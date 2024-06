Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:25 Uhr Junge Leidenschaft für alte Schreibmaschinen Erinnert ihr euch noch an dieses metallische Klacken? Antike Schreibmaschinen haben ihren Charme. Paul Hallmanns und Jakob Kramp aus Wiltingen an der Saar sind ihm verfallen. Meine Social Media Kollegen haben die beiden "Schreibmaschinen-Retter" begleitet.

9:20 Uhr Das geschah auch am 18. Juni 1927: Der Nürburgring wird im Rahmen des Eifelrennen mit einem Motorradrennen eingeweiht. 1942: Paul McCartney wird in der englischen Hafenstadt Liverpool geboren. 1960 gründet er mit John Lennon, George Harrison, Pete Best und Stuart Sutcliffe "The Beatles". Sie werden zur erfolgreichsten Band der Musikgeschichte. 1972: Beim Finale der Fußball-Europameisterschaft gewinnt die deutsche Fußballnationalmannschaft ihren ersten EM-Titel. Im Finale besiegte die DFB-Auswahl die Sowjetunion mit 3:0. 2023: Das Unglück des Tauchboots "Titan" mit fünf Toten im Nordatlantik schockierte vor einem Jahr die Welt. Während noch Untersuchungen zum Vorfall noch laufen, gibt es schon Pläne für neue Expeditionen zur "Titanic". Vor einem Jahr starteten die Expeditionsteilnehmer und kehrten nicht mehr zurück.

8:50 Uhr Bis zu 1.000 Zahnärzte wollen in Koblenz demonstrieren Durch die zunehmende Bürokratie wird es immer schwieriger, Mitarbeitende für Zahnarztpraxen zu finden. Um gegen den zunehmenden Papierkram ein Zeichen zu setzen, wollen etwa 1.000 Zahnärzte am Mittag in Koblenz demonstrieren. Mit der Kampagne "Sofort Schluss" fordern die Mitglieder der Bezirkszahnärztekammer Koblenz unter anderem einen Bürokratieabbau. Der Aufwand habe in den Zahnarztpraxen zugenommen. Dies koste Zeit, die nicht für Patienten zur Verfügung stehe, teilt die Kammer mit. Wenn jemand den Job in einer Praxis kündigt, sei der Papierkram oft der Grund.

Den Vereinsmitgliedern des VfL Simmertal hat sich am Montagmorgen ein Bild des Grauens geboten. Der Rasen ihres Fußballplatzes war in der Nacht von einem Auto fast komplett zerstört worden. Dutzende Kreise zeichnen sich in dem nassen Gras ab. Wie hoch der Schaden ist, konnte der Verein noch nicht sagen und geht von mehreren Tätern aus, weil auf dem Sportgelände Getränkedosen und Zigaretten gefunden wurden. Die Polizei ist informiert, man habe Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Um die Täter zu finden, hat der Verein eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.

6:45 Uhr Was ist ein "Femizid"? Ein Sechsjähriger hat am Sonntag seine Mutter tot in der Wohnung gefunden. Getötet haben soll sie der Ehemann und Vater des Kindes. War es ein Femizid? Das wissen wir noch nicht. Auf Instagram klären wir euch über diesen Begriff auf.

6:30 Uhr Das erwartet uns in Bund und Welt Heute wird die PISA Erhebung zum kreativen Denken der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler am Ende der Pflichtschulzeit veröffentlicht. Dazu wurden die Daten der Schulleistungsstudie 2022 ausgewertet, bei der diese neue Domäne erstmals abgefragt wurde. Ziel ist zum ersten Mal einen Wasserstand zum kreativen Denken im Bildungsmonitoring zu erreichen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der deutschen Seehäfen für auch für Dienstag zum Streik aufgerufen, um in der laufenden Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Vom Streik betroffen seien der Hamburger Hafen, der Hafen Bremen sowie Bremerhaven, Brake und Emden, teilte ver.di mit. Die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber fiebert nach ihrer Babypause der Rückkehr auf den Rasen entgegen. "Rasen ist einfach mein Belag", sagte die 36-Jährige. Die Wimbledon-Siegerin von 2018 bestreitet heute bei den Berlin Open gegen die 19 Jahre alte Linda Noskova (Tschechien) ihr Erstrundenmatch.

6:10 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Das Wetter in Rheinland-Pfalz bleibt auch zum Wochenstart wechselhaft mit häufigen Schauern und Gewittern. Laut DWD sind Unwetter mit Starkregen möglich. Teils könne es auch Hagel geben. Im Süden ist die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit laut DWD geringer. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 28 Grad an. Video herunterladen (23,7 MB | MP4)

6:05 Uhr Frauenleiche am Rheinufer bei Worms entdeckt Am Rheinufer bei Worms ist am Montagabend eine Frauenleiche entdeckt worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Zu den Todesumständen ist bisher nichts bekannt. Wir halten Euch hier auf dem Laufenden.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Die Landesregierung will eine Strategie entwickeln, um Einsamkeit zu bekämpfen. Dazu findet heute in Mainz ein Fachtag statt, die Veranstalter wollen mit Experten aus der Praxis sozialpolitische Lösungen für einsame Menschen entwickeln und diskutieren. In Koblenz beginnt heute ein Prozess wegen heimtückischer Tötung. Der Angeklagte soll seine Lebensgefährtin getötet haben. Nachdem das Opfer die Beziehung mit dem Angeklagten beendet haben soll, soll dieser die Trennung nicht akzeptiert und die Frau unter Druck gesetzt haben, keine neue Beziehung einzugehen. Als er den Verdacht geschöpft habe, diese könne einen neuen Partner haben, soll er das Opfer von hinten angegriffen und mit einem Hammer und mehreren Messerstichen getötet haben. In Mainz beginnt die erste von zwei Anhörungen im Gesundheitsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz zur Corona-Pandemie. Experten äußern sich dabei zum Thema "Management der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz". Zu dieser öffentlichen Sitzung werden insgesamt 22 Anzuhörende eingeladen.