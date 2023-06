Seit bekannt wurde, dass die Paracelsus Klinik in Bad Ems geschlossen wird, wurde nach Rettungs-Möglichkeiten gesucht. Das hatte keinen Erfolg. Heute schließt die Klinik ihre Türen.

Mit dem Dienstende am Freitagnachmittag um 16 Uhr ist die Paracelsus-Klinik endgültig dicht. Das hat der Betreiber dem SWR mitgeteilt. Danach überwache ein Sicherheitsdienst das Gebäude und es würden der Auszug aus der Immobilie und die Aufräumarbeiten beginnen. Den Angaben zufolge ruht der medizinische Betrieb schon seit einigen Wochen. In den kommenden Wochen und Monaten würden die medizinischen Geräte und das Inventar abgebaut und in andere Paracelus-Kliniken gebracht.

Internistische Gemeinschaftspraxis und Zahnarzt arbeiten weiter Auch nach der Schließung des Standortes in Bad Ems gibt es weiter ein Zentrum der Gesundheitsversorgung. Die Internistische Gemeinschaftspraxis (IPG) und die Praxis für Zahnheilkunde Dr. Blum sind von der Schließen NICHT betroffen und setzen ihren Betrieb unverändert fort. Die Gemeinschaftspraxis für Urologie und Kinderurologie wechselt ganz unabhängig von der Schließungsentscheidung zum 01. Juli 2023 ihren Standort.

Keine Rettung für die Klinik in Bad Ems

Es war ein Abschied auf Raten, seit der Krankenhausträger im Januar 2023 mitteilte, dass die Paracelsus-Klinik in Bad Ems dicht gemacht wird. Erst wurde das Aus für Ende März angekündigt, dann für Ende Juni.

Der Betriebsrat kämpfte für den Erhalt des Krankenhauses, Bürgerinnen und Bürger demonstrierten gegen die Schließung. Auch die Kommunalpolitik schaltete sich ein und suchte bei einem "Runden Tisch" nach einer Möglichkeit zur Rettung der Klinik. Mit dem Argument, sie sei als Akut-Krankenhaus für die Kurstadt an der Lahn sehr wichtig.

Nach und nach wurde der Betrieb in der Paracelsus-Klinik eingestellt

Nach und nach machten erst die Stationen dicht und Ende Mai dann die Notaufnahme. Für die Ärztinnen und Ärzte und alle Mitarbeitenden war das Aus ein Riesenschock, sagte im März der Chefarzt der Klinik, Thomas Reisinger, im ARD-Morgenmagazin.

Klinikbetreiber nannte wirtschaftliche Gründe für Schließung in Bad Ems

Das alles hat aber nichts gebracht: Vom 30. Juni 2023 an ist die Paracelsus-Klinik in Bad Ems komplett geschlossen. Schon im Juni ruhte der Klinikbetrieb und die früher rund 270 Beschäftigten wickelten technische und organisatorische Arbeiten ab.

Alle haben nach Angaben des Klinikbetreibers ein Angebot zur Weiterbeschäftigung in anderen Paracelsus-Kliniken erhalten. "Viele von ihnen waren darum in den letzten Tagen schon nicht mehr vor Ort", heißt es in einem Schreiben an den SWR. "Insgesamt aber war ein großer Teil der Beschäftigten bis zum Schluss an der Klinik aktiv und hat bei der Abwicklung des Betriebs geholfen."

Betrieb der Klinik in Bad Ems nach Angaben des Konzerns unrentabel

Als Gründe für die Schließung nannte der Klinikbetreiber im Januar 2023 zum einen den akuten Mangel an Fachkräften. Dieser werde durch die Nachwehen der Corona-Krise noch verschärft. Die Klinik in Bad Ems sei schon seit Jahren defizitär und deshalb wirtschaftlich nicht mehr haltbar.

Einen Käufer für die Paracelsus-Klinik in Bad Ems habe man nicht finden können, heißt es. Bis zum Schluss habe niemand ein fundiertes Angebot abgegeben. Jetzt müsse man überlegen, was weiter mit den Gebäuden passieren soll.