Sonne satt bei bis zu 28 Grad soll's heute geben! Das Freibad in Mertesdorf bleibt diese Saison geschlossen. Füllkrug rettet mit seinem Treffer den Gruppensieg für Deutschland bei der Fußball-EM. Das und mehr im Ticker!

Auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle der Bundeswehr in Trier beginnt heute das sogenannte "European Land Robot Trial", eine Tagung für militärisch einsetzbare Roboter. Wie ein Bundeswehr-Sprecher mitteilte, zeigen bis zu 15 Teams in mehreren Disziplinen, was ihre Roboter können. Die Roboter sollen zum Beispiel Soldatinnen und Soldaten bei der Lieferung von Munition und Waffen unterstützen.

Aus Alzey gibt es Neues aus der Rubrik "Bekloppte Taten im besoffenen Kopf": Ein betrunkener Autofahrer ist am Wochenende gegen eine Straßenlaterne gefahren. Wie die Polizei mitteilt, beging der Mann zwar zunächst Fahrerflucht, fuhr dann aber noch einmal zurück an den Tatort. Als ihn die Polizei dort kontrollieren wollte, verlor der "sehr betrunkene" Fahrer kurz das Bewusstsein. Die Polizei entnahm ihm eine Blutprobe und zog seinen Führerschein ein.

9:35 Uhr Jubeln bei der EM: Diese Regeln gelten Noch einmal ein kurzer Blick auf die Fußball-EM: Am kommenden Wochenende starten mit dem Achtelfinale die K.o.-Spiele. Dann wird es so richtig spannend. Fest steht, dass die deutsche Mannschaft am Samstag (29.6.) um 21 Uhr in Dortmund ran muss. Wer der Gegner sein wird, wissen wir erst am Dienstagabend, wenn in der Gruppe C England, Dänemark, Slowenien und Serbien die letzten beiden Spiele ausgetragen haben. Wir sind jetzt mal optimistisch und glauben an einen deutschen Erfolg. Wenn ihr danach feiern wollt, müsst ihr ein paar Regeln beachten. Wir haben sie hier zusammengefasst: Rheinland-Pfalz Autokorso, Feuerwerk, Public Viewing Jubeln bei der EM - das ist erlaubt und das verboten Jubeln ist erlaubt, aber es gibt Grenzen: Diese Regeln gelten bei der Fußball-Europameisterschaft in Rheinland-Pfalz 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

In Mainz wurde die Martinsfigur auf dem Westchor des Mainzer Doms vor kurzem um ihren Kopf gebracht. Wind, Regen, Schnee und Hitze hatten dem Kopf über die Jahre so sehr zugesetzt, dass er zu zerbrechen drohte. Deshalb ist in der Bauhütte des Doms an einem neuen Kopf gewerkelt worden. Er soll heute auf die Martinsfigur draufgesetzt werden.

9:00 Uhr History: Der 24. Juni im Jahr... 1948: Die Berlin-Blockade beginnt. In der Nacht zum 24. stellt das Großkraftwerk Zschornewitz die Belieferung der Westsektoren ein. Am frühen Morgen wird der Güter- und Personenverkehr auf Straßen, Schienen und einige Tage später auch auf dem Wasser unterbrochen. Die Westalliierten konnten so den Westteil Berlins nicht mehr über Land- und Wasserverbindungen versorgen, was zum Start der Berliner Luftbrücke am 25.06. führte. 1952: Die erste Ausgabe der "BILD"-Zeitung erscheint. Der Verleger Axel Springer will mit "BILD" den Erfolg der englischen Boulevardblätter nachahmen. Das hat offensichtlich funktioniert - heute ist die "BILD" die mit Abstand auflagenstärkste Tageszeitung Deutschlands. 2023: Am Abend des 24. bricht Jewgeni Prigoschin, Chef der Paramilitärischen Gruppe Wagner, den Marsch auf Moskau ab. Zuvor hatte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko im Auftrag des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Prigoschin über den Rückzug verhandelt. Ergebnis der Verhandlungen war Straffreiheit für Prigoschin und seine Kämpfer. Am 23. August starb Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz über Russland.

Wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann muss sich ab heute eine 84-jährige Frau vor dem Landgericht Kaiserslautern verantworten. Sie soll am zweiten Weihnachtsfeiertag im Dachgeschoss des gemeinsamen Hauses Papierstapel angezündet haben. Der Dachstuhl brannte komplett aus. Im Schlafzimmer hatte ihr Ehemann geschlafen, er konnte sich aber aus dem brennenden Gebäude retten. Im Prozess soll auch geklärt werden, ob die Frau schuldfähig ist.

Das Freibad Ruwertal in Mertesdorf wird in dieser Saison nicht mehr öffnen. Das hat die Verwaltung dem SWR bestätigt. Grund seien die Schäden, die das Pfingsthochwasser angerichtet hat. Dabei wurde unter anderem die Technik des Freibads zerstört. Heute berät der Zweckverband über die Sanierung des Bades.

8:20 Uhr 📷 Euer Foto: Das Holzmaar in der Vulkaneifel Da möchte man am liebsten reinspringen! Dieses wunderschöne Foto vom Holzmaar in der Vulkaneifel hat uns Angela van den Bergh geschickt. Idylle pur! SWR Angela van den Bergh

"Ernüchternd" ist im wahrsten Sinne des Wortes die Bilanz einer Kontrolle der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim entlang der A61. Sie hatte gestern inbesondere auf den Rastplätzen Hunsrück und Wonnegau pausierende Lkw-Fahrer, die heute weiterfahren wollten, auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft. Ergebnis: Von knapp 90 Brummifahrern waren 17 betrunken. Sieben von ihnen hatten Werte von über 1,1 Promille - ihnen musste die angedachte Weiterfahrt untersagt werden. Zwei Fahrer kamen sogar auf knapp 2,3 Promille. Sie waren wie die meisten anderen Alkoholisierten der Ansicht, dass sie nach dem Schlafengehen wieder nüchtern seien und weiterfahren könnten. Das sah die Polizei anders. Bei solch hohen Werten könne es bis zu 24 Stunden dauern, bis die Fahrtüchtigkeit wiederhergestellt sei, so die Beamten.

Ab heute wird bei Altenahr im Kreis Ahrweiler der Ditschard-Straßentunnel voraussichtlich für zwei Wochen für den Verkehr gesperrt. Laut Straßenbaubehörde wird die Funkanlage des Tunnels auf der B257 von Analogfunk auf modernen Digitalfunk umgerüstet. Außerdem sollen die Brandmeldeanlage und die Kontrollschächte erneuert werden. Das Sanierung des Tunnels soll etwa 1,4 Millionen Euro kosten.

7:30 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Luxemburg kommen heute die Außenministerinnen und Außenminister der 27 EU-Staaten zusammen. Es geht um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den Nahostkonflikt. Eine Videokonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba ist geplant. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird an den Beratungen teilnehmen. Im Ringen um mehr Organspenden in Deutschland will eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten heute eine fraktionsübergreifende Initiative für eine Reform der Spenderegeln vorstellen. Dabei geht es um einen Antrag für die "Einführung einer Widerspruchsregelung". Das heißt, dass zunächst alle als Spender gelten sollen - außer, man widerspricht. Derzeit sind Organentnahmen nur mit ausdrücklicher Zustimmung erlaubt. Ein erster Anlauf für eine Widerspruchslösung war 2020 im Bundestag gescheitert. Die italienische, kroatische und albanische Nationalmannschaft spielen an diesem Montag um den Einzug ins Achtelfinale bei der Fußball-EM. Einzig Spanien steht in der Gruppe B als Tabellenführer bereits als Teilnehmer der K.-o.-Runde fest. Italien als derzeitiger Zweiter reicht im Spiel gegen den Tabellenletzten Kroatien in Leipzig ein Punkt zum sicheren Weiterkommen. Für Albanien würde ein Sieg gegen Spanien in Düsseldorf die Tür zum Achtelfinale ganz weit öffnen. Beide Partien werden um 21:00 Uhr angepfiffen.

7:05 Uhr Umfrage: Was haltet ihr von einer Zuckersteuer auf Softdrinks? IMAGO IMAGO / Fotostand Zugegeben: Eine eisgekühlte Zitronenlimonade an einem heißen Sommertag ist schon lecker! Und wie uncool wäre ein Kindergeburtstag oder ein Kinoabend ohne literweise Limonade und Co., bitteschön? Aber so gut sie auch schmecken: Softdrinks enthalten viel zu viel Zucker. In hohem Maße genossen, drohen Übergewicht, Diabetes, Karies. Neun Bundesländer, darunter Rheinland-Pfalz, fordern deshalb jetzt eine Zuckersteuer auf Softdrinks. Was glaubt ihr: Könnte die Gesundheit der Verbraucher, vor allem die der Kinder, damit besser geschützt werden? Oder würdet ihr eine Steuer auf Softdrinks als Bevormundung ansehen? Und wäre eine solche Steuer überhaupt das richtige Mittel, um den Zuckerkonsum einzudämmen? Die Abstimmung ist bereits beendet. Was haltet ihr von einer Zuckersteuer auf Softdrinks? Ich befürworte eine Zuckersteuer. 72,1%

Ich bin gegen eine Zuckersteuer. 22,3%

Das ist mir egal. 5,6% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

Auch wenn Kiffen inzwischen grundsätzlich erlaubt ist - es gibt doch Regeln, an die man sich halten muss. Zum Beispiel müssen die Konsumenten volljährig sein. Und auch in Sichtweite von Schulen darf kein Joint angezündet werden. All diese Vorschriften müssen kontrolliert werden - und zwar von den Kommunen. Das hat das rheinland-pfälzische Kabinett in der vergangenen Woche so festgelegt. Dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz ist das ein Dorn im Auge. Den Kommunen entstehe personeller und sachlicher Mehraufwand, sagte Geschäftsführer Moritz Petry der Deutschen Presse-Agentur. Er verstehe nicht, warum keine sogenannte Kostenfolgenabschätzung erfolgt sei. Laut Verband gehen die Mehrkosten für die Kommunen in die Zehn- oder Hunderttausende. Eine Stadt wie Ludwigshafen rechne zum Beispiel mit jährlichen Zusatzkosten von über 180.000 Euro, so Petry.

🎆 Mainzer Johannisnacht endet mit Feuerwerk
Heute am Johannistag wird in der christlichen Tradition an die Geburt von Johannes dem Täufer erinnert. In Mainz verbindet man den Namen "Johannes" aber vorrangig mit einem großen Sohn der Stadt: Johannes Gutenberg, dem Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Zu seinen Ehren wird deshalb alljährlich die Mainzer Johannisnacht gefeiert. Sie endet heute traditionell mit einem großen Feuerwerk. Wer es sehen will, sollte sich rechtzeitig vor 22:30 Uhr einen guten Platz sichern!

6:10 Uhr Boos neuer Landrat im Kreis Mayen-Koblenz Grund zum Jubeln hatte gestern Abend Marko Boos: Der SPD-Politiker gewann die Stichwahl für das Amt des Landrats im Kreis Mayen-Koblenz. Boos setzte sich deutlich mit 57,3 Prozent gegen Christian Altmaier von den Freien Wählern (42,7 Prozent) durch. Besonders viele Bürgerinnen und Bürger hat es allerdings nicht an die Urne gezogen: Die Wahlbeteiligung war mit 34,8 Prozent deutlich geringer als beim ersten Wahlgang. Vor zwei Wochen lag sie noch bei mehr als 60 Prozent. Boos tritt die Nachfolge von Alexander Saftig (CDU) an, der seit 2009 Landrat im Kreis Mayen-Koblenz war. Video herunterladen (58,7 MB | MP4)

6:04 Uhr ☀️ Die Wettervorhersage für den Johannistag Der Johannistag und damit auch die neue Woche startet mit schönem Wetter! Badesachen, Grillbesteck, Sonnencreme - das alles könnt ihr gerne parat legen. Heute erwarten uns in Rheinland-Pfalz bis zu 28 Grad. Die Sonne lässt sich laut Vorhersage oft blicken und es bleibt trocken. Am Dienstag und Mittwoch steigen die Temperaturen bis auf 31 Grad. Ab Donnerstag besteht dann aber auch wieder mehr Gewittergefahr. Video herunterladen (29,8 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig für Rheinland-Pfalz In Trier gibt es heute einen Ausblick auf die in knapp einem Jahr stattfindende rheinland-pfälzische Landesausstellung "Marc Aurel". Die Ausstellung über den Kaiser, Feldherrn und Philosophen ist vom 15. Juni bis 23. November 2025 im Rheinischen Landesmuseum Trier geplant. Innenminister Michael Ebling und der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (beide SPD) wollen sich zum Stand der Vorbereitungen und zu ersten Highlights der insgesamt voraussichtlich rund 400 Exponate äußern. In Koblenz wird der Prozess gegen einen Mann wegen Verdachts auf IS-Mitgliedschaft, Kriegsverbrechen und Mord fortgesetzt. Der Angeklagte soll sich der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) angeschlossen haben. Dabei soll er unter anderem bei der Hinrichtung von Gefangenen des IS geholfen haben. In Kirn übergibt Justizminister Herbert Mertin (FDP) den Bewilligungsbescheid zur Entschuldung der Stadt - und zwar im Rahmen des Programms "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen Rheinland-Pfalz (PEK-RP)". Der Bewilligungsbescheid für die Stadt Kirn umfasst rund 9,8 Millionen Euro.