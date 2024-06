Wie ist die Lage am Morgen nach den Kommunal- und den Europawahlen? Wie ging es mit Rock am Ring zu Ende? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:57 Uhr Was steckt eigentlich in so einem Blitzer? Ausnahmsweise ein Blick über die Rheinseite von Mainz aus gesehen - nach Wiesbaden. Einen kuriosen Einsatz erlebte die Wiesbadener Autobahnpolizei am späten Sonntagabend in Höhe Breckenheim. Gegen 22:45 Uhr bemerkte eine Streife, dass der mobile Blitzer an der A3 in Fahrtrichtung Würzburg geöffnet wurde. Es steckte ein Radschlüssel in der Wartungsklappe. An Ort und Stelle fanden die Beamten außerdem ein Mobiltelefon, eine Armbanduhr sowie ein Schlüsselbund. Kurze Zeit später kam ein 33-jähriger Frankfurter aus dem Feld neben der Autobahn und gab sich als Täter zu erkennen. Kurios war die Begründung: Er habe wissen wollen, was in dem Blitzer ist. Für seine Neugier bekam der 33-Jährige eine Anzeige.

9:43 Uhr Regen verhagelt Camping-Geschäft Wegen des verregneten Frühjahrs haben Campingplätze in Rheinland-Pfalz bislang wenig Umsatz gemacht. Besonders hart getroffen habe es Plätze an der Mosel:

9:38 Uhr Limburger entscheiden sich fürs Tauben-Töten Über das Thema war in den vergangenen Monaten in Limburg heftig gestritten worden. Dort haben die Bürger gestern in einem Bürgerentscheid entschieden, dass ein Teil der Stadttauben getötet werden soll. In dem Entscheid ging es konkret um die Frage, ob der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom vergangenen Herbst, die Tauben zu töten, wieder aufgehoben werden soll. Das hatten Tierschützer gefordert und den Bürgerentscheid auf den Weg gebracht. Doch eine Mehrheit von rund 54 Prozent der teilnehmenden Limburgerinnen und Limburger stimmte gestern mit Nein: der Beschluss soll nicht aufgehoben werden. Sendung am Mo. , 10.6.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

9:03 Uhr Das geschah an einem 10. Juni... 2009 - Im chemischen Periodensystem gibt es ein neues Element: Copernicium (Cn). Der Nachweis des mehr als 13 Jahre zuvor in Darmstadt entdeckten Elementes 112 wurde da offiziell bestätigt. 1909 - Der in Seenot geratene britische Dampfer "Slavonia" sendet den ersten Notruf "SOS" (save our souls) auf Grundlage des Morse-Codes. Die wegen des eindringlichen Rhythmus gewählte Buchstabenfolge löste den Code CQD ("come quick danger") ab. 1959 - Carlo Ancelotti (65), italienischer Fußballtrainer, wird geboren. Er konnte als einziger Trainer die Meisterschaft in allen fünf europäischen Topligen gewinnen (in Deutschland mit Bayern München).

8:18 Uhr Keine Wahlen, kein Rock am Ring, einfach nur Gänse Jetzt mal überhaupt nix mit Wahlen, keine harten Gitarren vom Ring, sondern einfach nur wirken lassen und chillen... dieses zeit- und raumlos idyllische Foto unserer Userin Angela van den Bergh. Gänse, aufgenommen während ihrer Radtour durch die Eifel am gestrigen Sonntag. "Die sind doch ein Hingucker wert", schreibt sie dazu. Richtig so! Angela van den Bergh

8:12 Uhr 05-Frauen verlieren Aufstiegs-Hinspiel Die Fußballerinnen von Mainz 05 träumen vom Aufstieg in die zweite Bundesliga. Nach der Meisterschaft in der Regionalliga West heißt es jetzt: Relegation gegen den VfL Bochum. Zwei Spiele und die Mainzerinnen könnten ihre fast perfekte Saison krönen. Doch das Hinspiel gegen den VfL endete mit einer bitteren 2:4-Heimniederlage. Aufgegeben haben sich die 05-Frauen aber damit noch lange nicht. Im Rückspiel am kommenden Sonntag in Bochum geht es dann um alles. Sendung am Mo. , 10.6.2024 8:00 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:56 Uhr Wie haben die Rock-am-Ring-Fans gewählt? Achtung, es folgt ein Beitrag, in dem die Wahlen UND Rock am Ring vorkommen. Denn: Wie bitte soll man sein Wahlrecht gewissenhaft wahrnehmen, wenn man am selben Tag auf dem Festival abhängt? Unsere Vor-Ort-Reporterin Caro Keil hatte es herausgefunden:

7:21 Uhr Der Blick über den Tellerrand: Deutschland und die Welt Nicht nur das Europaparlament wurde neu gewählt. In Bulgarien wurde auch ein neues nationales Parlament gewählt. Die konservative Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Bojko Borissow ist laut Nachwahlumfragen stärkste Kraft geworden, etwa 27 Prozent der Stimmen konnte die Partei sammeln. Die Liberalen kommen auf circa 15 Prozent. Im französischen Oradur-Sur-Glane gedenken heute der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Opfern des SS-Massakers von 1944. Mitglieder der SS-Division "Das Reich" ermordeten dort 643 Zivilisten. Bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom finden heute die Finals im Stabhochsprung der Frauen, die Finals der 400-Meter-Sprints der Männer und Frauen, das 200-Meter-Sprintfinale der Männer und das Drei-Kilometer- Hindernisrennen der Männer statt. Deutsche Medaillengewinne sind nicht ausgeschlossen.

7:11 Uhr Sieben Fahrzeuge in Flammen In Rohrbach im Kreis Südliche Weinstraße haben am Wochenende sieben Autos gebrannt. Laut Polizei befanden sich die Autos auf dem Gelände eines Autohändlers im Industriegebiet. Ein nicht mehr verwendetes Fahrzeug der Deutschen Post geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, das Feuer griff dann auf sechs weitere Fahrzeuge über. Ein Passant hatte den Brand gemeldet. Der Schaden wird aktuell auf 90.000 Euro geschätzt, es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sendung am Mo. , 10.6.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

6:19 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Nach den Kommunalwahlen und der Europawahl in Rheinland-Pfalz werden weitere Ergebnisse, Reaktionen und Analysen erwartet. Vor dem Amtsgericht Frankenthal beginnt ein Prozess um gefälschte Impf-Zertifikate. Die Staatsanwaltschaft wirft einer 44 Jahre alten und in einer Facharztpraxis beschäftigten Angeklagten vor, elf digitale Covid-Zertifikate ausgestellt zu haben, ohne dass die Impfungen tatsächlich durchgeführt worden seien. Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird gemeinsam mit der saarländischen Regierungschefin Anke Rehlinger (beide SPD) das Bosch-Werk in Homburg besuchen. Sie wollen sich über die Transformation in der Autoindustrie informieren.

Es wird sonnig heute - zumindest die meiste Zeit. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad, am Nachmittag ziehen aber auch Wolken übers Land. In machen Orten wird es regnen. Eine Regenjacke für den Heimweg nach der Arbeit ist keine schlechte Idee.