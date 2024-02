Brand am Hafen: Entwarnung für Trier und umliegende Gemeinden

Einwohner aus Trier und den angrenzenden Gemeinden haben am Dienstagabend eine Gefahrenwarnung auf ihr Handy bekommen. Der Grund: Ein Brand in einem Industriegebiet am Trierer Hafen sorgte für starke Rauchentwicklung.

Aufgrund des Brandes auf dem Gelände eines Recyclinghofs rief die Trierer Feuerwehr dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am späten Abend hob die Feuerwehr die Warnung auf. Wie ein Feuerwehrsprecher berichtete, brannte ein Haufen aus 2.500 Kubikmetern Altmetall. Die Feuerwehr löschte den Brand, 50 Einsatzkräfte waren beteiligt. Verletzt wurde niemand. Trotz der starken Rauchentwicklung habe letztlich keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, teilte die Feuerwehr mit. Was das Feuer auslöste, ist noch unklar.