Polizei Trier und "mutiger Bürger" retten Mensch aus verrauchter Wohnung

Im Trierer Bahnhofsviertel ist es kurz nach Mitternacht zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Aus einem Gebäude war Rauch nach außen gedrungen. Mit Hilfe eines Unbeteiligten konnte ein Mensch gerettet werden.

Ersten Informationen der Polizei zufolge war um 0:04 Uhr über Notruf der Brand eines Gebäudes in der Trierer Bahnhofstraße gemeldet worden. Vor Ort konnten Polizisten demnach zwar kein Feuer sehen, fanden aber ein stark verrauchtes Treppenhaus vor. Der Rauch konnte zu einer Wohnung im ersten Stock des Mehrparteienhauses zurückverfolgt werden.

Unbeteiligter klettert durch Wohnungsfenster und hilft bei Rettung

Den Angaben zufolge brachen die Beamten die Wohnungstür auf. Gleichzeitig sei ein "mutiger Bürger" von einem Vordach durch ein Fenster in die betroffene Wohnung eingestiegen. Gemeinsam habe man dann den Bewohner aus seiner verrauchten Wohnung retten können.

Essen auf dem Herd als Ursache für starke Rauchentwicklung

Der Feuerwehr, so die Polizei weiter, sei es schließlich gelungen unter schwerem Atemschutz die Ursache des Rauches in der Küche ausfindig zu machen. So habe sich der Bewohnner Essen in einer mit Fett gefüllten Pfanne zubereitet und sei darüber im angrenzenden Schlafzimmer eingeschlafen. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Bahnhofsviertel gesperrt

Die restlichen Hausbewohner, die sich in Sicherheit gebracht hatten, konnten gegen 1 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurück. Um Platz für den Einsatz zu schaffen, hatte die Polizei zwischenzeitlich das Bahnhofsviertel inklusive des Busbahnhofs abgesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Trierer Busverkehr.