Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:29 Uhr 📜 Der 14. Juni in der Geschichte... Zeit, einen Blick in die Geschichtsbücher zu werfen: 2007: Die radikal-islamische Hamas-Bewegung erobert die letzte Hochburg der gemäßigten Fatah von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Gaza und bringt damit den gesamten Gazastreifen unter ihre Kontrolle. 1942: Anne Frank beginnt ihr Tagebuch. Sie ist 13 Jahre alt, als die Nationalsozialisten die Niederlande besetzen. Die jüdischen Franks tauchen in einem Hinterhaus in Amsterdam unter. 1944 werden sie entdeckt und deportiert. Anne Frank stirbt 1945 im KZ Bergen-Belsen. 1777: Das Sternenbanner wird vom Kongress der früheren 13 britischen Kolonien offiziell zur Flagge der neuen Vereinigten Staaten von Amerika erklärt. Es wird fortan "Star-Spangled Banner" oder "Stars and Stripes" genannt. Die 50 Sterne stehen für die einzelnen Bundesstaaten.

9:25 Uhr Trauerfeier für getöteten Polizisten in Mannheim In Mannheim findet heute Vormittag eine öffentliche Trauerfeier für Rouven Laur, den vor zwei Wochen bei einer Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz getöteten Polizisten statt. Die Gedenkfeier beginnt um 11 Uhr im Kongresszentrum Rosengarten in Mannheim. Weil es vor Ort nicht genug Plätze gibt, wird die Veranstaltung auf dem Friedrichsplatz live übertragen. Der SWR zeigt die Trauerfeier ab 10:50 Uhr im Fernsehen, hier im Livestream und auf Facebook. Zur Trauerfeier erwartet die Polizei 2.300 Gäste - darunter Angehörige von Rouven Laur, geladene Gäste und Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sowie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) haben sich angekündigt. Sendung am Fr. , 14.6.2024 9:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

9:07 Uhr 🦆 Enterich sucht Hilfe bei Mainzer Feuerwehr Überraschungsgast bei der Mainzer Feuerwehr: Ein verletzter Enterich hat dort am Donnerstagabend Hilfe gesucht. Das Tier überraschte die Feuerwehrleute, als es selbstständig auf das Gelände der Feuerwache watschelte, "offensichtlich auf der Suche nach Hilfe", wie die Pressestelle der Feuerwehr am Freitag berichtete. Der ungewöhnliche Besucher sei "langsamen Schrittes direkt in die Fahrzeughalle gelaufen. Als hätte er genau gewusst, dass ihm hier geholfen wird. Er zeigte keine Fluchtreaktion, so war klar: Der kleine Enterich brauchte dringend medizinische Versorgung." Der Enterich "Rüdiger" Feuerwehr Mainz Die Feuerwehrleute tauften den Enterich auf den Namen "Rüdiger" und brachten ihn zu einem Tierarzt. Was Rüdiger gefehlt hat und wie es ihm aktuell geht, dazu konnte die Feuerwehr heute morgen nichts sagen. Wir wünschen Rüdiger: Gute Besserung! 🦆 Sendung am Fr. , 14.6.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

8:51 Uhr 🩸 Heute ist Tag der Blutspende Hand aufs Herz! Wann habt ihr das letzte Mal Blut gespendet? Warum ich euch das frage? Weil heute Tag der Blutspende ist. Meine Kollegin Clara Holzhauser hat eine Frau getroffen, die seit 40 Jahren regelmäßig zur Blutspende geht. 125 Mal war Loni Aust aus Maikammer schon beim Blutspenden. "Das Blut erneuert sich ja immer wieder und vielleicht wird man ja irgendwann mal selbst in die Verlegenheit geraten, Blut zu brauchen. Deswegen spende ich." Man wüsste ja nie, ob ein Unglück geschehe, sagt die 70-Jährige und erinnert sich: "Nach dem Flugzeugunglück in Ramstein wurde überall dazu aufgerufen, Blut zu spenden. Ich hatte schon kurz vor dem Unglück gespendet." Ihre Geschichte und weitere spannende Facts zum Thema gibt's hier: Rheinland-Pfalz Weltblutspendetag Drohende Notlage - warum Blutspenden jetzt wichtig ist Die Fußball-EM startet und bald stehen die Sommerferien vor der Tür - eine Herausforderung für die DRK-Blutspendedienste. Deshalb rufen sie jetzt zur Blutspende auf.

8:38 Uhr 🏕️ Bad Dürkheim: 400 Zelte für Dänemark-Fans In Rheinland-Pfalz findet zwar kein EM-Spiel statt, trotzdem gibt's Fußball an allen Ecken! Zum Beispiel in Bad Dürkheim: Dort werden dänische Fans untergebracht. Der dänische Fußballverband DBU lädt während der Fußball-EM rund 1.000 Fans auf den Campingplatz Bad Dürkheim ein. Jetzt hat der Verband dort 400 kleine Zelte aufstellen lassen, direkt am Ufer des Badesees. Am Samstag reisen die Fußballfans aus Dänemark an. So sehen die Zelte aus. SWR Panja Schollbach Sendung am Fr. , 14.6.2024 17:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

8:30 Uhr ⚽ Stimmt ab! Wie weit kommt die deutsche Nationalelf? Es ist ab heute die Frage aller Fragen, und sie wird von Millionen Menschen in Deutschland heiß diskutiert: Wie weit kommt Deutschland bei der Fußball-EM? Nach der Vorrunde ist es schon vorbei Das Achtelfinale ist noch machbar Das Viertelfinale ist locker drin Halbfinale, wir kommen Im Finale unterliegt Deutschland und wird Vize-Europameister Deutschland wird Europameister 2024 Abschicken

8:21 Uhr Vergiftete Schüler aus Idar-Oberstein werden heute entlassen Heute morgen waren sie hier bereits Thema: Die 15 Schülerinnen und Schüler, die sich gestern in Idar-Oberstein mit Goldregen vergiftet haben. Jetzt gibt's ein Update: Nach Angaben des örtlichen Klinikums sollen die Realschüler heute entlassen werden. Alle hätten in der Nacht gut geschlafen. Es gehe ihnen gut, sagte ein Sprecher. Wesentlich dazu beigetragen habe die gute Zusammenarbeit mit Schule, Polizei und Rettungsdienst. Die Kinder und Jugendlichen seien recht schnell mit insgesamt elf Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden und schnell behandelt worden. Sendung am Fr. , 14.6.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

8:13 Uhr 🚂 Bahn-Ausfälle am Mittelrhein Pendlerinnen und Pendler am Mittelrhein brauchen in den nächsten Wochen wieder starke Nerven: Auf der Strecke von Kaub bis Neuwied und weiter nach Koblenz wird es in den kommenden Wochen Behinderungen im Regionalverkehr der Bahn geben. Einen Monat lang wird die Bahnstrecke zwischen Lahnstein und Kaub nur eingleisig befahrbar sein. Die Deutsche Bahn baut auf der Strecke eine Reihe von Lärmschutzwänden, weswegen ein Gleis dauerhaft gesperrt werden muss. Einige Verbindungen fallen komplett aus, bei anderen ändern sich die Abfahrzeiten. Nach Angaben des privaten Bahnunternehmen VIAS, das die RB10 betreibt, übernehmen Busse einen Großteil der ausgefallenen Verbindungen. Wer mit der RB10 unterwegs ist, solle sich grundsätzlich vor Reiseantritt informieren, ob und wie der eigene Zug fährt. Sendung am Fr. , 14.6.2024 8:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:58 Uhr Jugendliche randalieren in der Trierer Innenstadt Heute Nacht haben in Trier Jugendliche randaliert. Laut Polizei sind sie gegen kurz vor drei Uhr durch die Innenstadt gezogen und haben "eine Spur der Verwüstung" hinterlassen. Dabei haben die Jugendlichen private und aber auch von der Stadt aufgestellte Blumenkübel und Mülltonnen umgeworfen. Außerdem wurde ein Auto beschädigt. Die Polizei bittet Betroffene, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Die Jugendlichen warfen Blumenkübel und Mülltonnen in der ganzen Innenstadt um. Polizei Trier Sendung am Fr. , 14.6.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:31 Uhr 🍇 Wein-Export gestiegen - Hier gehen Weine aus RLP hin Während die Bierbrauer mit sinkendem Absatz kämpfen und auf die Fußball-EM hoffen, läuft bei den Winzern der Export auf vollen Touren. Ganz vorne dabei das Weinland Rheinland-Pfalz. Um neun Prozent sind die Ausfuhren von Wein in den ersten drei Monaten des Jahres in Deutschland gestiegen. Diese Zahlen nannte das Deutsche Weininstitut (DWI) gestern anlässlich seines Exportforums in Oppenheim. Stark gewachsen sind deutschlandweit die Exporte nach China. Für die rheinland-pfälzischen Winzerinnen und Winzer liegen die wichtigsten Exportmärkte aber weiter in den USA und in den europäischen Nachbarländern, allen voran Polen und Skandinavien. Die meisten Weinexporte aus Rheinland-Pfalz gehen in die USA und nach Europa. SWR

7:23 Uhr 🗳️ Wann kann es in Deutschland Neuwahlen geben? Seit der Europawahl fordern Teile der Opposition Neuwahlen - die Ampel dürfe so nicht weiterregieren. Aber kann es in Deutschland so einfach Neuwahlen geben? Nein, denn das würde auf lange Sicht die Stabilität unserer Demokratie gefährden. Das Grundgesetz sieht nur einen Weg für Neuwahlen vor. Wie genau das funktioniert, erklärt euch unser Berlin-Korrespondent Enno Osburg:

7:05 Uhr 🚗 So sieht's auf den Straßen aus Auf den Straßen in Rheinland-Pfalz sieht's im Moment ruhig aus. Bevor ihr ins Auto oder in den Bus steigt, werft trotzdem nochmal einen kurzen Blick auf unsere Verkehrsübersicht - hier habt ihr die aktuelle Lage auf einen Blick: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:37 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Das war im Ticker heute Morgen schon Thema, aber damit es auch wirklich jeder von euch auf dem Schirm hat: Heute ist Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland! Das Eröffnungsspiel bestreitet die deutsche Nationalelf gegen die schottische, Anpfiff ist um 21 Uhr in München. Das Finale wird am 14. Juli ab 21 Uhr in Berlin ausgetragen. Bei der EM spielen 24 Nationen mit, Titelverteidiger ist Italien. Heute ist Tag 2 des G7-Gipfels in Italien. Die Staats- und Regierungschefs der USA, Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens, Italiens, Kanadas und Japans haben am ersten Tag unter anderem ein Unterstützungspaket für die Ukraine geschnürt. Dank der Zinsen aus eingefrorenem russischem Staatsvermögen sollen etwa 47 Milliarden Euro zusammenkommen. Um bei der Fußball-EM - und generell im Sommer - einen Engpass bei den Blutspenden zu verhindern, ruft unter anderem das Deutsche Rote Kreuz dazu auf, beim heutigen Weltblutspendetag mitzumachen. Wo und wann das geht, steht auf der Internetseite des DRK. Mehr Infos zur Blutspende hat meine Kollegin Clara Holzhauser für euch zusammengetragen: Rheinland-Pfalz Weltblutspendetag Drohende Notlage - warum Blutspenden jetzt wichtig ist Die Fußball-EM startet und bald stehen die Sommerferien vor der Tür - eine Herausforderung für die DRK-Blutspendedienste. Deshalb rufen sie jetzt zur Blutspende auf.

6:23 Uhr Streit um Cannabis-Kontrollen in RLP Nach der Cannabis-Legalisierung gibt es in Rheinland-Pfalz Streit darüber, wer die Kontrollen durchführen soll. Ab Juli sollen die Kommunen das übernehmen. Die fühlen sich damit überfordert und verlangen Unterstützung. Außerdem fordern sie dafür mehr Geld vom Land. Zum Beispiel würden Waagen fehlen, um nachzuwiegen, ob jemand wirklich nur die erlaubte Menge Cannabis bei sich hat, oder mehr. Das Land sieht nur einen kleinen Mehraufwand. Heute sind das Cannabis-Gesetz und die Kontrollen auch Thema im Bundesrat. Unter anderem sollen die Behörden mehr Handlungsspielraum bekommen. Alle Details hat mein Kollege Dirk Rodenkirch für euch recherchiert: RLP Land beauftragt Kommunen mit Kontrollen Kommunalverbände in RLP: Cannabis-Regeln sind nicht kontrollierbar Streit um die Cannabis-Kontrollen in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung hat die Aufgabe den Kommunen übertragen. Die fühlen sich damit überfordert und verlangen Unterstützung. Sendung am Fr. , 14.6.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:09 Uhr Geldautomatensprengung in Pronsfeld In der Nacht war einiges los in Rheinland-Pfalz. Neben dem Hochhausbrand in Mainz gab's außerdem eine Geldautomatensprengung in der Eifel. Unbekannte haben gegen 2:20 Uhr einen Geldautomaten in Pronsfeld im Kreis Bitburg-Prüm gesprengt. Wie die Polizei in Prüm mitteilte, wählten mehrere Bürgerinnen und Bürger den Notruf. Personen sind dabei nicht verletzt worden. Es ist nur ein Sachschaden entstanden. Es soll sich um mehrere Täter handeln, die in einem schnellen Fahrzeug geflüchtet sind. Die Polizei fahndet auch grenzübergreifend in Belgien und Luxemburg nach den Tätern. Sendung am Fr. , 14.6.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

6:06 Uhr Hochhausbrand in Mainzer Oberstadt In der Mainzer Oberstadt musste die Feuerwehr in der Nacht zu einem Großeinsatz aufgrund eines brennenden Hochhauses ausrücken. Dabei wurden 11 Menschen verletzt. Gegen 1:15 Uhr meldeten mehrere Anrufer laut Feuerwehr starke Rauchentwicklung und Hilferufe aus dem Haus. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Pizzeria im Erdgeschoss komplett in Flammen stand und für dichten Qualm im Haus sorgte. Etwa 20 Bewohner flohen durch den Rauch und wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht. Elf von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen, zwei mussten deshalb ins Krankenhaus. Insgesamt 140 Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Gegen 4 Uhr war das Feuer dann soweit gelöscht, dass alle nach und nach wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Die Feuerwehr war mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. Warum das Feuer ausbrauch ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Auch die Höhe des Schadens ist bislang unklar. Sendung am Fr. , 14.6.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:01 Uhr 🌦️ Das Wetter: Mal Sonne, mal Regen am Freitag in RLP Zum Auftakt der Fußball-EM könnte das Wetter echt besser sein: Mal Sonne, mal Regen bei höchstens 21 Grad. So ist der Wetterbericht für den heutigen Freitag bei uns in Rheinland-Pfalz. Aber vielleicht hat der Fußballgott ein Einsehen mit allen Fans und haut doch noch mehr Sonnenstunden raus. Ich drücke die Daumen! Video herunterladen (24,8 MB | MP4)