Im Streit zwischen Mainz 05 und Fußballprofi Anwar El Ghazi um seine fristlose Kündigung könnte am Mittwoch ein Gerichtsurteil fallen. Für beide Seiten geht es um viel Geld.

Mehrere Millionen Euro - so viel könnte El Ghazi von seinem Ex-Club verlangen, sollte die fristlose Kündigung durch den Verein vom Mainzer Arbeitsgericht als unrechtmäßig bewertet werden. Mainz 05 hatte dem Niederländer mit marokkanischen Wurzeln wegen mehrerer anti-israelischer Beiträge in den sozialen Medien gekündigt. Dagegen klagt El Ghazi.

Mainz 05 kündigt Vertrag von Fußballprofi El Ghazi

Eigentlich wäre der Vertrag des Fußballprofis bei Mainz 05 noch bis Juni 2025 gelaufen. Der Verein hatte sich im November 2023 nach viel Wirbel um El Ghazis anti-israelische Aussagen mit sofortiger Wirkung von ihm getrennt. Das monatliche Bruttogehalt des Spielers lag bis dahin bei 150.000 Euro.

Während El Ghazi vor Gericht auf die Auszahlung seines restlichen Gehalts sowie weitere Sonderzahlungen und eine Abfindung von Mainz 05 hofft, könnte der Verein wiederum rund eine halbe Million Euro wegen vermeintlicher Rufschädigung erklagen.

Streit um anti-israelische Aussagen von El Ghazi

Ausgangspunkt des Streitfalls waren im Oktober 2023 mehrere Beiträge von Anwar El Ghazi in den Sozialen Medien, kurz nach dem Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel. Darin hatte der 29-Jährige unter anderem geschrieben: "Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein." Gemeint ist, dass sich Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer ausdehnen sollte. Damit wird Israel gewissermaßen das Existenzrecht abgesprochen.

Wegen dieser Aussagen hatte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz Ermittlungen gegen den Profifußballer aufgenommen. Es bestehe der Anfangsverdacht der Volksverhetzung.

Aussagen von El Ghazi strafbar und fristlose Kündigung rechtmäßig?

In das erwartete Urteil des Mainzer Arbeitsgerichts würde wohl auch mit einfließen, ob die anti-israelischen Aussagen von El Ghazi tatsächlich als strafbar ausgelegt werden – und ob das also als Grund für die fristlose Kündigung ausreichend war. Ob am Mittwoch tatsächlich ein Urteil fällt, ist noch nicht sicher.

Der Ausgang des Gerichtsverfahrens in Mainz wird jedenfalls mit Spannung erwartet, denn er gilt als offen. Ein Gütetermin im vergangenen Januar war ohne Einigung zwischen Mainz 05 und El Ghazi ausgegangen.

Prominente Anwälte vertreten Mainz 05 und El Ghazi

Der niederländische Fußballprofi wird in dem Prozess vom Arbeits- und Sportrechtler Alexander Bergweiler aus Trier vertreten. Zu den bekannteren Schützlingen des Anwalts zählt auch der deutsche Fußballnationalspieler Antonio Rüdiger.

Der 1. FSV Mainz 05 wird vor Gericht vom Arbeitsrechtler Johan-Michel Menke aus Hamburg vertreten. Der hatte im Jahr 2015 bereits einen bundesweit aufsehenerregenden Prozess für den Fußball-Bundesligisten gewonnen. Damals hatte Torwart Heinz Müller gegen die Befristung seines Vertrages geklagt und letztendlich vor dem Bundesarbeitsgericht gegen Mainz 05 verloren.