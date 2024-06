Wie komme ich am besten hin? Wie wird das Wetter? Was sollte ich nicht vergessen? Und welche Bands spielen? Alle wichtigen Infos zu Rock am Ring 2024.

Wann startet Rock am Ring 2024?

Die 37. Ausgabe von Rock am Ring geht vom 7. bis 9. Juni 2024. Das Musikprogramm am Nürburgring startet freitags um 13:45 Uhr auf der Utopia Stage mit der 13-köpfigen Band Querbeat aus Bonn.

Wer spielt bei Rock am Ring 2024?

Die Headliner bei Rock am Ring 2024 sind Die Ärzte, Green Day und Måneskin. Zu sehen sind auch Billy Talent, Broilers, Kraftklub und Queens of the Stone Age. Die Ärzte spielen in diesem Jahr übrigens nur ein weiteres Konzert in Berlin - es ist also eine der wenigen Gelegenheiten die selbst ernannte "beste Band der Welt" live zu sehen. Neben viel Rock gibt es in diesem Jahr auch wieder Rap am Ring: Unter anderem Trettmann, Antilopen Gang und Body Count mit Rapper Ice-T.

Bis wann haben die Park- und Campingplätze geöffnet?

Die ersten Besucherinnen und Besucher können ihre Plätze bereits am Mittwoch, 5. Juni, 12 Uhr beziehen. Die Park- und Campingplätze bleiben bis Montag, 10. Juni, 12 Uhr geöffnet. Von den Tages-Parkplätzen gibt es Shuttlebusse zum Gelände.

Welche Alternativen gibt es zur Anreise mit dem Auto?

Wer nicht mit dem Auto zum Nürburgring fahren will, kann ein so genanntes City-Shuttle nutzen. Sie fahren ab Mittwoch, 5. Juni, mehrmals täglich ab Köln, Frankfurt und Koblenz zu Rock am Ring. Tickets für die "City-Shuttles" müssen im Vorfeld online gekauft werden.

Wie funktioniert die Bezahlung bei Rock am Ring?

Seit 2022 ist auf dem RaR-Gelände keine Bargeldzahlung mehr möglich (Ausnahme: Lidl Rock Store). Stattdessen bekommen alle Ticketinhaber beim Check-In ein Armband mit einem integrierten Chip, der als elektronischer Geldbeutel fungiert. Das Guthaben kann vor Ort oder online aufgeladen werden und die Restbeträge auf dem Chip können am Ende des Festivals auch wieder ausgezahlt werden.

Kann ich vor Ort Essen und Getränke kaufen?

Auf dem Festivalgelände wird es wie in den Jahren zuvor eine große Auswahl an Essens- und Getränkeständen geben. Für die Verpflegung auf dem Campingplatz gibt es beispielsweise den Lidl Rock Store, der nach eigenen Angaben mehr als 400 Produkte anbietet. Der Store hat bereits am Mittwoch geöffnet von 14 Uhr bis 0 Uhr, am Donnerstag von 8 Uhr bis 0 Uhr und von Freitag bis Sonntag von 8 Uhr bis 3 Uhr. Am Montag bleibt der Store geschlossen.

Zelt, Campingtisch und Sonnenhut - wer zu Rock am Ring fahren will, sollte gut vorbereitet sein. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Welche Camping-Formen gibt es bei RaR?

Neben dem General Camping und dem Caravan Camping gibt es auch in diesem Jahr wieder das Green Camping. Hier liegt der Fokus auf Naturschutz und Mülltrennung. Zudem gilt eine Nachtruhe von 1 Uhr bis 8 Uhr. Beim Rock 'n' Roll Camping stehen in Abständen von 50 Metern Stromanschlüsse zur Verfügung. Das Utopia Stage Camping bietet eine 5x5 Meter große Fläche zum Camping mit einem bereits aufgebautem Zwei-Personen-Zelt ohne Innenausstattung in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände, Stromanschlüsse, Kiosk und Chill-Area an. Das Experience Camping ermöglicht einen luxuriösen Festivalaufenthalt mit vorgebuchter Unterkunft in einem Container mit zwei Betten, Stühlen und Handtüchern. Seit dem letzten Jahr gibt es auch einen Bereich, wo du dein Auto direkt neben deinem Zelt parken kannst - den "Car & Tent Pass".

Was ist neu bei Rock am Ring 2024?

Am Sonntag, 9. Juni, sind in Rheinland-Pfalz Kommunalwahlen und auch das EU-Parlament wird neu gewählt. Die Organisatoren sprechen sich zusammen mit der Rock-Band Guano Apes dafür aus, dass die Festivalbesucherinnen- und besucher vorher Briefwahl beantragen, um ihre Stimme abzugeben. Dafür haben sie eine eigene Kampagne ins Leben gerufen. Zudem sind in diesem Jahr wieder deutlich mehr Rock-Bands am Start als in den vergangenen Jahren.

Wie soll das Wetter bei Rock am Ring 2024 werden?

Bis zum Start des Festivals sind es noch ein paar Tage. Doch bislang verspricht es ein ähnlich gutes Wetter, wie bereits im vergangenen Jahr zu werden. Aktuell sehen die Prognosen so aus, dass es bewölkt und etwas sonnig mit Temperaturen tagsüber von bis zu 19 Grad werden. In der Nacht sind derzeit Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad vorhergesagt. Doch das Wetter in der Eifel kann sich schnell ändern.

Wie sollte ich mich aufs Festival vorbereiten?

Je nach gebuchter Campingform braucht es entsprechende Campingausrüstung und einen Grundstock an Verpflegung. Stromaggregate sind auf dem Gelände verboten - eine Alternative sind Powerstationen, wie die "Crosstool Travelbox", die gemietet werden können. Da das Wetter in der Eifel mitunter unbeständig ist, sollten Festivalbesucher sich auf alles einstellen. Sonnencreme gehört genauso ins Gepäck wie Regenschutz, feste Schuhe und warme Kleidung für kalte Abende. Im Vorfeld können Schließfächer für Wertgegenstände reserviert werden. Damit man die Lieblingsacts nicht verpasst, sollte man sich zuvor mit dem Timetable auseinandersetzen. Hilfreich ist dabei auch die Rock-am-Ring-App.

Wo bekomme ich Hilfe vor Ort?

Festivalgäste, die sich verletzt haben oder anderweitig unwohl fühlen, bekommen beim Sanitätsdienst Hilfe. Auch die Securitymitarbeiter können laut den Organisatoren im Falle einer medizinischen Notlage angesprochen werden. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuz gibt es bei Rock am Ring insgesamt elf Sanitätsstellen und 30 Rettungs- und Krankenwagen. Neben lokalen Helfern reisen demnach auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus ganz Deutschland an, um dem Roten Kreuz bei Rock am Ring zu helfen.