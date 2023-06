"Wohnen" muss man sich heutzutage leisten können. Das gilt auch für Rheinland-Pfalz - und hier im Besonderen für die Region Rheinhessen, zeigt der am Dienstag vorgestellte Immobilien-Preisspiegel.

Nennen wir sie Familie Becker. Die Beckers, das sind die Eltern Sophie und Timo mit den Kindern Felix und Marie. Die Vier suchen ein freistehendes Einfamilienhaus in Rheinhessen, also im Ballungsraum rund um die Landeshaupstadt Mainz.

Ein Blick in den Immobilien-Preisspiegel 2023 für RLP des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) offenbart: Für ein bezugsfreies Eigenheim inkl. Garage und Grundstück mit mittlerem Wohnwert müssten die Beckers in diesem Jahr im Schnitt 590.000 Euro hinlegen. Ein Plus zum Vorjahr von rund 30.000 Euro. Tendenz steigend.

"Je ländlicher und schlechter angebunden, desto niedriger die Preise"

Selbst in Nachbargemeinden wie Bodenheim, so der Immobilienverband Deutschland in seiner Kostenberechnung, müsste noch mit 470.000 Euro für ein Eigenheim gerechnet werden. In den Orten des sogenannten Speckgürtels wie Ingelheim lägen die Preise ebenfalls noch bei 435.000 Euro. Grundsätzlich gelte in Rheinhessen: "Je ländlicher und schlechter angebunden allerdings die Lage, desto niedriger die Preise," so der IVD.

Für die Region Mittelrhein weist der Preisspiegel die Stadt Koblenz als "teuerstes Pflaster" für freistehende Eigenheime aus. Hier werden bei einem ebenfalls mittleren Wohnwert im Schnitt 450.000 Euro abgerufen. Im Bereich Mosel ist die Stadt Trier in dieser Kategorie mit durchschnittlich 415.000 Euro am teuersten, gefolgt von Bitburg und Wittlich. Mit 225.000 Euro liegt Cochem am Ende der Preisrangliste.

Was ist der Preisspiegel Wohn- und Gewerbeimmobilien? Der Preisspiegel Wohn- und Gewerbeimmobilien 2023 des Immobilienverbands IVD West gibt die Entwicklung des Immobilienmarktes in 75 rheinland-pfälzischen Städten wieder. Aktuelle Marktpreise bilden die Grundlage für die Statistik. Bei den verschiedenen Rankings wurden die untersuchten Städte in vier Regionen zusammengefasst (Rheinhessen, Pfalz, Mittelrhein und Mosel). Dabei sind allerdings nur die größeren Städte berücksichtigt. Dadurch soll die Beziehung der Immobilienpreise zwischen benachbarten Städten dargestellt werden. Außerdem ist so ersichtlich, wie sich Pendlerströme auf die regionalen Wohnimmobilienpreise auswirken. Quelle:

Immobilienverband Deutschland IVD

Verband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen RegionWest e.V

Einfamilienhaus in der Pfalz: Speyer mit den höchsten Preisen

In der Pfalz weist der Preisspiegel für freistehende Eigenheime nicht die Großstadt Ludwigshafen als das Gebiet mit den höchsten Preisen aus. Laut DIV sind Wohnqualität und damit verbunden Nachfrage und Immobilienpreise im benachbarten Speyer am höchsten. Dort müssten 410.000 Euro für ein Eigenheim einkalkuliert werden.

Auch in Landau liege das Niveau noch über dem von Ludwigshafen. In strukturschwachen Gegenden der Pfalz hingegen, so der Verband der Immobilienberater weiter, seien die Preise vergleichsweise moderat: So werde beispielsweise in Pirmasens für ein Eigenheim durchschnittlich ein Preis von 185.000 Euro verlangt.