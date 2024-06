Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:11 Uhr Mysteriöser Künstler oder Künstlerin in Mainz unterwegs Der geheimnisvolle Künstler Banksy, dessen Identität weltweit für Spekulationen sorgt, ist vielen ein Begriff. Aber wer ist Maria M. Fantasma? Unter diesem Namen tritt ein Künstler oder eine Künstlerin in Mainz in Aktion. Nach einem ähnlichen Prinzip. Jetzt ist ein neues Kunstwerk aufgetaucht. Meine Kollegin Michelle Habermehl hat sich auf Spurensuche begeben. Video herunterladen (74,1 MB | MP4)

8:56 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will im Verteidigungsausschus des Bundestages seine Pläne für eine neue Form des Wehrdienstes vorstellen. Seit Monaten läuft die Debatte, ob die derzeit ausgesetzte Wehrpflicht wieder eingeführt oder Wehrdienst doch freiwillig sein soll. Anne Frank wäre heute 95 Jahre alt geworden. Sie führte in ihrem Versteck in einem Amsterdamer Hinterhaus von 1942 bis 1944 ein Tagebuch, das später als wichtiges Zeugnis des Leidens im Holocaust gilt: "Das Tagebuch der Anne Frank". Ihr zu Ehren beteiligen sich tausende Schüler im ganzen Land an einem Schulaktionstag gegen Antisemitismus. In Newcastle upon Tyne in Nordengland müssen sich zwei Männer wegen illegaler Abholzung eines Baumes verantworten. Nicht irgendein Baum, sondern der Baum, der im Hollywood-Film "Robin Hood - König der Diebe" (1991) mit Kevin Costner und Morgan Freeman zu sehen war und dadurch weltbekannt wurde. Die Tat hatte landesweit für Empörung gesorgt.

8:32 Uhr Mehr illegale Prostitution in Rheinland-Pfalz Viele Prostituierte in Rheinland-Pfalz rutschen in den illegalen Bereich, sagt das Frauenministerium in Mainz. Das ist ein echtes Problem, denn so wird es noch schwieriger, die Frauen mit Beratungsangeboten zu erreichen. Grund dafür sei unter anderem die Corona-Pandemie. Während des Lockdowns mussten die Bordelle schließen - viele Frauen sind in dem Moment in die illegale Prostitution in Privatwohnungen abgerutscht, um weiterhin ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Was Beratungsstellen tun, um dennoch die Frauen zu erreichen und welche Kritik es an den bestehenden Gesetzen gibt, haben meine Kollegen hier recherchiert: Rheinland-Pfalz Beratung für Frauen schwieriger Prostitution in RLP wandert verstärkt in illegalen Bereich ab Aus mehreren Gründen gehen Prostituierte ihrem Geschäft zunehmend im illegalen Bereich nach - fernab von Bordellbetrieben und oft außerhalb der Reichweite von Beratungsstellen, die helfen wollen.

8:05 Uhr Islamismus und rechte Gewalt Thema im Landtag Islamismus und rechte Gewalt sind auch in Rheinland-Pfalz ein Problem - und deswegen heute auch Thema im Landtag. SPD und CDU haben dazu aktuelle Debatten beantragt. Laut Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2023 hat die extremistische Bedrohung der Demokratie eine neue Qualität erreicht. So haben sowohl die islamistische als auch die rechtsextremistische Szene im Land an Zulauf gewonnen. Thema ist auch die tödliche Messerattacke in Mannheim vor zwei Wochen: RLP Anträge von SPD und CDU Landtag RLP debattiert über Islamismus und Rechtsextremismus Die Bedrohung der Demokratie durch Extremisten ist Thema im rheinland-pfälzischen Landtag. Die Fraktionen von SPD und CDU haben dazu Aktuelle Debatten beantragt.

7:54 Uhr Studie zeigt: In Kaiserslautern wird es künftig deutlich wärmer Bittere Aussichten für viele Städte in Rheinland-Pfalz: Dort könnte es in den kommenden Jahren deutlich wärmer werden. Ein Beispiel ist Kaiserslautern. Die Stadt hat eine Klima-Studie in Auftrag gegeben hat, die zeigt, dass es gerade im Zentrum von Lautern heißer werden wird. In den Nächten soll es laut Studie auch nicht mehr richtig abkühlen. Erholsam schlafen dürfte in den nächsten Jahrzehnten also schwieriger werden. Für die sogenannte Stadtklima-Analyse sind Temperaturdaten, Messungen zu Luftströmen oder Wärmeinseln zusammengetragen worden. Damit hat man dann ein Modell für Lautern im Jahr 2055 erstellt. Die Analyse zeigt, dass sich die Innenstadt jetzt schon extrem aufheizt, weil viele Flächen fast komplett versiegelt sind. Etwas besser sieht es da aus, wo Bäume Schatten spenden, zum Beispiel am Stadtpark. Eine Karte soll den Stadtplanern zeigen, wo Gegenmaßnahmen gegen die Erhitzung der Stadt getroffen werden müssen. Sendung am Mi. , 12.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:45 Uhr Frau stürzt bei Burg Eltz den Abhang herunter und stirbt Schwerer Radunfall in der Nähe der Burg Eltz im Kreis Mayen-Koblenz: Dort ist eine Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei ist sie einen Abhang zwischen der Ringelsteiner Mühle und der Burg Eltz heruntergestürzt. Den Angaben zufolge war die 58-Jährige mit einer Gruppe von Touristen aus Niedersachsen auf einem Pedelec unterwegs. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie trotz Rettungsversuchen starb. Jetzt laufen die Ermittlungen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Sendung am Mi. , 12.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:30 Uhr Aus dem Kino in den Kreistag Damit hatte er offenbar nicht gerechnet: Schauspieler Martin Geisen aus Daun tritt aktuell bei den Burgfestspielen in Mayen auf, hat im Herbst einen Kinofilm laufen - und sitzt unvermittelt im Kreistag Vulkaneifel. Gut, ganz überraschend kam das nicht, immerhin hatte er sich für die SPD aufstellen lassen. Er stand aber auf einem eigentlich völlig aussichtslosen Listenplatz. Dass es doch geklappt hat, lag daran, dass die Wählerinnen und Wähler fleißig kumuliert und panaschiert haben. Wie das genau lief und was das für den Schauspieler bedeutet, haben meine Kollegen aus dem SWR-Studio Trier recherchiert: Daun Kommunalwahl 2024 Wie ein Schauspieler überraschend in den Dauner Kreistag kam Martin Geisen fiel aus allen Wolken, als er die Ergebnisse der Wahlen in der Vulkaneifel sah. Plötzlich sitzt er für die SPD im Kreistag. Auch andere Kandidaten haben überrascht. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:06 Uhr Mainzer Zehnkämpfer Kaul am Ende EM-Vierter Grandios im Speerwerfen, gewohnt gut im abschließenden 1.500-Meter-Lauf. Für den Mainzer Zehnkämpfer Niklas Kaul hat es bei der EM in Rom dennoch nicht für eine Medaille gereicht. Der Weltmeister von 2019 landete nach zehn Disziplinen auf dem undankbaren vierten Platz. Am Ende fehlten dem entthronten Titelverteidiger 59 Punkte zu Bronze. Die Kollegen von der Sportschau haben die Einzelheiten. EM-Zehnkampf Kaul kämpft und wird am Ende Vierter - Este Erm gewinnt Titelverteidiger Niklas Kaul hat den Zehnkampf bei der Leichtathletik-EM in Rom auf Platz vier beendet. Es siegte der Este Johannes Erm, Kevin Mayer löste das Olympia-Ticket. Auch Speerwerferin Christin Hussong (Zweibrücken) musste sich, trotz Saisonbestleistung, mit Rang vier begnügen. Die Titelträgerin von Berlin 2018 konnte nach gesundheitlichen Problemen in der Vergangenheit lange nicht mehr an einstige Glanzzeiten anknüpfen.

6:54 Uhr Was ist am 12. Juni noch so passiert? 1929 - Anne Frank wird geboren. Sie führte in ihrem Versteck in einem Amsterdamer Hinterhaus von 1942 bis 1944 Tagebuch und wurde später im Konzentrationslager Bergen-Belsen umgebracht. Ihr Tagebuch erreichte später weltweite Berühmtheit. 1964 - Ein Gericht in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria verurteilt die Apartheid-Gegner Nelson Mandela und Walter Sisulu zu lebenslangen Haftstrafen. Erst 1989 (Sisulu) und 1990 (Mandela) kommen sie wieder frei. 1994 - Mit einer Zweidrittel-Mehrheit sprechen sich die Österreicher in einer Volksabstimmung für einen Beitritt zur Europäischen Union (EU) aus.

6:02 Uhr Das Wetter für Rheinland-Pfalz Ist das nicht viel zu kühl für Juni? Stimmt, hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend erklärt. Die nächsten beiden Tage bleibt es kühl, aber trocken. Ab Freitag gehen die Temperaturen nach oben, aber wir brauchen wieder einen Regenschirm, weil Schauer und Gewitter kommen sollen. Video herunterladen (28,3 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Tagesordnung verspricht hitzige Debatten: Der rheinland-pfälzische Landtag debattiert heute unter anderem darüber, wie Extremismus bekämpft werden kann. Dabei gehe es vor allem um eine steigende Gefährdung durch Rechtsextremismus und Islamismus. Für Zündstoff im Landtag dürften auch die Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz sorgen. Die Opposition will erneut versuchen, die Ampelregierung dazu bewegen, diese abzuschaffen. In Mainz wird am Mittag die Wanderausstellung "Erinnerungskultur in Familien" eröffnet. Die Ausstellung zeigt Ergebnisse eines Projekts der Universität Koblenz in Kooperation mit der Touro University Berlin und der Hochschule Koblenz. Es geht dabei um die Relevanz der Erinnerung an den Nationalsozialismus und den Holocaust sowie der familiären Erzählungen darüber.