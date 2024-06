Landtag RLP debattiert über Islamismus und rechte Gewalt

per Mail teilen

Die Bedrohung der Demokratie durch Extremisten ist am Nachmittag Thema im rheinland-pfälzischen Landtag. Die Fraktionen von SPD und CDU haben dazu Aktuelle Debatten beantragt.

Laut Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2023 hat die extremistische Bedrohung der Demokratie eine neue Qualität erreicht. So haben sowohl die islamistische als auch die rechtsextremistische Szene im Land an Zulauf gewonnen. Beim Rechtsextremismus belaufe sich die Zahl in Rheinland-Pfalz auf rund 770 Personen, 20 mehr als 2022. Davon schätzt der Verfassungsschutz 150 als gewaltorientiert ein. Dem Islamismus werden 700 Personen im Land zugeordnet - ein Zuwachs um 40 Menschen.

Die SPD-Fraktion will darüber diskutieren, wo Radikalisierung entsteht und wie man sie besser bekämpfen kann, zum Beispiel im Internet.

CDU beantragt Aktuelle Debatte zu Islamismus und Abschiebungen

Auch die CDU-Opposition macht den Extremismus zum Thema. Sie legt den Fokus auf den islamistischen Extremismus. Anlass ist dabei auch die tödliche Messerattacke Ende Mai in Mannheim. Bei einer islamkritischen Veranstaltung hatte ein Mann mehrere Menschen, darunter einen Polizisten, mit einem Messer verletzt. Der Polizist starb später an seinen schweren Verletzungen. Tatverdächtig ist ein 25-jähriger Afghane.

Die CDU-Fraktion sieht ein Sicherheitsproblem und fordert, kriminelle Migranten abzuschieben - auch in Staaten mit prekärer Sicherheitslage wie Afghanistan und Syrien.