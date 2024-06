Stichwahlen in der Pfalz

In der Pfalz stehen am kommenden Sonntag Stichwahlen an. Es geht sowohl um Ortsbürgermeister als auch um Ortsvorsteher in den Stadtteilen der größeren Städte.

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Stichwahlen sind erforderlich, weil keiner der Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen erzielen konnte. In drei Landauer Stadtdörfern werden die Wählerinnen und Wähler deshalb am Sonntag nochmal zu den Wahlurnen gebeten. Sie entscheiden in der Stichwahl, wer Ortsvorsteher in ihrem Dorf wird.

Stichwahlen in Arzheim, Godramstein und Queichheim

In Arzheim gehen Michael Richter (FWG) und Klaus Kißel (SPD) ins Rennen. In Godramstein tritt Michael Schreiner (CDU) in einer Stichwahl gegen Thomas Flocken (SPD) an. Und in Queichheim können Bürgerinnen und Bürger zwischen Jürgen Doll (CDU) und Adrian Koder-Horsten (SPD).

In Ludwigshafen gibt es auch Stichwahlen und zwar in den folgenden acht Stadtteilen: Friesenheim, Maudach, Gartenstadt, Nördliche Innenstadt, Südliche Innenstadt, Mundenheim, Rheingönheim und Oggersheim.

Stichwahl der Ortsvorsteher in Ludwigshafen: SPD gegen CDU

In Friesenheim fällt die Wahl wohl entweder auf Eva Kraut (SPD) oder auf Thorsten Ralle (CDU). In Maudach gibt es eine Stichwahl zwischen Andreas Olbert (CDU) und Walter Benz (SPD) und in Gartenstadt zwischen Andreas Rennig (SPD) und Ulrich Sommer (CDU).

Im Ludwigshafener Stadtteil Nördliche Innenstadt gehen Osman Gürsoy (SPD) und Anthimos Dimitriadis (CDU) ins Rennen, im Stadtteil Südliche Innenstadt sind es Christoph Heller (CDU) und Lorena Schmitt (SPD). In Mundenheim stehen Anke Simon (SPD) und Raymond Höptner (CDU) zur Wahl und in Rheingönheim Wilhelm Wißmann (CDU) und Rainer Geiger (SPD).

Bleibt noch der Stadtteil Ludwigshafen-Oggersheim: Hier gibt es ein Duell zwischen Sylvia Weiler (SPD) und Andreas Gebauer (CDU).

Auch in Neustadter Ortsteil wird nochmal gewählt

In Neustadt-Mußbach kommt es zur Stichwahl zwischen Roland Ipach (FWG) und Simone Eisele (SPD). In den anderen Ortsteilen standen die Ortsvorsteher schon nach dem ersten Durchgang fest.

Noch weitere Stichwahlen in der Vorder- und Südpfalz

Die Liste mit Orten aus der Vorder- und Südpfalz, in denen noch unklar ist, wer das Amt des Ortsbürgermeisters oder Ortsvorstehers besetzen wird, wird noch länger. In diesen Orten hat bei der Kommunalwahl im ersten Durchgang kein Kandidierender die erforderliche Mehrheit erreicht:

Kreis Bad Dürkheim: Meckenheim, Dirmstein und Obersülzen

Rhein-Pfalz-Kreis: Lambsheim

Kreis Südliche Weinstraße: Schweigen-Rechtenbach und Kapsweyer

Kreis Germersheim: Hatzenbühl, Maximiliansau und Schaidt

In Bad Bergzabern treten zwei Männer zur Wahl des Stadtbürgermeisters an. Auch in den kleinen südpfälzischen Orten Dernbach und Niederhorbach dürfen Wählerinnen und Wähler nochmal ran: Dort gab es jeweils nur einen einzigen Kandidaten - der aber weniger als die Hälfte der Stimmen bekommen hat.