Rock am Ring 2024: Anreise der Festival-Fans zum Nürburgring

Bass, Beats und Dezibel - die nächsten Tage wird es am Nürburgring wieder laut - und musikalisch. Am Freitag startet das Rock-Festival Rock am Ring mit dutzenden Konzerten. Die ersten Fans sind schon angereist.

Noch sind die Zeltplätze von Rock am Ring sehr feucht bis nass. Zu sehr hat es in den vergangenen Wochen in der Eifel geregnet. Aber der Matsch hält die Rockfans nicht ab, zu campen und fröhliche Stimmung zu verbreiten.

Anreise der RaR-Fans verläuft ruhig laut Polizei

Rund um den Nürburgring hat die Anreise zum Festival bereits am Mittwoch begonnen. Zu Rock am Ring am Wochenende werden zehntausende von Fans erwartet. Bislang verläuft laut Polizei die Anreise der Fans ruhig und ohne größere Behinderungen.

Großer Ansturm der Fans für Freitag erwartet

Den ganz großen Ansturm erwartet die Polizei am Nürburgring aber erst am Freitag. Denn dann spielen ab mittags die ersten Bands. Außerdem kommen dann zu den Besuchern, die das ganze Wochenende da sind, auch noch die Rockfans mit Tagestickets dazu.

Trotzdem reisen viele schon heute an, um sich die besten Plätze auf den Campingplätzen rund um das Festivalgelände zu sichern. Die Polizei fordert alle Anreisenden auf, Hinweisschilder und Umleitungen zu beachten.

Wer nicht selbst mit dem Auto zum Ring fahren will, kann wie immer auch einen der Shuttlebusse von Koblenz, Köln und Frankfurt aus nehmen. Hierfür müssen sich Besucher aber vorab Tickets kaufen.

Unter anderem spielen Die Ärzte, Green Day, Billy Talent und Kraftklub

Rock am Ring startet mit seinem Bühnenprogramm am Freitag und geht am Sonntagabend zu Ende. Im vergangenen Jahr haben rund 70.000 Menschen das Musikfestival besucht. Das waren etwa 20.000 Besucherinnen und Besucher weniger als noch im Jahr zuvor, also 2022. Es spielen Bands wie Die Ärzte, Green Day, Billy Talent und Kraftklub.