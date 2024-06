Guntersblum: Auto mit zwei Toten aus dem Rhein gezogen

Einsatzkräfte haben am Dienstagabend ein Auto mit zwei Leichen aus dem Rhein bei Guntersblum (Kreis Mainz-Bingen) gezogen. Bei den Toten handele es sich um einen Mann und eine Frau, teilte die Polizei mit.

Ein Zeuge habe gegen 17:39 Uhr berichtet, dass ein Auto von der sogenannten NATO-Rampe in Guntersblum in den Rhein gelangt sei, hieß es. In dem Wagen hätten sich zwei Personen befunden. Die Polizei läutete sofort einen Rettungseinsatz ein, an dem auch die Feuerwehr, die DLRG, die Wasserschutzpolizei sowie Polizeihubschrauber beteiligt waren.

Insassen tot aus dem Auto geborgen

Gegen 18:30 Uhr hätten Taucher das gesunkene Auto im Rhein gefunden. Die beiden Insassen habe man nur noch tot bergen können. Nähere Informationen zu dem Vorfall und zur Identität der Toten teilte die Polizei nicht mit. Dies sei Gegenstand eines Todesermittlungsverfahrens, hieß es.