Tierquälerei für Sex-Videos: Mann steht in Mainz vor Gericht

Wenn Tiere zu Tode zerquetscht werden, um Menschen sexuell zu erregen, dann nennt man das "Animal-Crushing". Ein 58-Jähriger muss nun erklären, warum er so etwas gefilmt hat.

Der Angeklagte soll eine Frau gefilmt haben, während sie Tiere zu Tode gequält hat. Der 58-Jährige muss sich von heute an vor dem Amtsgericht in Mainz verantworten. Er war im Internet auf die Frau aus Nordrhein-Westfalen aufmerksam geworden. Sie hatte in einer Anzeige angeboten, dass man bei ihr sein "Crush-Fetisch" ausleben könne. Beim "Crush-Fetisch" werden Objekte, Lebensmittel und manchmal auch kleine Tiere zertreten. Es gibt Menschen, die das sexuell erregt.

Fisch und Kaninchen mussten sterben

Der Angeklagte aus Mainz ist laut Staatsanwaltschaft zu der Frau nach Mönchengladbach gefahren und hat sie gefilmt, während sie erst einen kleinen Fisch und dann ein Zwergkaninchen zu Tode quälte. Gegen die Frau läuft ein getrenntes Gerichtsverfahren.