geht das erste zivil genutzte Atomkraftwerk der Welt in Betrieb.

8:23 Uhr 14-Jähriger hantiert mit täuschend echt aussehender Softairwaffe Mit einer Softairpistole hat ein Jugendlicher in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) für Unruhe gesorgt. Der 14-Jährige war zusammen mit zwei weiteren Personen und der Waffe im Ort unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er selbst gab an, mit der - täuschend echt aussehenden - Pistole ins Gebüsch geschossen zu haben. Die Polizei leitete gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens einer sogenannten Anscheinswaffe ein und stellte die Softairpistole sicher. Im Gegensatz zu echten Schusswaffen verursachen Softairwaffen aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

8:08 Uhr Straße in Mainz eingebrochen Hoppla! Wie hat man sich das vorzustellen? Im Mainzer Stadtteil Bretzenheim ist eine Straße abgesackt und bleibt deshalb bis Ende der Woche gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, ist der Grund für das Absacken noch unklar. Die Straße sei auf einer Größe von sechs mal sechs Meter eingebrochen, in der Grube befinde sich Wasser. Wegen der Reparaturarbeiten in der Straße fahren dort derzeit keine Stadtbusse. Sendung am Do. , 27.6.2024 6:34 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:32 Uhr Kind bei Unfall verletzt Vorhin musste ich schon den tödlichen Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Motorrad vermelden, und auch im Hunsrück hat es gestern Abend einen schweren Unfall gegeben. Ein sechsjähriges Kind wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind mit seinem Fahrrad von der Straße abgekommen, auf den mit Rindenmulch belegten Hang des Dorfplatzes geraten und eine 40 Zentimeter hohe Mauer hinabgestürzt. Das Kind wurde so schwer am Kopf verletzt, dass es mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Hoffen wir, dass das noch glimpflich ausging. Sendung am Do. , 27.6.2024 7:02 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

7:21 Uhr Der Blick über den Tellerrand: Deutschland und die Welt Der Bundesgerichtshof will heute über die Frage entscheiden, ob und wann ein Unternehmen seine Produkte als "klimaneutral" bewerben darf. Hintergrund: Eine Frankfurter Wettbewerbszentrale hat gegen einen Lakritz- und Fruchtgummihersteller geklagt, weil das Unternehmen in einem Lebensmittel-Fachblatt damit geworben hatte, alle seine Produkte würden klimaneutral produziert. Bei einem EU-Gipfel in Brüssel geht es um eine formelle Entscheidung zur Neubesetzung von EU-Spitzenposten - nach der Europawahl. Als nahezu sicher gilt, dass die deutsche CDU-Politikerin Ursula von der Leyen (CDU) für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission nominiert wird. Drohende Milliardenrisiken infolge der staatlichen Beschaffung von Corona-Schutzmasken sind Thema im Bundestag. In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Koalition sollen die Abgeordneten unter anderem über das Vorgehen der damaligen Regierung zu Beginn der Pandemie debattieren, als Masken knapp waren, aber dringend benötigt wurden.

7:05 Uhr Umfrage zum Tag der Sonnenbrille Heute ist "Tag der Sonnenbrille"! Derzeit knallt sie wieder runter, die Sonne; und ihr kennt sicher die allgemeine Empfehlung, nicht nur an Sonnencreme, lange Kleidung und zwischendurch Schatten zu denken, sondern zum Schutz der Augen auch an eine Sonnenbrille. Und Ärzte und Optiker haben heute wieder einen guten Anlass, um die schädliche Wirkung von UV-Strahlung auch für die Augen ins Bewusstsein zu rufen.

6:28 Uhr Türkische Fans feiern Sieg Wenn die Türkei bei einem Turnier was reißt, ist ziemlich sicher Party angesagt. Gestern war es wieder so weit. 2:1 gegen die Tschechen, das bedeutet Achtefinale bei der Fußball-EM. Also gab es in der vergangenen Nacht einen Autokorso zum Beispiel in Ludwigshafen. Laut Polizei fuhren mehrere hundert Autos mit türkischen Fußballfans hupend von Ludwigshafen über die Brücke nach Mannheim und wieder zurück. Es habe keine größeren Beeinträchtigungen gegeben, außer der Lärmbelästigung zu nachtschlafender Zeit. Auch in Mainz feierten die türkischen Fans, wie ein Bild unserer Reporterin zeigt: SWR Sendung am Do. , 27.6.2024 6:46 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

6:13 Uhr Radfahrer stirbt bei Kollision mit Motorrad Bei einem Unfall mit einem Motorrad ist ein Fahrradfahrer nahe Ochtendung im Landkreis Mayen-Koblenz tödlich verunglückt. Der Motorradfahrer kollidierte laut Angaben der Polizei aus bisher ungeklärter Ursache am Mittwochabend auf einer Landstraße mit dem Radfahrer. Beide Beteiligten wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 76 Jahre alte Radfahrer starb kurz darauf im Krankenhaus. Sendung am Do. , 27.6.2024 6:17 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:05 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Die gute Nachricht: Es bleibt die nächsten Tage warm. Die weniger gute: Es wird wechselhaft. Am Vormittag scheint noch überall die Sonne, nachmittags steigt das Gewitterrisiko in Rheinland-Pfalz. Mit 27 bis 31 Grad wird es wieder sehr warm. Ab Freitag geht es wechselhaft weiter, bleibt aber warm. Video herunterladen (26 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Im Revisionsprozess um eine verbrannte Frauenleiche bei Ochtendung im Kreis Mayen-Koblenz könnte heute das Urteil fallen. Dem Angeklagten wird Mord an seiner Geliebten vorgeworfen. Laut Anklage soll er die damals 31-Jährige in Köln erschossen haben. Am nächsten Tag soll er die Leiche mit einem Helfer nach Ochtendung gebracht haben, wo die Frau wohnte. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte ein erstes Urteil aufgehoben und den Fall zur Neuverhandlung ans Landgericht Köln zurückverwiesen. Der Landtagsausschuss für Digitalisierung, digitale Infrastruktur und Medien kommt heute zusammen. Es geht darum, ob soziale Medien zum Schutz von Jugendlichen reguliert werden sollen. Außerdem wird über den Stand des Glasfaserausbaus im Land gesprochen. Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris durchquert das olympische Feuer heute das Dreiländereck von Frankreich, Deutschland und Luxemburg. In Luxemburg ist ein Festakt geplant, an dem unter anderen auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), teilnimmt.