Koalitionsvertrag: Weniger Kerosinablass über Pfälzerwald

Immer wieder lassen Flugzeuge über dem Pfälzerwald Treibstoff ab, wenn es technische Probleme gibt. Jetzt soll die Region entlastet werden.

Konkret geht es um eine Passage im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD auf Bundesebene. Darin heißt es, dass "überproportionale Gebietsbetroffenheiten durch Kerosinablässe zu vermeiden sind". Der Vorsitzende des Zentrums Pfälzerwald-Touristik und des Mountainbikeparks Pfälzerwald und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt (CDU), begrüßt die Ankündigung.

Pfalz und Pfälzerwald beim Thema Kerosin entlasten

Für Degenhardt steht damit fest, dass "die allzu häufige Betroffenheit der Pfalz und speziell des Pfälzerwaldes von Kerosinablässen unbedingt zumindest stark verringert werden müsse". Denn gerade über dem Pfälzerwald wird immer wieder von Flugzeugen Kerosin abgelassen, die Begründung: Der Landstrich ist nicht dicht besiedelt und liegt in der Nähe der Flughäfen Frankfurt und Köln/Bonn.

Flugzeuge lassen immer wieder Treibstoff über Pfalz ab

Seit 2018 gab es über der Pfalz und dem Pfälzerwald 47 Kerosinablässe. Diese hohe Zahl sei "besorgniserregend", so Degenhardt. Zuletzt hatte im März ein Flugzeug 100 Tonnen Kersoin unter anderem über dem Pfälzerwald abgelassen. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums ist der Kerosinablass in großer Höhe für Mensch und Natur unbedenklich, weil die Tröpfchen so stark verwirbelt würden, dass kaum etwas am Boden ankomme. Das belegen laut dem Ministerium auch spezielle Messstationen, die im Pfälzerwald aufgestellt wurden. Kritiker - und gerade auch viele Bewohner des Pfälzerwaldes - sehen das aber anders.

"Wenn es unbedenklich wäre, könnte auch über Städten abgelassen werden"

Auch Degenhardt ist Kritiker der häufigen Treibstoffablässe über dem Pfälzerwald. Er ist nicht überzeugt von den Argumenten des Umweltministeriums. "Meine geringen physikalischen Restkenntnisse aus meiner Schulzeit sagen mir, dass nichts vollständig verschwindet. Und wenn dem so wäre, dann könnte man den Treibstoff ja auch über Städten ablassen und müsste nicht immer den Pfälzerwald wählen", kontert Degenhardt.

Tourismus könnte leiden

Neben Gefahren für Gesundheit und Umwelt sieht der CDU-Politiker auch den Tourismus in der Region gefährdet. Für Naturliebhaber, Wanderer und Erholungssuchende sei es kein schöner Gedanke, dass über ihren Köpfen womöglich tonnenweise Kerosin abgelassen werden könnte. Außerdem sieht Degenhardt die Region gleich doppelt belastet: Einmal durch die hohe Zahl der Kerosinablässe, aber auch durch spezielle militärische Zonen für Flugübungen. Denn in den Gebieten der TRA-Lauter und Polygone werden auch Luftkämpfe und Luft-Boden-Angriffe durch Nato-Mitgliedsstaaten geübt.