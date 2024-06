per Mail teilen

Eigentlich wollte er nur sein Auto waschen. Doch stattdessen hinterließ ein Autofahrer in einer Waschanlage im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel eine Spur der Verwüstung. Am Ende steht ein Schaden von knapp 200.000 Euro.

Mittags gegen 13 Uhr war der Autofahrer am Montag in eine Waschstraße im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel gefahren. Kurz danach nahm das Chaos seinen Lauf.

Autofahrer rammt Geräte in der Waschanlage

Wie der Autofahrer der Polizei berichtete, habe sich plötzlich sein Schuh am Gaspedal verklemmt. Durch diese Blockade habe er nicht mehr bremsen können.

Der Mann raste mit seinem Wagen unkontrolliert durch die Waschanlage, rammte die Geräte seitlich des Förderbandes und zerstörte deren Elektronik.

In der Waschstraße in Mainz-Kastel gingen mehrere Bürsten zu Bruch. SWR Daniel Brusch

Waschanlage kaputt, Auto kaputt: Tausende Euro Schaden

Zum Schluss durchbrach das Auto das Rolltor am Ende der Waschstraße und kam erst an einer Parkplatzschranke zum Stehen. Die Polizei schätzt den Schaden an der Waschanlage auf knapp 200.000 Euro. Sie ist kaputt und seitdem geschlossen.

Das Rolltor der Waschanlage in Mainz-Kastel wurde bei dem Unfall völlig demoliert. SWR Daniel Brusch

Das Auto erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer selbst wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Nach Zeugenaussagen soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben.