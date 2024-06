per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:35 Uhr Blick auf Deutschland und die Welt In Berlin wird heute dem Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 gedacht. Der 17. Juni 1953 gilt als Symbol für den Arbeiteraufstand in der DDR. Zwischen 500.000 und einer Million Menschen protestierten im Juni 1953 in der gesamten DDR gegen die SED-Diktatur. Die DDR-Führung ließ den Aufstand durch die Volkspolizei und sowjetische Panzer niederschlagen. In Brüssel wollen heute die Staats- und Regierungschefs nach der Europawahl über die künftige Besetzung hochrangiger EU-Positionen beraten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hofft nach dem Erfolg des Mitte-Rechts-Bündnisses EVP auf eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin. Neu besetzt werden sollen die Position des Präsidenten des Europäischen Rates und des EU-Außenbeauftragten. In Luxemburg treffen sich heute die EU-Umweltminister. Sie beraten unter anderem zu von der EU-Kommission vorgeschlagenen neuen Regeln für Essens- und Kleidungsabfälle sowie für grüne Werbeversprechen. Auch Beratungen zu einer Richtlinie zur Bodenüberwachung stehen auf der Agenda. Außerdem soll über Europas Klimaziel für 2040 beraten werden.

6:24 Uhr Zweijähriges Kind bei Unfall schwer verletzt Ein zweijähriger Junge ist bei einem Unfall in Hoppstädten-Weiersbach im Kreis Birkenfeld schwer verletzt worden. Das Kind habe am Sonntagabend eine Straße überqueren wollen und wurde von einem Auto erfasst, berichtet die Polizei. Dabei wurde der Junge laut Polizeiangaben mehrere Meter über den Asphalt geschleudert. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Wie gut aufgestellt sind rheinland-pfälzische Schulen in Sachen Digitalisierung? In Mainz ziehen heute das Bildungsministerium und die Investitions- und Strukturbank (ISB) Bilanz zum Digitalpakt. Mit dem Digitalpakt sowie Landesmitteln wurden in den vergangenen Jahren Schulen unter anderem mit Laptops, Tablets oder WLAN ausgestattet. In Koblenz wird heute der Prozess gegen einen Mann fortgesetzt, der wegen IS-Mitgliedschaft, Kriegsverbrechen und Mord angeklagt ist. Er soll unter anderem bei der Hinrichtung von Gefangenen geholfen haben. Auch in Trier wird ein Prozess fortgesetzt und zwar um den Mord an einem Arzt aus Gerolstein. Wegen Mordes müssen sich zwei zur Tatzeit 16-Jährige verantworten. Zudem ist die Lebensgefährtin des Opfers wegen gemeinschaftlichen Totschlags angeklagt. Das Trio soll den 53-Jährigen Ende 2022 getötet und die Leiche in einem Waldstück vergraben haben.

6:01 Uhr So wird das Wetter heute "Unaufgeräumt": So hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern die Aussichten für heute genannt. Im Klartext bedeutet das, dass sich Sonne, Wolken und Regen abwechseln. Immerhin wird es mit Höchstwerten zwischen 18 und 24 Grad vergleichsweise warm. Video herunterladen (25,4 MB | MP4)