Es ist ein Tag des politischen Umbruchs in Rheinland-Pfalz: Nicht nur Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zieht sich von ihrem Amt zurück, sondern auch der Chef der Landes-SPD, Roger Lewentz.

Roger Lewentz wird als Landesvorsitzender der SPD in Rheinland-Pfalz aufhören. Nachfolgerin an der Spitze der Landespartei soll die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, werden - voraussichtlich bei einem Parteitag im November. Die 49-Jährige war lange Jahre Sozialministerin in Rheinland-Pfalz. Zuletzt war sie stellvertretende Landesvorsitzende der SPD Rheinland-Pfalz.

Kurz zuvor war am Morgen ebenfalls bekannt geworden, dass sich auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in wenigen Wochen von ihrem Amt zurückziehen wird.

Lewentz erst im November im Amt bestätigt

Erst im November 2023 war Lewentz für zwei weitere Jahre als Vorsitzender der rheinland-pfälzischen SPD bestätigt worden. Allerdings erhielt er mit 84 Prozent der Stimmen auf dem Landesparteitag in Mainz das bisher schlechteste Ergebnis bei einer Wahl zum SPD-Landesvorsitzenden. Es wäre noch schlechter ausgefallen, wenn die SPD nicht die Zählweise vor dem Parteitag in Mainz geändert hätte.

In seiner Bewerbungsrede hatte Lewentz im November gesagt: "Ich bewerbe mich heute ein letztes Mal, ich bitte euch heute ein letztes Mal um euer Vertrauen, um eure Zustimmung für dieses Amt." Er wolle helfen, die SPD Rheinland-Pfalz in den nächsten beiden Jahren so aufzustellen, dass sie auch im nächsten Jahrzehnt erfolgreich bleiben könne. Nun, gerade mal ein halbes Jahr nach seiner Wiederwahl, kündigte er seinen Rückzug vom SPD-Chefsessel in Rheinland-Pfalz an.

2022 Rücktritt als Innenminister nach Flutkatastrophe im Ahrtal

Zuvor hatte er als Innenminister von Rheinland-Pfalz seinen Posten geräumt. Er hatte lange den Ruf, der Krisenmanager der Landesregierung zu sein. Doch infolge der Flutkatastrophe im Ahrtal musste er im Herbst 2022 als Innenminister seinen Posten räumen, den er elf Jahre lang inne hatte.

