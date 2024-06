Anwohner fordern Tempolimit für Güterzüge am Mittelrhein, So ist die Lage bei Femiziden in Rheinland-Pfalz.

Freie Wähler streiten über neue Fraktionsspitze Man könnte meinen, dass die Politik nach den jüngsten Wahlen etwas zur Ruhe kommt. Doch weit gefehlt. In der Landtagsfraktion der Freien Wähler brodelt es. Grund ist, dass der bisherige Fraktionschef, Joachim Streit, ins Europaparlament gewählt wurde. Deshalb hatte der Landeschef der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, bekannt gegeben, dass er bereit wäre, den Fraktionsvorsitz zu übernehmen. Aber Teile der Partei, wie etwa die Freien Wähler in der Vulkaneifel, fordern öffentlich, dass Streit seinen Fraktionsvorsitz beibehalten soll - neben seinem Mandat im Europaparlament. Streit würde dann zwei Parlamenten angehören. Rechtlich wäre das möglich. Doch würde Wefelscheid das akzeptieren? Wie es in dem "Streit um Streit" weitergeht, soll am Freitag kommender Woche entschieden werden. Wir sind gespannt!

7:25 Uhr Das erwartet uns in Bund und Welt EU-Kommission schlägt EU-Jahreshaushalt für 2025 vor und präsentiert wirtschaftliche Empfehlungen für die EU-Länder. Über den Haushaltsentwurf müssen anschließend die EU-Staaten und das Europaparlament beraten. Anhörung in einem Verfahren gegen sechs mutmaßliche russische Spione in Großbritannien. Konkret geht es darum, ob eine Zeugin oder ein Zeuge aus dem britischen Sicherheitsapparat anonym bleiben darf. Die bulgarischen Staatsbürger sollen in Großbritannien für Russland spioniert haben. Bei dem Drahtzieher soll es sich um Jan Marsalek handeln, den ehemaligen Vorstand des insolventen Finanzdienstleisters Wirecard, der wahrscheinlich nach Russland abgetaucht ist und offenbar unter der Aufsicht des russischen Militärgeheimdienstes GRU steht. Es ist der 10. Jahrestag, dass Felipe VI. neuer König von Spanien geworden ist. Er folgte seinem Vater, dem abgetretenen König Juan Carlos.

7:00 Uhr Durchwachsene Saison für Spargelbauern Na, wie oft hattet ihr dieses Jahr das längliche, weiße Gemüse auf dem Teller? Die Spargelsaison neigt sich wieder einmal dem Ende zu und die Landwirtinnen und Landwirte ziehen eine gemischte Bilanz. Das Hauptproblem sei das wechselhafte Wetter gewesen. Video herunterladen (48 MB | MP4)

🚨 Polizei verfolgt mutmaßlichen Tankbetrüger Die Polizei hat sich am späten Abend auf der A3 im Westerwald eine Verfolgungsfahrt mit einem mutmaßlichen Tankbetrüger geliefert. Der Autofahrer soll an der Autobahnraststätte Montabaur für knapp 140 Euro getankt haben und dann weggefahren sein, ohne zu bezahlen. Eine Polizeistreife verfolgte ihn mit angeschaltetem Anhalte-Signal. Erst nach etwa 40 Kilometern bei Neustadt / Wied konnte der Autofahrer gestellt und festgenommen werden. Dafür musste die A3 Richtung Köln kurz gesperrt werden.

6:15 Uhr So ist die Lage auf den Straßen Bevor ihr ins Auto oder in den Bus steigt, werft nochmal einen kurzen Blick auf unsere Verkehrsübersicht - hier habt ihr die aktuelle Lage auf einen Blick: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:10 Uhr So wird das Wetter heute Gewitter und starke Regenschauer sind am Mittwoch nicht mehr zu erwarten. Das Wetter beruhigt sich, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Dienstagabend. Die Luft wird mit bis 23 Grad ein paar Grad kühler sein als zuletzt. Wer Lust auf Public Viewing habe, könne das EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen im Freien verfolgen.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig In Mainz gehen die Anhörungen im Gesundheitsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz zur Corona-Pandemie weiter. Experten äußern sich dabei zum Thema "Management der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz". Zu dieser öffentlichen Sitzung werden insgesamt 22 Anzuhörende eingeladen. Vor dem Arbeitsgericht Mainz kommt es zur Verhandlung zwischen Fußballprofi Anwar El Ghazi und dem FSV Mainz 05. El Ghazi war wegen wiederholt propalästinensischer Instagram-Beiträge vom Bundesligisten fristlos gekündigt worden. Ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht scheiterte im Januar. Wie gut ist es um die Finanzlage der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz bestellt? Zu dieser Frage stellen die gesetzlichen Krankenkassen und Kassenverbände heute ein Gutachten vor. Die Untersuchung befasst sich auch mit der Frage, ob die Kliniken und deren Leistungen im Land sinnvoll verteilt sind. Sprich: Ob es irgendwo ein Überangebot und andernorts womöglich Versorgungsengpässe gibt.

🚂 10.000 Unterschriften für Tempolimit im Mittelrheintal Als passionierter Modelleisenbahner bin ich ja eigentlich ein Bahnfreund. Wenn es aber um den Zuglärm im Mittelrheintal geht, kann ich den Ärger vieler Anwohner verstehen. Der Krach dort ist wirklich ohrenbetäubend! Jetzt hat das Bürgernetzwerk Pro Rheintal etwa 10.000 Unterschriften für ein Tempolimit für Güterzüge gesammelt. Die Unterzeichner fordern Tempo 50 in Wohngebieten auf der Mittelrheintrasse, um den Lärm zu reduzieren. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte entsprechende Forderungen schon vor mehr als einem Jahr abgelehnt. Doch das Bürgernetzwerk lässt nicht locker und sagt, dass der Lärm krank mache und die Zukunftschancen der Region zerstöre.