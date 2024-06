Zukunft der CDU in RLP, Salzbachtalbrücke, Frau wegen Totschlags vor Gericht

per Mail teilen

Die CDU will sich in Rheinland-Pfalz neu aufstellen, die Salzbachtalbrücke schließt sich und eine Frau steht wegen Totschlags vor Gericht: Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:55 Uhr Die Analyse der Wahlergebnisse läuft Die Europa- und Kommunalwahl war zwar schon vorgestern, doch die Analyse der Wahlergebnisse hat bei den Parteien gerade erst begonnen. Besonders viel Kopfzerbrechen dürfte es bei den Ampel-Parteien geben. Sie haben heftig einstecken müssen bei dieser Wahl. Mein Kollege Dirk Rodenkirch spricht sogar von einem Tiefschlag und einer "schmerzhaften Rechts-Links-Kombination der Unzufriedenen". Seine Analyse könnt ihr euch hier im Video anschauen:

9:47 Uhr Quiz: So viele Kartoffeln verbrauchen wir Gleich findet die traditionelle Saisoneröffnung der Pfälzer Kartoffelerzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ statt. Dazu wollte ich von euch wissen, was ihr glaubt, wie hoch der Pro-Kopf-Verbrauch an Kartoffeln bundesweit ist, bezogen auf das Wirtschaftsjahr 2022/23. Nun, richtig ist 54,1 Kilogramm. Damit war er im Vergleich zum Vorjahr um zwei Kilogramm je Bundesbürger gesunken. Dabei stieg der Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffelerzeugnissen, wie Pommes, Kartoffelsalat oder Chips, um 2,1 Kilogramm und lag 37,9 Kilogramm. Der Verbrauch von Speisefrischkartoffeln sank hingegen und lag 2022/23 bei 16,2 Kilogramm. Als mögliche Gründe gelten weiterhin steigende Außer-Haus-Verzehr, sowie der zunehmende Verbrauch von Tiefkühlprodukten, wie Pommes und weitere Kartoffelerzeugnisse. (Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)

9:35 Uhr Volle Punktzahl bei Ortsbürgermeisterwahl Davon können die meisten Politikerinnen und Politiker nur träumen: In Rehbach (Kreis Bad Kreuznach) ist der parteilose Christian Kessel mit 100 Prozent der Stimmen als Ortsbürgermeister wiedergewählt worden. Und das bei einer Wahlbeteiligung von 91,7 Prozent! Es gibt aber ein paar Wermutstropfen: Es gab nur 36 Wahlberechtigte und er war der einzige Kandidat... Die Freude bei Kessel ist trotzdem groß! SWR-Reporterin Vanessa Siemers hat ihn getroffen:

9:22 Uhr Elefanten rufen sich möglicherweise mit Namen Forscher haben herausgefunden, dass Elefanten möglicherweise so etwas ähnliches wie Namen füreinander verwenden. Das zeigt eine Studie, die jetzt veröffentlicht wurde. Darin haben die Forscher mit Hilfe von künstlicher Intelligenz hunderte Rufe von Elefanten analysiert. Sie kommen zu dem Schluss, dass manche Laute konkreten Tieren zugeordnet werden könnten. Sollte jetzt also mal wieder ein Elefant im Porzellanladen unterwegs sein, bitte einfach mit Namen ansprechen: "Karl! Pass auf!" Wie ähnlich sich Elefanten und Menschen sind, weiß die Verhaltensforscherin Angela Stöger, die bei SWR1 Leute zu Gast war: 10 Dinge, die ihr über Elefanten noch nicht wusstet

9:06 Uhr Vermisstensuche in der Verbandsgemeinde Loreley Es gibt im Moment einen größeren Polizeieinsatz in der Verbandsgemeinde Loreley im Rhein-Lahn-Kreis. Dort wird ein 65 Jahre alter Mann gesucht, der laut Polizei seit gestern vermisst wird. Die Suchmaßnahmen laufen demnach im Bereich der Orte Prath, Lykershausen, Wellmich und Kestert. Der Mann soll zu Fuß unterwegs sein und auf Medikamente angewiesen sein. Die Polizei bittet um Mithilfe und Hinweise. Sendung am Di. , 11.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:44 Uhr Mann soll Frau beim Zerquetschen von Tieren gefilmt haben Offenbar gibt es Leute, die es erregt, wenn Tiere zerquetscht werden. Es gibt sogar einen Begriff für diese Barbarei: Animal Crushing. Weil er ein Video davon gedreht haben soll, muss sich ab heute ein 58-Jähriger vor dem Amtsgericht in Mainz verantworten. Er soll eine Frau dabei gefilmt haben, wie sie einen Fisch und ein Zwergkaninchen zu Tode gequält hat. Gegen sie läuft ebenfalls ein Verfahren. Die Hintergründe zu dem Fall und wie die Tierschutzorganisation PETA die Rechtslage dazu einschätzt, gibt es hier: Mainz Unfall auf dem Weg zum Gericht Tierquälerei für Sex-Videos: Prozess in Mainz verschoben Ein 58-Jähriger sollte sich in Mainz wegen Tierquälerei verantworten. Jetzt musste der Prozess vor dem Amtsgericht verschoben werden. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4

8:18 Uhr Das geschah an einem 11. Juni... 1994 - Der Paragraf 175 des Strafgesetzbuches tritt in Deutschland außer Kraft. Er stellte zuletzt homosexuelle Handlungen mit männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren unter Strafe. 1964 - Ein Invalide stürmt mit einem Flammenwerfer bewaffnet die Volksschule in Volkhoven bei Köln. Acht Kinder erleiden tödliche Brandverletzungen. Bevor der Amokläufer Gift nimmt, ersticht er zwei Lehrerinnen. 1959 - Der britische Ingenieurwissenschaftler Christopher Cockerell stellt das erste Luftkissenfahrzeug der heute üblichen Bauart vor, das "Hovercraft".

7:35 Uhr Abends tanken ist günstiger - aber nicht mehr so sehr wie früher Abends tanken ist günstiger? Stimmt immer noch, aber nicht mehr so sehr wie früher. 14.000 Tankstellen in Deutschland hat der ADAC untersucht. Wer abends tankt statt morgens, kann so nur noch um die sechs Cent pro Liter Benzin sparen, bei Diesel sind es gut sieben Cent. Bei der Untersuchung im letzten Jahr war die Spanne noch größer. Auch der genaue Zeitpunkt für den günstigsten Sprit hat sich etwas verschoben: Zwischen 19 und 20 Uhr und dann wieder zwischen 21 und 22 Uhr ist Tanken günstiger. Das Fiese ist: Zwischen 20 und 21 Uhr wird es erst noch einmal teurer, bevor es wieder günstiger wird! Ich bin froh, dass mein Weg zur Arbeit heute morgen nur aus dem Schlafzimmer ins Arbeitszimmer geführt hat und ich nicht tanken musste. Sendung am Di. , 11.6.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:22 Uhr Frau wegen Totschlags vor Gericht Am Landgericht Frankenthal beginnt heute der Prozess gegen eine Frau, die ihren Lebensgefährten getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie ihm bei einem Streit im Januar mit einem Messer in den Rücken gestochen hat. Der Mann konnte sich demnach noch aus der Wohnung schleppen und zu seiner Mutter im Nachbarhaus retten, starb aber wenig später. Die damals 25 Jahre alte Angeklagte wurde festgenommen. Ein Urteil könnte es Ende August geben. Mehr zu dem Fall haben meine Kollegen aus dem SWR-Studio Ludwigshafen für euch: Frankenthal Prozess beim Landgericht Frau wegen Totschlags in Frankenthal angeklagt Weil sie im Streit ihren Lebensgefährten erstochen haben soll, musste sich eine 25-jährige Neustadterin vor Gericht verantworten. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:04 Uhr Das ist heute in Deutschland und der Welt los Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Dienstag zu einer internationalen Wiederaufbaukonferenz für sein Land in Berlin erwartet. Daran nehmen etwa 2.000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von internationalen Organisationen teil. Selenskyi will am Nachmittag eine Rede im Bundestag halten. In Amman in Jordanien findet ein internationaler Notfallgipfel für humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen statt. Staats- und Regierungschefs sowie Leiter internationaler und humanitärer Hilfsorganisationen wollen Wege suchen, wie die Weltgemeinschaft stärker auf die humanitäre Katastrophe im Gazakrieg zwischen Israel und der Hamas reagieren kann. Wann fahren durch den neuen Stuttgarter Tiefbahnhof die ersten Züge? Darüber will die Deutsche Bahn die Partner des Projekts Stuttgart 21 am Dienstag in einer Sitzung des Lenkungskreises informieren. Die SWR-Kollegen in Stuttgart sind sich ziemlich sicher, dass sich das Projekt um ein weiteres Jahr verschiebt. Die Inbetriebnahme ist demnach nur bei einem Fahrplanwechsel möglich. Dann würde aus Stuttgart 21 vermutlich Stuttgart 26 werden.

6:51 Uhr Die Salzbachtalbrücke rückt zusammen Autofahrer in der Region Mainz und Wiesbaden werden sich freuen: Die Fertigstellung der A66-Salzbachtalbrücke rückt ein gutes Stück näher - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Der nördliche Brückenteil soll heute geschlossen werden. Dafür wird der gewaltige Stahlhohlkasten 70 Meter weit auf den Brückenpfeilern verschoben, hat die Autobahn GmbH angekündigt. Ganz fertig ist die Brücke damit natürlich noch nicht, das wird laut Planung erst in einem halben Jahr so weit sein. So lange müssen sich die Autofahrer noch gedulden und die beiden verengten Fahrspuren auf dem südlichen Brückenteil nutzen. Sendung am Di. , 11.6.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:18 Uhr Baldauf gibt CDU-Landesvorsitz im September ab Das kam gestern doch ein wenig überraschend: Der rheinland-pfälzische CDU Landeschef Christian Baldauf gibt sein Amt ab. Baldauf wird nach Informationen von SWR und Rheinpfalz beim Parteitag im September nicht mehr antreten. Die CDU will heute vormittag auf einer Pressekonferenz bekannt geben, wie der Fahrplan bis zum Landesparteitag aussieht. Um die Ergebnisse der Kommunal- und Europawahl wird es am Rande wohl auch noch gehen.

6:07 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die CDU Rheinland-Pfalz lädt am Vormittag zur Pressekonferenz. Es wird einerseits um die Ergebnisse der Wahl vom Sonntag gehen. Ein Thema ist auch der Fahrplan der CDU bis zum Landesparteitag im September. Der Landesvorsitzende Christian Baldauf wird dort nach Informationen von SWR und Rheinpfalz ankündigen, dass er nicht mehr kandidiert und seinen Posten im Herbst räumen wird. Vor dem Landgericht Frankenthal beginnt am Morgen ein Totschlagsprozess gegen eine 25 Jahre alte Angeklagte. Die Frau aus Neustadt an der Weinstraße soll am 2. Januar ihren Lebensgefährten getötet haben. Laut Anklageschrift hatte sie dem Mann in der gemeinsamen Wohnung bei einem Streit mit einem Küchenmesser in den Rücken gestochen. Der Bildungsminister der kanadischen Provinz Alberta, Demetrios Nicolaides, wird mit einer Delegation zu Gast in Rheinland-Pfalz sein. Er will sich ein Bild über die berufliche Orientierung an Schulen und das System der dualen Ausbildung im Land machen.

So richtig Sommer ist nicht... auch wenn heute erstmal ordentlich die Sonne scheint. Aber die nächsten Schauer und Gewitter sitzen schon in den Startlöchern. Wie es die nächsten Tage aussieht, hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend verraten.