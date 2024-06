Unbekannte haben am Sonntag den Fußballplatz des VfL Simmertal (Kreis Bad Kreuznach) mit einem Auto zerstört. In den Rasen sind dutzende Kreise gefahren worden.

Den Vereinsmitgliedern des VfL Simmertal bot sich am Montagmorgen ein Bild des Grauens. Der Rasen ihres Fußballplatzes war in der Nacht von einem Auto fast komplett zerstört worden. Dutzende Kreise zeichnen sich in dem nassen Gras ab. "Der Platz war erst vor wenigen Wochen instandgesetzt worden und sollte in diesen Tagen freigegeben werden", klagt der Vorsitzende Andreas Heinrich. Wie hoch der Schaden ist, könne man noch nicht sagen.

VfL Simmertal setzt Belohnung aus

Der Verein hat die Tat bei der Polizei angezeigt, noch gibt es aber nur wenige Hinweise auf die Täter. Der Verein geht von mehreren Tätern aus, weil auf dem Sportgelände Getränkedosen und Zigaretten gefunden wurden. Die Polizei ist informiert, man habe Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Um die Täter zu finden, hat der Verein eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.