Eine Gruppe von drei Männern steht vor Gericht, weil sie bewaffneten Widerstand gegen Corona-Regeln geplant haben soll. In einem Mainzer Miethaus herrschen katastrophale Zustände. Das und mehr im Ticker!

9:20 Uhr Aktion Tagwerk: rheinland-pfälzische Schüler machen mit Dieses Projekt ist wirklich klasse: In ganz Deutschland beteiligen sich Schülerinnen und Schüler heute an der Aktion Tagwerk. Sie arbeiten einen Tag lang und spenden ihre Einnahmen für einen gemeinnützigen Zweck. Das Motto dieses Jahr: "Soziale Gerechtigkeit erreichen". Auch in Rheinland-Pfalz machen viele Schüler mit: Sie räumen Regale in Supermärkten ein, misten Ställe aus oder servieren Getränke im Cafe. In Mainz werden außerdem zehn Schulkinder gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer Honig verarbeiten. Die Aktion Tagwerk hat ihren Ursprung in Mainz. Seit fast 20 Jahren werden mit dem Aktionstag weltweit soziale Projekte unterstützt. Sendung am Di. , 25.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:10 Uhr Wie länge hält sich Sonnencreme? Plötzlich Sommer - und auf einmal braucht man Dinge, die man lange in den hintersten Ecken aufbewahrt hat. T-Shirts, kurze Hosen (passen die noch?), Sandalen (müsste man mal putzen), Liegestühle (wo ist nur die Auflage?), Badesachen - ach, und da ist ja noch eine Tube Sonnencreme aus dem letzten Jahr! Aber kann ich die überhaupt noch verwenden? Das ist nicht unbedingt ratsam, denn die Inhaltsstoffe können sich mit der Zeit verändern. Wie genau, haben wir für euch bei Instagram gecheckt.

8:40 Uhr Kinderleiche in Niedersachsen: Ist es Arian? Es war in allen Medien: Wochenlang hatten Helfer und Einsatzkräfte in Bremervörde und Umgebung nach dem vermissten sechsjährigen Arian gesucht. Der autistische Junge war am 22. April verschwunden. Jetzt hat ein Landwirt im niedersächsischen Kreis Stade bei Mäharbeiten eine Kinderleiche gefunden. Die Identität ist noch nicht geklärt, die Ermittler halten aber einen Zusammenhang mit dem Fall Arian für wahrscheinlich. Sendung am Di. , 25.6.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:35 Uhr Prozess in Koblenz: Angeklagte sollen bewaffneten Widerstand gegen Corona-Regeln geplant haben Vor dem Landgericht in Koblenz beginnt der Prozess gegen drei Männer aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich, die sich zusammengetan haben sollen, um bewaffneten Widerstand gegen den Staat zu leisten. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz handelt es sich um Gegner der Corona-Maßnahmen. Der mutmaßliche Rädelsführer wurde bereits 2022 vom Schöffengericht Wittlich verurteilt, weil er in einem 3D-Drucker Schusswaffen hergestellt hat. Danach setzte sich der 39-Jährige nach Portugal ab, wo er von der dortigen Polizei im November verhaftet wurde. Inzwischen sitzt er in Deutschland in Untersuchungshaft. Koblenz Koblenzer Gericht eröffnet Verfahren Mit Waffen gegen die Corona-Regeln?: Drei Männer von der Mosel vor Gericht Sie sollen eine bewaffnete Gruppe gebildet haben, um Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen zu leisten. Deswegen stehen drei Männer von der Mosel ab heute in Koblenz vor Gericht. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Di. , 25.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:15 Uhr Newscamp im SWR Mit Nachrichten ist es so ein bisschen so wie mit Fußball: Jeder meint, sich damit auszukennen. Aber auch wenn das heutzutage viele Leute zu glauben scheinen: Mit dem Zusammensammeln von ungeprüften Informationen aus dem Internet ist es nicht getan. Im SWR in Mainz bekommen heute etwa 120 Schülerinnen und Schüler aus Rheinhessen die Gelegenheit, sich anzuschauen, wie seriöse Nachrichten gemacht werden. Beim "Newscamp“ lernen sie einen Vormittag lang auch, wie sie Falschmeldungen erkennen können. Außerdem erfahren sie, wie kurze Video-Beiträge von SWR aktuell auf Instagram entstehen, wie der ARD-Fernseh-Korrespondent Christian Blenker in Stockholm arbeitet oder wie man Nachrichten in lustige Memes verpacken kann - ein bisschen Spaß muss ja schließlich auch dabei sein. Sendung am Di. , 25.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:40 Uhr Bundeswehr sucht Reservisten Angenommen, es käme zu einem Verteidigungsfall - hätte die Bundeswehr genügend Leute? Militärexperten bezweifeln das - und deshalb sucht die Bundeswehr dringend Personal. In diesem Zusammenhang wird auch über die Aktivierung von mehr Reservistinnen und Reservisten nachgedacht. Aber was sind Reservisten überhaupt und was müssen die können? Ein Thema bei uns auf Instagram.

7:35 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Die EU beginnt heute Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Die Gespräche werden am Rande eines EU-Ministertreffens in Luxemburg organisiert, nachdem in der vergangenen Woche die sogenannten Verhandlungsrahmen beschlossen worden waren. Mit ihnen werden die Leitlinien und Grundsätze für die Verhandlungen festgelegt. Wie lange es nach einem Start der Gespräche bis zum EU-Beitritt dauern könnte, ist aber völlig offen. Theoretisch kann ein Beitrittskandidat auch nie Mitglied werden. In Frankfurt wird heute bekanntgegeben, wer im Herbst den diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält. Die angesehene Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Gewürdigt werden damit Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Im vergangenen Jahr wurde der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie ausgezeichnet. Die Ehrung wird traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse überreicht, die in diesem Jahr vom 16. bis 20. Oktober stattfindet. Bei der Fußball-Europameisterschaft wird heute der deutsche Achtelfinal-Gegner ermittelt. Die deutsche Mannschaft wird am Samstagabend in Dortmund gegen den Tabellenzweiten der Gruppe C spielen. EM-Mitfavorit England führt diese Gruppe nach zwei Spieltagen an und kann dem alten Rivalen Deutschland mit einem Sieg gegen den Außenseiter Slowenien in Köln aus dem Weg gehen. In diesem Fall würde der Sieger des Spiels Dänemark gegen Serbien in München auf die deutsche Mannschaft treffen. Beide Spiele beginnen zeitgleich um 21.00 Uhr.

7:15 Uhr Gleitschirmflieger in Dannenfels landet in Baum Unter Reitern heißt es ja: Wenn man runterfällt, sollte man gleich wieder rauf aufs Pferd. Gleitschirmflieger scheinen eine ähnliche Devise zu haben. Nach Angaben der Polizei ist einer von ihnen gestern in Dannenfels im Donnersbergkreis in einem Baum gelandet. Die Rettung war kompliziert: Feuerwehr und Höhenretter brauchten zweieinhalb Stunden, um ihn zu befreien. Der Gerettete blieb unverletzt. Die Freude, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, währte jedoch nicht lange: Der Mann lief direkt nach seiner Rettung wieder zur Startrampe. Das ist wahre Liebe zu seinem Sport! Sendung am Di. , 25.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

⏰ Umfrage: Wie lasst ihr euch wecken?
Heute Morgen habe ich bereits über die verschiedenen Aufwach-Typen gesprochen, als das wären: der Schlummertasten-Drücker und der Sofort-aus-dem-Bett-Springer. Aber unabhängig davon, wie lange ihr braucht, bis ihr euch aus den Federn schält: Wie lasst ihr euch denn überhaupt morgens wecken?

6:50 Uhr Ladung verloren: Acht Autos auf A61 beschädigt Wenn man sich das Foto anschaut, sieht diese 1,50 Meter lange Auffahrrampe eigentlich ganz harmlos aus. Pressestelle Verkehrsdirektion Polizei Mainz Doch der Schein trügt: Wie die Polizei mitteilte, hatte ein noch unbekanntes Fahrzeug auf Höhe des Autobahndreieckes Nahetal in der Nacht zwei dieser Rampen verloren. Sechs nachfolgende Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, als sie die Rampen überfuhren: Reifen platzten, Felgen und Stoßstangen verbogen sich. Eine der Rampen wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und beschädigte dort zwei weitere Fahrzeuge. Sechs der insgesamt acht beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Sendung am Di. , 25.6.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:20 Uhr Großangelegte Vermisstensuche in Bad Dürkheim erfolgreich Das ist noch einmal gut gegangen: Ein 80-jähriger demenzkranker Mann war am Freitag aus einer Klinik in Bad Dürkheim verschwunden. Polizei und Feuerwehr durchforsteten mit Hunden das Gelände rund um die Klinik - zunächst vergeblich. Nach mehr als 30 Stunden fanden sie den Mann schließlich in einem extrem steilen, unwegsamen und zugewachsenen Gelände. Höhenretter konnten am Sonntag zu ihm vordringen und ihn auf eine Trage hieven, die mithilfe eines Seils in einen Hubschrauber gezogen wurde. Der Mann wurde ins Krankenhaus transportiert.

6:10 Uhr 🎆Mainzer Johannisnacht endet mit Feuerwerk Sie ist eines der größten Volksfeste in Mainz und der Besuch ist für Mainzer quasi Pflichtprogamm: Die Johannisnacht. Gestern Abend ist sie mit dem traditionellen Feuerwerk zu Ende gegangen. Wie immer gab es zum Abschluss ein großes Feuerwerk. Unsere Reporterin Dagmar Grimminger hat ihr Handy gezückt und ein schönes Video gedreht.

6:03 Uhr ☀️ Das Wetter in Rheinland-Pfalz Der Sommer ist endlich da: Heute Vormittag ist es "absolut sonnig" in Rheinland-Pfalz, sagt Wetterexperte Donald Bäcker. Am Nachmittag kann man ein paar "dekorative Wölkchen" beobachten, die aber nur der Zierde dienen - also Regenschirm zuhause lassen, Sonnenbrille bereit halten! Es wird hochsommerlich warm - zwischen 25 und 31 Grad. Am Mittwoch wird es ebenfalls heiß, am Donnerstag schwül. Video herunterladen (27,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinand-Pfalz Auf dem ehemaligen Opel-Gelände in Kaiserslautern sollte ab August eigentlich eine Fabrik entstehen, die Batterien für Elektroautos produziert. Doch im Moment liegen die Pläne auf Eis. Der Wirtschafts- und Verkehrsausschuss des Landtags will heute von der Landesregierung wissen, wie es weiter geht. 120 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. In Koblenz beginnt heute der Prozess gegen drei Angeklagte, die eine kriminelle Vereinigung gegründet haben sollen, um sich den staatlichen Corona-Maßnahmen zu widersetzen. Dazu habe die Gruppe paramilitärische Übungen durchgeführt und Waffenteile sowie Munition mit einem 3D-Drucker hergestellt, heißt es vom Gericht. Die Werkstätten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar haben eine Lutherbibel des 18. Jahrhunderts restauriert, die infolge der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 schwer beschädigt wurde. Das Buch hatte lange im Wasser gelegen, war voller Schlamm und Schimmel. Heute wird die restaurierte Bibel an den Eigentümer übergeben.