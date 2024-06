Personalwechsel bei der SPD: Dreyer und Lewentz werden gehen; Tausende Haushalte in Budenheim ohne Strom; Neue Vorsitzende der Landes-SPD wird vorgestellt

6:45 Uhr Deutschland und die Welt Bei der Ministerpräsidentenkonferenz werden heute unter anderem die Bezahlkarte und die Verteilung von Flüchtlingen oder auch eine Pflichtversicherung für Elementarschäden besprochen. Es wird die letzte Ministerpräsidentenkonferenz von Malu Dreyer (SPD), rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, sein. Sie hatte am Mittwoch ihren Rücktritt angekündigt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird ebenfalls an der Konferenz teilnehmen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beginnt seine Ostasienreise in Südkorea. Später wird er noch nach China reisen. Vor Ort wird er sich mit Regierungsmitgliedern der Länder, mit Vertreterinnen und Vertretern der EU sowie deutschen und europäischen Unternehmen treffen, die vor Ort aktiv sind. Das teilte das Wirtschaftsministerium mit.

Diese Partien stehen heute bei der Fußball-Europameisterschaft an: Um 15 Uhr trifft Slowenien auf Serbien, um 18 Uhr spielt Dänemark gegen England und um 21 Uhr dann Italien gegen Spanien.

6:20 Uhr So wird heute das Wetter heute in Rheinland-Pfalz Vor allem am Nachmittag soll es heute lokal Schauer oder Gewitter geben - insbesondere der Norden und der Süden des Landes sind davon betroffen. Zwischendurch ist es aber auch mal trocken bei schwülwarmen 22 bis 26 Grad. Hier die Wettervorhersage von gestern Abend. Video herunterladen (3,5 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Von Dreyer zu Schweitzer: Nach dem angekündigten Wechsel im Amt des Regierungschefs in Rheinland-Pfalz geht es jetzt um die Parteispitze. Die Regierungspartei SPD sortiert sich auch in diesem Amt neu: Die designierte Nachfolgerin von Parteichef Roger Lewentz, SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, wird heute Vormittag vorgestellt. Gesperrte Spielplätze und vereinsamte Heimbewohner: Nicht alle Maßnahmen in der Corona-Pandemie waren im Rückblick richtig. Der rheinland-pfälzische Landtag arbeitet in einer Expertenanhörung die Maßnahmen in der Corona-Pandemie auf. Gestern hatte sie begonnen, heute sind weitere Aussagen von Fachleuten per Videokonferenz geplant. So soll unter anderem der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lars Schaade, sprechen. Der Immobilienverband Deutschland (IVD) wird am Vormittag in Mainz einen Überblick über die Preisentwicklung von Wohneigentum in Rheinland-Pfalz geben. Die Experten des Verbands wollen auch über die Situation in den unterschiedlichen Regionen berichten. Im vergangenen Jahr hatte der Immobilienverband mitgeteilt, dass sich die Kaufpreise im Land wieder weitgehend stabilisiert hätten.