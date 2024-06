per Mail teilen

Um andere Krähen davon abzuhalten, Kirschen zu fressen, baumeln auf einem Feld in Mainz tote Vögel an Stangen. Die Tierrechtsorganisation PETA hat das Veterinäramt eingeschaltet.

Das sei eine grausame Abschreckungsmaßnahme, schreibt PETA in einer Pressemitteilung. Ein Spaziergänger habe sich mit Fotos an die Tierrechtsorganisation gewandt.

Die Tierrechtsorganisation PETA vermutet, dass die toten Krähen "strategisch" zur Abschreckung ihrer lebenden Artgenossen platziert wurden. PETA

Man habe Anzeige wegen möglicher Verstöße gegen seuchenschutzrechtliche Vorschriften sowie Belästigung der Allgemeinheit beim Veterinäramt in Mainz erstattet. Die Behörde habe eine Kontrolle angekündigt.

Der Anblick dieser Krähen schockiert jeden Menschen, dem Tiere am Herzen liegen.

Mainzer Landwirt sagt, Methode schrecke die Tiere ab

Der Vorsitzende des Bauernvereins Finthen, Sven Schmitt, sagte dem SWR, dass das Ganze der Vergrämung der Tiere diene. Die Krähen würden ansonsten in Schwärmen über die Kirschbäume herfallen. Man dürfe sie in Finthen mit anderen Methoden wie Schüssen nicht vertreiben. In der Nähe befinde sich ein Vogelschutzgebiet und im Umkreis von drei Kilometern seien deshalb solche Methoden nicht erlaubt.

Krähen fressen nicht nur Kirschen

Im Jahr 2023 schätzten Mainzer Obstbauern die Schäden, die durch Krähen angerichtet wurden, auf mehrere 100.000 Euro. In der Region rund um Alzey waren auch Zuckerrüben- und Maisfelder betroffen. Der Bauern- und Winzerverband forderte deswegen für die betroffenen Landwirte eine Entschädigung vom Land. Das habe man auch schon im vergangenen Jahr getan, sagte der Sprecher damals, passiert sei aber nichts. Es müsse endlich auch möglich gemacht werden, Krähen zu bejagen.

Krähen fressen nach Angaben der Landwirte auch Süßkirschen, die noch nicht reif sind. Sven Schmitt

Schäden können gemeldet werden

Landwirte, die auf ihren Feldern, in den Weinbergen und Plantagen Schäden feststellen können das per Smartphone melden. Das teilte Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) Anfang des Jahres mit. Die digitalen Daten werden dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) gemeldet.

Im Extremfall drohe der Totalverlust

Im Schadensfall könne so schneller gehandelt werden, hieß es. Wenn die Krähen erst einmal in einer Plantage angekommen seien, müsse extrem schnell gehandelt werden, betonte Schmitt. "Sonst drohen große Schäden bis hin zum Totalverlust."