Vor allem im Norden des Landes fehlen bald Zahnärzte. Auf der Air Base Ramstein hat es einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Der Landtag in Mainz diskutiert über Strafen bei Kinderpornografie. Und bei der Leichtathletik-EM haben zwei Sportler aus Rheinland-Pfalz Silber und Bronze geholt. Das und mehr in unserem RLP-Newsticker!

9:37 Uhr Ein Jahr nach dem Waldbrand in Rodalben Ich habe die Bilder noch genau vor Augen... heute vor einem Jahr war ein Steilhang an der Landstraße zwischen Pirmasens und Rodalben in Brand geraten. Das Feuer breitete sich durch Wind und Hitze extrem schnell aus. Der Kampf gegen den Waldbrand hat damals das ganze Land in Atem gehalten. Was hat sich seitdem getan? Die Verbandsgemeinde Rodalben hat nach eigenen Angaben Feuerwehrkräfte speziell für Waldbrände ausbilden lassen. Außerdem hat sie eine spezielle Feuerschutzkleidung angeschafft. Hoffentlich werden die Einsatzkräfte sie so schnell nicht brauchen...

9:18 Uhr Prozess wegen Online-Schuhkaufs Die Geschichte ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es trotzdem mal, sie euch zu erzählen! In Worms hat eine Frau ihre Bank auf Schadenersatz verklagt, weil Folgendes passiert ist: Die Frau hatte versucht, über eine Internetplattform Turnschuhe zu verkaufen. Es habe jemand Interesse gehabt, im darauf folgenden Mailverkehr habe die Frau einen Link geöffnet, um den Verkauf der Schuhe zu bestätigen. Dabei seien Daten ihrer Kreditkarte angezeigt worden, die sie mehrmals bestätigt habe - jedes Mal sei der Bildschirm aber schwarz worden. Tage später fand die Frau heraus, dass ihr sechs Mal über 500 Euro abgebucht wurden. Dieses Geld will sie jetzt von ihrer Bank zurück. Diese weigert sich jedoch. Der Fall wird am Vormittag vor dem Amtsgericht verhandelt. Ich bin gespannt, wie das ausgeht! Sendung am Do. , 13.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:03 Uhr A61 bei Gau-Bickelheim für mehrere Stunden gesperrt ❌ Autofahrer, aufgepasst! Auf der A61 bei Gau-Bickelheim wird am Vormittag die Zufahrt Richtung Koblenz für mehrere Stunden gesperrt. Laut Autobahn GmbH müssen Schutzplanken abmontiert werden. Am Nachmittag soll die A61 aber schon wieder befahrbar sein. In unserem Verkehrsservice halten wir euch natürlich auf dem Laufenden! Sendung am Do. , 13.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:25 Uhr Zu wenige Zahnärzte in RLP? 🦷 Ein Besuch beim Zahnarzt löst bei vielen Menschen direkt Schweißausbrüche aus. Und ich gestehe: Ich freue mich auch nicht unbändig darauf. Aber: Was muss, das muss, und wir können ja dankbar sein, dass es genug Zahnärzte im Land gibt. Die Frage ist: Wie lange noch? Die Bezirkszahnärztekammer Koblenz befürchtet, dass es im Norden des Landes bald eng werden könnte. Ein Grund für den drohenden Zahnärztemangel ist, dass viele Medizinerinnen und Mediziner bald in Rente gehen und keine Nachfolger finden. Allein im Bereich der Bezirkszahnärztekammer Koblenz sei ein Drittel der Zahnärzte über 60. Am 18. Juni wollen die Zahnärzte bei einer Kundgebung auf ihre Lage aufmerksam machen. Sendung am Do. , 13.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:21 Uhr Wer ist der geheimnisvolle Graffiti-Künstler? Die Geschichte hat ein bisschen was von Banksy... und den dürftet ihr kennen, denn das ist der Graffiti-Künstler, der weltweit sprayt, dessen Identität aber bis heute geheim ist. In Mainz gibt es auch einen Künstler, der inkognito Kunstwerke in der Stadt verteilt. Oder ist es eine Künstlerin? Meine Social Media-Kollegen sind der Sache mal nachgegangen...

7:48 Uhr "Ugliest City-Tour" Ludwigshafen startet in neue Saison Sie haben schon Kultcharakter, die "Ugliest City"-Touren durch Ludwigshafen von Helmut van der Buchholz. Heute geht's zwar wieder los, aber ohne Fördergelder. Van der Buchholz vermutet, dass er das Geld nicht bekommt, weil er die Stadt angeblich in keinem guten Licht darstellt. Das hält ihn aber nicht ab, ganz im Gegenteil! Er hat sogar schon Ideen, wo er noch solche Touren anbieten könnte... Sendung am Do. , 13.6.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:43 Uhr Was ist sonst noch so an einem 13. Juni passiert? 1944 Wenige Tage nach der erfolgreichen Invasion der Alliierten in der Normandie feuert Deutschland die ersten V1-Raketen auf London ab. Bis zum Ende des Krieges schlagen 2.300 dieser von Hitler als "Wunderwaffe" angekündigten Geschosse in der britischen Hauptstadt ein. 1964 Die "Otto Hahn", das erste nuklear angetriebene Schiff der Bundesrepublik, läuft in Kiel vom Stapel. Es transportiert Getreide, Erze und Phosphate. 1979 wird es schon wieder stillgelegt. 2005 Popstar Michael Jackson wird vor Gericht von den Geschworenen in Santa Monica in allen zehn Anklagepunkten wegen sexueller Belästigung eines Kindes freigesprochen.

7:33 Uhr Das Quiz zur Freibad-Saison 🏊‍♀️ Bleiben wir beim Thema Freibäder! Wie jedes Jahr sind auch in dieser Saison Bademeister heiß begehrt, denn: Sie sind selten geworden. Ein Freibad im Rhein-Lahn-Kreis hat vorgesorgt. Ich will von euch wissen: Was hat das Freibad in Birlenbach im Rhein-Lahn-Kreis gegen den Bademeister-Mangel unternommen? Verpflichtung von Bundeswehr-Tauchern Auf Bitten des Bades verpflichtete die Kreisverwaltung mehrere Taucher der Bundeswehr, die Aufsicht der Badegäste zu gewährleisten. Einsatz von Drohnen Die fliegende Kamera überwacht die Schwimmbecken und ein einzelner Freibad-Mitarbeiter kann so das Geschehen im Blick behalten. Fachkräfte aus Argentinien Die Pächterin des Bades verpflichtete zwei Rettungsschwimmer aus Argentinien, um den Betrieb sicherzustellen. Einsatz von Rettungshunden Die Betreiber engagierten spezielle Schwimm-Rettungshunde, die bei Gefahren Alarm schlagen und im Wasser helfen können. irrelevant: Verpflichtung von Bundeswehr-Tauchern Auf Bitten des Bades verpflichtete die Kreisverwaltung mehrere Taucher der Bundeswehr, die Aufsicht der Badegäste zu gewährleisten. Verpflichtung von Bundeswehr-Tauchern

7:31 Uhr Zu kühl - Freibad schließt wieder Ich gebe die Hoffnung nicht auf... der Sommer wird noch kommen! Anders geht es offenbar einigen Schwimmbadbetreibern im Land. Die ersten Freibäder schließen nämlich schon wieder. Ja, richtig gelesen! Das Trierer Südbad zum Beispiel macht erstmal wieder zu, weil es so kühl ist. Die Wassertemperatur habe zuletzt zwischen 17 und 20 Grad gelegen und drohe, weiter zu sinken. Von heute an bis voraussichtlich zum 21. Juni soll das Freibad erstmal geschlossen bleiben. Das Trierer Nordbad hat hingegen ein beheiztes Becken unter freiem Himmel und bleibt geöffnet. Immerhin! Sendung am Mi. , 12.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:26 Uhr Schnappschildkröte aus dem Rhein zieht um 🐢 Noch ein Beitrag aus der Rubrik "Tierisches": In Ludwigshafen ist eine knapp ein Meter große Schnappschildkröte im Rhein aufgetaucht. "Wie süß!", denkt jetzt vielleicht der ein oder die andere. Aber: weit gefehlt! Denn Schnappschildkröten können richtig gefährlich werden. Für Menschen und Tiere. Deswegen ist das Exemplar aus Ludwigshafen jetzt in eine Auffangstation nach München gebracht worden. SWR-Reporter Leon Vucemilovic kennt die ganze Geschichte: Sendung am Do. , 13.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:11 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Ihr wollt im Büro oder beim Bäcker mitreden? Das wird heute wichtig: Der Bundestag will die erste Reform des Postgesetzes seit 26 Jahren beschließen. Mit der Novelle soll die Deutsche Post mehr Zeit für die Zustellung von Briefen erhalten. Die Zustimmung der Ampel-Fraktionen gilt als sicher. Im Juli muss der Bundesrat noch grünes Licht geben. In Italien beginnt der G7-Gipfel der wichtigsten westlichen Industriestaaten. Die Staats- und Regierungschefs der USA, Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens, Italiens, Kanadas und Japans wollen am ersten Gipfeltag über Afrika und den Klimawandel, den Nahen Osten und die Ukraine diskutieren. Als Gäste werden unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der Papst erwartet. Hauptversammlung beim US-Autobauer Tesla: Zur Abstimmung steht unter anderem das 56 Milliarden Dollar-Vergütungspaket für Konzernchef Elon Musk. Außerdem geht es um die Verlegung des Firmenssitzes nach Texas.

6:57 Uhr Polizeieinsatz auf Air Base wegen eines Messers 🔪 Riesenaufregung gestern Abend auf der Air Base in Ramstein: Dort hat es wegen eines Messers einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Was war passiert? Ein Koch eines Restaurants hatte sich in seiner Pause in einem Einkaufszentrum auf der Base ein neues Messer gekauft. Er packte es auch direkt aus, um es in der Küche zu benutzen. Das fand sein Arbeitgeber nicht so toll, und so kam es zu einem Streit zwischen den beiden Männern. Die Militärpolizei stufte das Ganze als Bedrohungslage ein und nahm den Koch sogar kurzzeitig fest! Am Ende stellte sich alles als großes Missverständnis heraus... Sendung am Do. , 13.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:46 Uhr Tote Krähen - Obstbauern kontra Tierschützer Es ist kein schöner Anblick, den Spaziergänger da in Mainz-Finthen erwartet... Obstbauern haben dort tote Krähen aufgehängt. Das hat direkt Tierschützer auf den Plan gerufen. Die Tierschutzorganisation PETA hat Anzeige beim Veterinäramt erstattet. Jetzt wehren sich die Obstbauern: Der Vorsitzende des Bauernvereins Finthen, Sven Schmitt, sagte, dass das Ganze der Vergrämung der Tiere diene. Die Krähen würden ansonsten über die Kirschbäume herfallen und Schäden von mehreren 100.000 Euro verursachen. Nach Angaben des Kreisjagdmeisters gibt es für den Abschuss einer gewissen Menge an Krähen in der jetzigen Schonzeit auch eine Sondergenehmigung der Landesregierung. Mainz Behörden sehen kein Problem Tote Krähen hängen zur Abschreckung in Kirschplantage in Mainz-Finthen Um andere Krähen davon abzuhalten, Kirschen zu fressen, baumeln auf einem Feld in Mainz tote Vögel an Stangen. Die Tierrechtsorganisation PETA hat das Veterinäramt eingeschaltet. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Do. , 13.6.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:36 Uhr Wekesser neuer Roter Teufel ⚽️ Ein alter Bekannter ist zurück auf dem Betzenberg! Nein, leider nicht Miroslav Klose, der wird ja Trainer beim Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg. Dafür hat der 1. FC Kaiserslautern Erik Wekesser von Nürnberg bekommen. Laut Verein ist der Außenbahnspieler ab sofort wieder ein Roter Teufel! Der 26-Jährige lief bereits von 2007 bis 2017 für den FCK auf. "Ich habe praktisch meine gesamte Kindheit und Jugend beim FCK verbracht und freue mich daher riesig, wieder hier zu sein", so Wekesser. Willkommen zurück auf dem Betze! Sendung am Do. , 13.6.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:27 Uhr Autofahrer schrottet Waschanlage "Bitte nicht nachmachen", das war mein erster Gedanke bei dieser Meldung: In Mainz-Kastel hat gestern ein Autofahrer eine Waschanlage demoliert. Der Schaden: gut 200.000 Euro! Der Mann war - so sagte er - mit dem Schuh am Gaspedal hängengeblieben und konnte nicht mehr anhalten. Bei der Aktion hatte er offenbar Badeschlappen getragen. Keine gute Idee! Auf Instagram könnt ihr die ganze, schräge Geschichte nachlesen:

6:20 Uhr EM-Silber und -Bronze für Rheinland-Pfälzer 🥈 🥉 Kleiner Service für die Sportfans unter uns: Zum Abschluss der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom haben gestern Abend zwei Rheinland-Pfälzer Medaillen gewonnen!



Für Julian Weber vom USC Mainz hat es im Speerwurf nicht ganz zur Titelverteidigung gereicht - er wurde mit einer Weite von 85,94 Metern Zweiter. Im letzten Versuch warf der Tscheche Jakub Vadlejch den Speer auf 88,65 Meter und schnappte Weber die Goldmedaille noch weg. Im Stabhochsprung-Wettbewerb konnte sich Oleg Zernickel aus Landau über Bronze freuen. Dem 29-Jährigen reichte eine Höhe von 5,82 Metern für den Sprung aufs Podest. Um wenige Zentimeter hat Mikaelle Assani aus Kuhhardt die Bronzemedaille im Weitsprung verpasst: Sie schaffte 6,91 Meter. Den Titel sicherte sich eine andere Deutsche: Malaika Mihambo machte mit 7,22 Meter einen Riesensatz zu Gold! Auch das ein toller Erfolg: 800-m-Läuferin Majtie Kolberg (Ahrweiler) lief in ihrem ersten großen Finale mit einer Zeit von 1:59,87 Minuten auf einen guten fünften Platz. Im Halbfinale hatte sie in persönlicher Bestzeit mit 1:58,74 Minuten die Olympia-Norm für Paris geknackt. Sendung am Do. , 13.6.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Hochwasservorsorge und die Entwicklung der Kriminalität auf Straßen und öffentlichen Plätzen - das sind zwei Themen des rheinland-pfälzischen Landtags in seiner heutigen Sitzung. In einer weiteren aktuellen Debatte soll es um die strafrechtliche Verfolgung von Kinderpornografie gehen. Das Amtsgericht Worms verhandelt über die Klage einer Kundin gegen ihre Bank. Die Frau verlangt Schadenersatz: Sie hatte bei einem Verkaufsversuch im Internet 3.000 Euro verloren, die sie zurück will. Nach Ansicht der Bank ist aber alles korrekt abgelaufen. In Koblenz wird der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe fortgesetzt, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen. Die Gruppe soll unter anderem vorgehabt haben, einen großflächigen Stromausfall herbeizuführen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.

6:01 Uhr Das Wetter: Wo bleibt der Sommer? ☀️ Draußen ein Eis essen? Im Park auf einer Wiese sitzen? Macht irgendwie gerade nicht so viel Spaß, denn der Juni ist echt frisch. Daran ändert sich auch heute nichts, hat SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend in unserer Wetterschau gesagt. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 16 und 21 Grad. Immerhin: Es wird sehr sonnig!