Auf dem Münzplatz in Koblenz wollen am Dienstagmittag bis zu 1.000 Mitarbeitende aus Zahnarztpraxen aus dem Norden von Rheinland-Pfalz demonstrieren. Dazu aufgerufen hat die Bezirkszahnärztekammer Koblenz.

Mit der Kampagne "Sofort Schluss" fordern die Mitglieder der Bezirkszahnärztekammer Koblenz unter anderem einen Bürokratieabbau. Der Aufwand habe in den Zahnarztpraxen zugenommen. Dies koste Zeit, die nicht für Patienten zur Verfügung stehe, teilt die Kammer mit. Wenn jemand den Job in einer Praxis kündigt, sei der Papierkram oft der Grund.

Bezirkszahnärztekammer Koblenz: Zahnarztpraxen fehlt Fachpersonal

Es ist laut der Kammer zudem immer schwieriger geworden Fachpersonal zu finden. Eine aktuelle Umfrage unter den Mitgliedern der Bezirkszahnärztekammer Koblenz habe ergeben, dass es bei 55 Prozent der Praxen einen durchschnittlichen Bedarf von knapp zwei weiteren Mitarbeitenden gebe.

So konkurrieren die Zahnarztpraxen nach eigenen Angaben unter anderem mit größeren Unternehmen in der Region, wie der Compugroup oder der Debeka. Zudem würden die Zahnarztpraxen beim Personal auch mit Verwaltungen und Krankenkassen in Konkurrenz stehen. Im Bereich der Bezirkszahnärztekammer Koblenz ist nach eigenen Angaben ein Drittel der behandelnden Zahnärzte 60 Jahre alt oder älter. Geschlossene Praxen hätten es schwer Nachfolger zu finden.

Bezirkszahnärztekammer Koblenz warnt vor langen Wartezeiten für Patienten

Neben dem Fachkräftemangel seien zudem die Kosten der Zahnarztpraxen in den vergangenen zwei Jahren um rund 15 Prozent gestiegen. Wenn es so weitergeht, dann sei die Versorgung gefährdet, sagt Robert Schwan, der Vorsitzende der Bezirkszahnärztekammer Koblenz. All dies gehe zu Lasten der Patienten, die dann höhere Zuschläge bezahlen müssten. Außerdem seien viele Praxen in ihrer Existenz bedroht.

Die Kammer warnt davor, dass all diese Punkte dazu führen, dass Patienten sich in Zukunft auf lange Vorlaufzeiten für Zahnarzttermine, weite Anreisen zu Zahnarztpraxen oder aufgeschobene Behandlungen einstellen müssten. Aus diesem Grund wollen die Zahnärzte bei einer Kundgebung auf ihre Lage aufmerksam machen.