Rock am Ring 2024 startet am Nürburgring im Sonnenschein

Kurz vor 12:45 Uhr hat Rock am Ring seine Tore geöffnet. Spätestens ab jetzt heißt es, feiern bis die Ärzte kommen. Und das kann man wörtlich nehmen: Sie sind Headliner auf der Utopia Stage am Freitag.

72 Bands sind es insgesamt, die bis Sonntagabend auf drei verschiedenen Bühnen den Rock-Fans einheizen. Los ging es heute mit der 13-köpfigen Band Querbeat aus Bonn. Am ersten Festivaltag spielten unter anderem auch Guano Apes und Royal Blood auf der Hauptbühne. Am Abend stehen Die Ärzte als Headliner auf dem Programm.

Gute Wetterprognose für Rock am Ring 2024

Schon seit Mittwoch haben zehntausende Rock am Ring Fans den Nürburgring wieder in Beschlag genommen. Und es gibt immer hunderte oder tausende von Fans, die schon lange vor dem Einlass bereit stehen, um sich ganz vorne an der Bühne einen guten Platz zu sichern.

Rock am Ring Fans sind wettertechnisch einiges gewohnt: Sturm, Hagel, Blitzeinschlag - ist alles schon vorgekommen. Aber 2024 lautet die Wetterprognose für das Eifelfestival bis Sonntag sonnig und trocken bei milden Temperaturen. Inzwischen sind auch die Wiesen wieder getrocknet und kaum noch matschig. Aber das ist hartgesottenen Fans ohnehin egal.

Gute Stimmung bei strahlendem Sonnenschein

Auch abseits der Bühnen herrscht gute Stimmung. Auf den Campingplätzen wird gegrillt und die RaR-Fans singen und tanzen bei strahlendem Sonnenschein in der Eifel. Ein bisher friedlicher erster Tag, das sagt auch die Polizei: "Wir sind sehr zufrieden. Aus polizeilicher Sicht ist alles gut", sagte ein Sprecher.

Zehntausende Rockmusik-Fans rund um den Nürburgring

Jedes Jahr entsteht rund um die Rennstrecke in der Eifel zu Rock am Ring eine regelrechte Stadt: große Zeltplätze, ein Einkaufsmarkt, Anlaufstellen vom Deutschen Roten Kreuz und ein Shuttle-Verkehr zum Musikgelände. Vor einem Jahr haben hier laut Veranstalter rund 70.000 Fans drei Tage lang gefeiert. Für 2024 sind noch keine offiziellen Zahlen bekannt.

Green Day, Billy Talent und Måneskin auf der Bühne

Am Samstag stehen unter anderem Auftritte von Green Day, der kanadischen Rock-Gruppe Billy Talent und den Broilers an. Zum Abschluss am Sonntag rocken neben anderen Bands die Chemnitzer Rockband Kraftklub und die italienische Glamrockband Måneskin auf der Bühne. Letztere gewann 2021 den Eurovision Song Contest.