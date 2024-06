16 Menschen bei Brand in Koblenz leicht verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Koblenz-Karthause sind am Samstag 16 Menschen leicht verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer brach demnach am Nachmittag in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des neunstöckigen Gebäudes aus. Durch den Brand sei die Wohnung vollkommen zerstört worden. Auch der Hausflur und die Fassade seien beschädigt worden. Viele Kinder unter Verletzten Unter den Verletzten befinden sich laut Polizei acht Kinder im Alter von vier Monaten bis 13 Jahre. Bei keinem von ihnen sei mit schwereren Verletzungen zu rechnen, hieß es. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Der Sachschaden liege vermutlich im unteren sechsstelligen Bereich, so die Polizei.