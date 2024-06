Erneutes Feuer in einem Waldgebiet bei Ransbach-Baumbach

Die Feuerwehr in Ransbach-Baumbach musste am Freitagmittag wieder ausrücken. Nach dem größeren Waldbrand am Donnerstag ist es das achte Feuer in den vergangenen Tagen.

Zum wiederholten Male brannte es laut Polizei in einem Waldgebiet um Hundsdorf und Ransbach-Baumbach. Dieses Mal habe sich die Lokalisierung der Brandstelle etwas schwieriger gestaltet. Zudem war nach Polizeiangaben eine konventionelle Löschung aufgrund des unwegsamen Geländes nicht möglich, sodass es zu einer Luftlöschung durch einen Hubschrauber kam. Löscharbeiten am Donnerstag dauerten mehrere Stunden Zuletzte hatte es erst am Donnerstagnachmittag gebrannt. Die Löscharbeiten dort dauerten nach Angaben der Feuerwehr mehrere Stunden. Daran waren auch viele freiwillige Feuerwehrleute aus der Umgebung beteiligt. In den vergangenen sieben Tagen kam es nach Feuerwehrangaben mittlerweile zu acht Bränden rund um Ransbach-Baumbach. Alle Brände seien in einem Umkreis von ein paar Kilometern ausgebrochen. So brannte es beispielsweise Mittwochabend in der Nähe eines Forsthauses. Am Wochenende geriet laut Polizei am Köppel ein Holzstapel in Brand. Das Feuer breitete sich auf Bäume und Gestrüpp aus. Audio herunterladen (342 kB | MP3) Kriminalpolizei Montabaur geht von Brandstiftung aus Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei Montabaur wegen Brandstiftung. Verletzt oder gefährdet wurde durch die kleineren Brände laut Polizei niemand. Dass die Feuer durch natürliche Ursachen entstanden sind, schließt die Kriminalpolizei nach jetzigem Ermittlungsstand aus. Dafür sei es in den vergangenen Wochen zu nass gewesen. Wie die Polizei mitteilt, ist es zwar möglich, dass die Brände zum Beispiel durch weggeworfene Zigaretten entstanden sind. So viele Brände seien aber auffällig. Aus diesem Grund geht die Kriminalpolizei eher davon aus, dass jemand die Feuer absichtlich gelegt hat. Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Merz zeigt sich besorgt Die aktuelle Lage rund um Ransbach-Baumbach löst bei Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Merz (parteilos) ein schlechtes Gefühl aus. "Innerhalb von kürzester Zeit hat es hier mehrfach gebrannt und die Stellen liegen nicht weit auseinander. Es tut sich der Verdacht auf, dass es keine Selbstentzündungen waren. Das beunruhigt einen. Derjenige scheint sich der Gefahr nicht bewusst zu sein." Auch die Tageszeiten der Brände seien ähnlich, sagt Merz weiter. Er würdigt zudem den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, die derzeit unter einer größeren Belastung stehen würde.