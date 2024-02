Brandgefährliche Plattenbau-Siedlung in Ludwigshafen

Dem Wohnungsbauunternehmen GAG in Ludwigshafen ist die Gefahr seit 2017 bekannt: der Brandschutz in fünf Wohnhochhäusern in der Stefan-Zweig-Straße ist unzureichend.

Die Hochhäuser in Ludwigshafen-Oggersheim mit mehr als 200 Wohnungen müssen weg. Sie sehen nicht nur von außen vollkommen marode aus. Die Fassaden sind hässlich mit ihren teilweise zerbrochenen Asbestzementplatten. Von den Balkonen bröckelt die rötlichbraune Farbe. In den Wohnungen könnte es für die Mieter richtig gefährlich werden, falls einmal ein größeres Feuer ausbricht. GAG-Bauingenieur Klaus Schäffner sagte, in den Plattenbauten seien vor allem die Leitungsschächte eine Gefahr. Über diese Schächte könnten im Brandfall giftige Rauchgase in die Wohnungen gelangen.

In den Plattenbauten gibt es insgesamt 214 GAG-Wohnungen SWR

Wenn Sie sich vorstellen, es würde in einer Wohnung massiv brennen, dann könnte sich der Rauch über den Installations-Schacht in die gegenüberliegende oder nächste Wohnung ausbreiten.

Brandgefahr an Hausfassade aber gering

Bei der Brandkatastrophe in London 2017 hatte das Dämmmaterial an den Fassaden ein Flammeninferno ausgelöst. Mehr als 70 Menschen starben. Bei der Plattenbausiedlung in der Stefan-Zweig-Straße wäre dies nicht möglich, erklärt der Bauingenieur. Die Hauswände seien mit Mineralwolle gedämmt. Dieses Material gilt laut DIN-Norm als nicht brennbar.

Die Plattenbausiedlung soll plattgemacht werden

Vor zwei Jahren hatte das kommunale Wohnungsbauunternehmen GAG gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck die großen Pläne für den Quartierumbau bekannt gegeben. Jetzt ab 2024 sollte eigentlich auf der Fläche eines Parkdecks ein neues Wohnhaus gebaut werden und die ersten Mieter dorthin umziehen. Anschließend würden alle fünf Hochhäuser abgerissen und durch niedrigere Neubauten ersetzt. Der angedachte Zeitrahmen lag bei 18 Jahren, die geschätzten Projektkosten bei bis zu 90 Millionen Euro.

Dieses Parkdeck sollte abgerissen und dort der erste Neubau errichtet werden SWR

Statt Optimismus nun Ernüchterung in der Projektplanung

Jetzt ist der Baubeginn für das erste Wohnhaus noch völlig offen, die Parkgarage wird noch nicht abgerissen. Laut GAG ist die Planung des Quartiers schwieriger als gedacht. Das Bebauungsplanverfahren werde noch bis Ende 2026 dauern. Gleichzeitig werde das Wohnungsbauunternehmen auch anderswo in Ludwigshafen nach Baugrundstücken suchen, um neuen Wohnraum für die Mieter zu schaffen. Bewohnerinnen und Bewohner der Plattenbausiedlung könnten wahrscheinlich erst in drei bis vier Jahren in den ersten Neubau umziehen. Für mehr Brandschutz hat GAG nach eigenen Angaben in den Plattenbauten Brandmeldeanlagen auch in Fluren und Treppenhäusern installiert.

Die Plattenbauten sind beliebt bei vielen Mietern

Wer nun denkt, die Mieter aus der Stefan-Zweig-Straße seien verängstigt und wollten schnell raus aus den Plattenbauten, der wird überrascht. Mehrere angesprochene Bewohner sagten dem SWR, sie lebten gerne hier. Einer der Mieter sagte beispielsweise, viele seiner Familienangehörigen würden im selben Block leben. Man besuche sich gegenseitig, bringe auch mal Essen mit. Das Zusammenleben mit der Nachbarschaft sei sehr schön. Auch eine andere Mieterin, die schon 50 Jahre im Hochhaus lebt, möchte jetzt im Alter nicht mehr so gerne umziehen.

Mieter Stefan lobt die gute Nachbarschaft im Plattenbau SWR

Noch ein Problem: Asbest

Kostensteigerungen erwartet die Wohnungsbaugesellschaft vor allem wegen höherer Entsorgungskosten. In der Plattenbausiedlung sind wahrscheinlich viele Problemstoffe verbaut, zum Beispiel Asbest in den Hochhaus-Fassaden. Durch eine neue Verordnung werde der Umgang mit Schadstoffen nun teurer und aufwändiger. Die Kosten für Abriss und Entsorgung der Hochhäuser könnten momentan noch gar nicht seriös beziffert werden, sagte GAG-Bauingenieur Klaus Schäffner.