Im nördlichen Rheinland-Pfalz mussten zuletzt mehrere Krankenhäuser schließen. Ärzte aus Bad Ems schlagen jetzt Alarm und sprechen von einer Art Triage in den Kliniken.

Die Liste der Krankenhäuser in der Region Koblenz, denen es schlecht geht, scheint immer länger zu werden: Schließung der Paracelsus Klinik in Bad Ems, Schließung der Akut-Abteilungen im Krankenhaus Lahnstein, Insolvenz der DRK-Kliniken und finanzielle Probleme beim Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM).

Patienten werden bis nach Bayern ins Krankenhaus geschickt

Das alles wirke sich auch negativ auf die Menschen in der Region Koblenz aus, sagt der Verein Bad Emser Ärztekollegium e.V., in dem sich Mediziner aus dem Rhein-Lahn-Kreis zusammengeschlossen haben. Es gebe mittlerweile zu wenig Krankenhausplätze und die Notaufnahmen seien überlastet, heißt es in einer Mitteilung der Ärzte.

In Arztpraxen führe das dazu, dass die Mitarbeiter oft stundenlang telefonieren müssten, um ein freies Krankenhausbett für ihre Patienten zu finden. Manchmal seien die Wege dann enorm weit. Es komme immer wieder vor, dass nur ein Krankenhaus in einem anderen Bundesland noch jemanden aufnehmen könne. Die Patienten würden also nach Hessen und Nordrhein-Westfalen, aber auch bis nach Bayern geschickt, beklagen die Mediziner.

Ärzte beobachten nach eigenen Angaben eine Art Triage

Aus Sicht des Bad Emser Ärztekollegiums ist das aber nicht das einzige Problem: Die Haus- und Fachärzte beobachten nach eigenen Angaben auch eine Art Triage. Das ist in der Medizin eine Priorisierung nach Schwere der Erkrankung. Gerade bei älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen komme diese in den Kliniken immer wieder vor. Die Patienten würden dann in schlechtem Gesundheitszustand und oft ohne richtige Diagnose aus dem Krankenhaus entlassen.

Auswirkungen auf den Rettungsdienst

Die fehlenden Plätze in den Notaufnahmen sorgten zudem immer häufiger bei Rettungsdiensten in der Region für Schwierigkeiten, sagen die Ärzte. Sie müssten weitere Wege fahren, um ihre Patienten in ein Krankenhaus zu bringen. Während dieser Zeit könnten sich die Sanitäter nicht um andere Notfälle kümmern.

Das Bad Emser Ärztekollegium möchte nach eigenen Angaben weitere Details zu der Situation am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz bekanntgeben. Dazu seien auch Vertreter der Politik geladen.