Das Musikfestival Rock am Ring 2023 ist am späten Sonntagabend mit den Toten Hosen auf der Hauptbühne zu Ende gegangen. 75.000 Fans feierten am Wochenende am Nürburgring.

Rock am Ring 2023 ist vorbei. Nach drei Tagen voller Musik, gutem Wetter und guter Laune heißt es nun aufräumen und abreisen. Einige Fans haben sich bereits in der Nacht zum Montag auf den Weg gemacht, der Hauptabreiseverkehr fand laut Polizei jedoch heute statt. Auf der B257 und B258 sei es vereinzelt zu kleineren Staus gekommen.

Rund 75.000 Fans waren am Wochenende in der Eifel, um Musiker und Musikerinnen wie die Foo Fighters, Machine Gun Kelly oder Evanescence zu sehen. Für das umfassende Programm mit 72 Auftritten zahlten sie bis zu 300 Euro. Der Termin für Rock am Ring 2024 steht bereits: Das Festival soll im kommenden Jahr vom 7. bis zum 9. Juni stattfinden. Der Ticketvorverkauf ist heute Mittag angelaufen.

Polizei: Festival weitgehend friedlich

Aus Sicht der Polizei und der Rettungskräfte verlief das Festival ohne große Zwischenfälle. Die Einsätze der Polizisten und Polizistinnen erfolgten größtenteils wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Hier sei laut Polizei ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2022 festgestellt worden. Gleichzeitig haben die Polizisten einen Rückgang in Bereich der Eigentumskriminalität wie Diebstahl und Sachbeschädigung festgestellt.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) musste vor allem wegen Kreislaufzusammenbrüchen und Sonnenbränden aktiv werden.

Bis Sonntagabend gab es rund 3.000 Einsätze an den DRK-Versorgungstellen. Zudem wurden 380 Einsätze im Rettungsdienst gezählt. In all den Jahren sei es der unterste Wert an Versorgungen, sagte Achim Link, der Leiter des DRK am Nürburgring. "Wir haben dieses Jahr ein sehr, sehr besonnenes Publikum."

Alle Highlights zu Rock am Ring 2023

Auch das Wetter hielt, was im Vorfeld angekündigt war. Sonnenschein, Temperaturen über 20 Grad und vor allem kein Regen.

"Laut unserer Meteorologen sind es die besten Wetterbedingungen seit 30 Jahren."

Highlight am Sonntag: Die Toten Hosen bei Rock am Ring

Am Sonntag hatten die Fans nochmal ihre letzten Kräfte für den Endspurt mobilisiert. Für viele war der Höhepunkt das Konzert der Toten Hosen am Abend. Zusammen mit dem Überraschungsauftritt im vergangenen Jahr bei den Donots war es der zehnte Auftritt der Band bei Rock am Ring.

Die deutsche Punkrockband trat als letzter Act auf der Hauptbühne auf. Auf den anderen beiden Bühnen schlossen die britische Band Bring Me the Horizon und der deutsche Sänger Thees Uhlmann das Festival ab. Mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler standen in diesem Jahr auf den Bühnen des Festivals an der Eifel-Rennstrecke.

Der Samstag bei Rock am Ring: Papa Roach, Kings of Leon und Evanscene

Die Rock am Ring-Fans erlebten am Samstag ihren zweiten Festivaltag ebenfalls mit großen Bands. Los ging es um 13.30 Uhr mit Cleopatrick, einem kanadischen Rockduo. Am Samstagabend traten unter anderen die US-Rockbands Papa Roach und Kings of Leon auf. Ab 0.25 Uhr bildete Evanescence dann das Late Night Special. Allerdings gab es auf der Hauptbühne - der Utopia Stage - erneut Tonprobleme. Diesmal traf es die deutsche Indie-Pop-Band Blond. Am Freitagabend waren drei Bands betroffen.

In zwei Fällen habe es technische Probleme beim Equipment der Bands gegeben, teilte der Veranstalter mit. Beim Auftritt von Limp Bizkit habe eine andere Band einen mehrminütigen Stromausfall verursacht, weil sie sich während des Auftritts unerlaubt in den Transformer der amerikanischen Nu-Metal-Band eingesteckt habe.

Am Freitagmittag hatte die Band Flogging Molly aus Los Angeles das Musikfestival eröffnet. Ihr Stil? Irgendwas zwischen irischem Folk und Punkmusik. Höhepunkt des ersten Festivaltages waren die Foo Fighters, die als letzter Act des Abends auf der Utopia Stage auftraten. Zuletzt war die Band 2018 bei Rock am Ring. Die US-Rocker gelten mit elf Grammys und über 30 Millionen verkauften Platten als eine der erfolgreichsten Bands unserer Zeit.

Überraschung auf der Hauptbühne: "Olaf der Flipper"

Als Überraschungsgast stand am Freitagnachmittag plötzlich Olaf von der ehemaligen Schlager-Band "Die Flippers" auf der Hauptbühne am Ring. Obwohl die Fans vor allem für Rock und Rap zum Festival gekommen waren, feierten sie zu den Schlager-Hits "Lotusblume" sowie "Wir sagen Dankeschön" und sangen laut mit. Und als Late Night Special kam Apache 207. Der Rapper ist in Ludwigshafen aufgewachsen. Demnächst soll sein neues Album "Gartenstadt" erscheinen, das eine Hommage an seinen Ludwigshafener Stadtteil sein soll, der nämlich genauso heißt: Gartenstadt.