Johannisnacht in Mainz geht ins Finale

Seit Freitagabend wird in Mainz die Johannisnacht gefeiert. Heute Abend endet sie mit einem Feuerwerk. Bis dahin gibt es noch viel Programm.

Schlendern über den Künstler- und Büchermarkt am Rheinufer, Tanzen vor den Bühnen am Schillerplatz, Ballplatz oder Domplatz. Ein Gläschen Wein oder Cocktails trinken - oder am Rheinufer eine Runde Riesenrad fahren: Seit Freitag herrscht in der Mainzer Innenstadt Ausnahmezustand. Zu Ehren des Erfinders des Buchdrucks, Johannes Gutenberg, wird in Mainz heute noch mal gefeiert.

Bisher keine Zwischenfälle auf der Johannisnacht

Die Polizei ist bis jetzt zufrieden. Bisher gab es keine Zwischenfälle. Am Samstag ist laut Mainzer Festdezernentin Marianne Grosse (SPD) der Bereich mit den Essensständen so voll gewesen, dass die Besucherinnen und Besucher für etwa zehn Minuten daran vorbeigeleitet werden mussten.

Künstler- und Büchermarkt auf Mainzer Johannisnacht

Auch heute werden wieder tausende Menschen auf der Johannisnacht erwartet. Das Programm startet um 11 Uhr und geht bis 24 Uhr. Eine der Hauptattraktionen ist der Künstler- und Büchermarkt.

Hier gab es am Freitagabend einen kurzen Schreck: Eine Gewitterfront, die von Westen über Rheinhessen zog, sorgte für Unruhe. Die Feuerwehr musste den Betreibern der Stände auf dem Künstler- und Büchermarkt helfen, das Regenwasser zu beseitigen. Aber danach feierten alle weiter. Die Feuerwehr meldete sechs Einsätze in Mainz, nennenswerte Schäden habe es aber nicht gegeben.

Tausende Menschen tummeln sich am Sonntag auf dem Johannisfest nahe des Mainzer Rheinufers. SWR Anna Zieba

Buchdruckertaufe soll von den Sünden der Lehrjahre befreien

Am Samstag fand das traditionelle Gautschen auf dem Liebfrauenplatz statt, die traditionelle Buchdruckertaufe.

Dabei werden seit dem 16. Jahrhundert Gesellen und Gesellinnen in ein großes, mit Wasser gefülltes Holzfass eingetaucht und symbolisch von den Sünden der Lehrjahre und dem Bleistaub befreit. Etwa 30 Mediengestalterinnen und Medientechnologen haben das Ritual unter großem Applaus aus dem Publikum über sich ergehen lassen.

Großes Feuerwerk zum Abschluss der Johannisnacht

Nach vier Tagen beendet das Feuerwerk die Johannisnacht. Am Montagabend gegen 22:30 Uhr steigen vor dem Kurfürstlichen Schloss die Raketen in den Mainzer Nachthimmel.

Erstmals wird nach Angaben der Stadt Mainz und der Polizei in diesem Jahr neben der Theodor-Heuss-Brücke auch die Rheinachse zwischen Fischtorplatz und Kaisertor gesperrt sein, da rund um das Feuerwerk besonders viele Fußgänger unterwegs sind.

Auch die Parkhäuser Rheinufergarage, Rheingoldhalle/Rathaus und Löhrstraße sind ab 21.30 Uhr bis 1.00 Uhr nicht erreichbar.

Darum wird in Mainz Johannisnacht gefeiert Mit der Mainzer Johannisnacht wird seit mehr als 50 Jahren der größte Sohn der Stadt gefeiert: Johannes Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. 1968 war sein 500. Todestag. In diesem Jahr rief der damalige Mainzer Sozialdezernent Karl Delorme, selbst gelernter Buchdrucker, die Johannisnacht als großes Volksfest ins Leben. (Quelle: Stadt Mainz)

Kiffen ist auf der Mainzer Johannisnacht verboten

Nach Angaben von Festdezernentin Marianne Grosse (SPD) wird es auch für die Johannisnacht Regeln fürs Kiffen geben. Laut dem Cannabisgesetz des Bundes ist das Kiffen unter anderem in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen verboten - was auf Volksfesten der Fall ist.

Diese gesetzlich festgelegten Regeln werden auch in Mainz gelten, so Grosse. Die Dezernentin ist aber überzeugt, dass das Thema Kiffen auf der Johannisnacht kein Problem darstellen wird. Bisher sei das Thema in Mainz auch generell nicht als Problem wahrgenommen worden.

Sperrungen und Sonderzüge zur Mainzer Johannisnacht

Weil während der Johannisnacht viele Straßen der Mainzer Innenstadt gesperrt sind, ist es ratsam, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Es gibt Abends mehrere Sonderzüge von Mainz, beispielsweise ein Zug nach Worms, der um 0:43 Uhr am Hauptbahnhof abfährt.

Wer an der Johannisnacht in Mainz mit dem Bus fahren möchte, der sollte sich vorher allerdings an den Anzeigentafeln oder in der App informieren. Denn in Rheinland-Pfalz werden bis Montagnacht private Busunternehmen bestreikt. Die Mainzer Verkehrsgesellschaft weist darauf hin, dass davon auch ein Subunternehmer betroffen ist. Auf insgesamt 15 Linien könnten einzelne Fahrten ausfallen – zum Beispiel von oder nach Mainz-Finthen, Mombach oder Wiesbaden. Alle Sonderfahrten von Linien des RNN sowie Straßenbahnen sind von dem Streik nicht betroffen.