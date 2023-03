Die Gegend rund um Gerolstein wird notfallmäßig von den Rettungswachen in Gerolstein (mit einer Außenstelle in Walsdorf), in Jünkerath und in Kelberg versorgt.

Die Wache in Gerolstein hat dafür einen Rettungswagen (RTW), in dem Notfallpatienten versorgt und transportiert werden können. Dort gibt es auch ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), mit dem ein Notarzt zu einem Patienten fahren kann. In der zur Wache Gerolstein gehörenden Außenstelle in Walsdorf gibt es zudem einen Notfallkrankentransportwagen (N-KTW), der sowohl Kranke transportieren kann, als auch in Notfällen als Rettungswagen dient. Die Wache und die Außenstelle sind 24 Stunden an sieben Tagen die Woche besetzt.

Die Rettungswachen in Jünkerath und Kelberg haben jeweils einen Rettungskrankenwagen, die ebenfalls 24 Stunden an sieben Tagen einsatzbereit sind.

Die Rettungswache in Daun, die auch Einsätze rund um Gerolstein fahren kann, hat ein Notarzteinsatzfahrzeug und einen Rettungswagen, die 24 Stunden an sieben Tagen pro Woche besetzt sind. Der Notfallkrankentransportwagen ist für 12 Stunden an sieben Tagen besetzt, der Krankentransportwagen (KTW) für zehn Stunden an fünf Tagen.