Unbekannte verstopfen in Alzey Toiletten mit alten Klamotten

In den letzten Wochen häufen sich die Fälle von Vandalismus in Alzey. Immer wieder müssen öffentliche Toiletten im Stadtgebiet gesperrt werden. Der Grund: Unbekannte verstopfen die Abflussrohre mit Unmengen an Altkleidern.

Nach Angaben der Stadt gibt es kaum eine Woche ohne Zwischenfall. Immer wieder verstopfen Unbekannte mutwillig öffentliche Toiletten im Stadtgebiet. Trauriger Höhepunkt sei das vergangene Wochenende gewesen. In der Zeit von Donnerstag bis Sonntag wurden laut Stadt die WC-Anlagen in der Ostdeutschen Straße, auf dem Freizeitgelände "Am Herdry", auf dem Obermarkt und auf dem Friedhof verstopft, sodass die Toiletten nicht mehr benutzbar waren. Sie mussten gesperrt werden. Firmen kommen mit Reinigung der Toiletten nicht nach Aufgrund der Vielzahl der verstopften Toiletten konnten die beauftragten Fachfirmen die massiven Verunreinigungen erst am Montag nach und nach beseitigen, heißt es von Seiten der Stadt. Die Kanalreinigungsfirmen müssten Unmengen von Kleidung aus den Abflussrohren ziehen. Ganze Müllsäcke können mit den Kleidungsstücken aus den Abflüssen gefüllt werden. Das ist nicht nur ein Ärgernis für die Nutzerinnen und Nutzer, die vor allem am Wochenende vor verschlossenen Toiletten stehen, sondern auch teuer in der Beseitigung. Mindestens 200 Euro koste die Reinigung der Rohre, sagt der Alzeyer Bürgermeister Steffen Jung. Wenn die Verstopfungen besonders hartnäckig sind, muss schweres Gerät eingesetzt werden. Dann liegen die Kosten bei über 1.200 Euro. Diesen Zustand werden wir nicht länger hinnehmen", so Jung weiter. Elf ähnliche Fälle von Vandalismus in Alzey in diesem Jahr Insgesamt gab es laut Stadt seit Jahresbeginn bereits elf Vorfälle dieser Art. Aufgrund dieser hohen Zahl und des finanziellen Schadens für den Steuerzahler sei die Polizei eingeschaltet worden. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion in Alzey telefonisch unter der Nummer 06731-9110 melden. Der Kommunale Vollzugsdienst ist unter der 06731-495495 zu erreichen.