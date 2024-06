per Mail teilen

Am Sonntag heißt es bei der Landrats-Wahl im Kreis Mayen-Koblenz: Marko Boos (SPD) gegen Christian Altmaier (Freie Wähler). Einen klaren Favoriten gibt es nach dem ersten Wahlgang nicht.

Nur insgesamt 750 gültige Stimmen machten am 9. Juni den Unterschied zwischen der Teilnahme an der Stichwahl am Sonntag und dem Ausscheiden aus dem Rennen um den Landratsposten aus. Die große Überraschung: Die wenigsten Wählerstimmen bekam Pascal Badziong von der CDU mit 32,7 Prozent.

Badziong war im Vorfeld auch von den Grünen im Kreis unterstützt worden. Eigentlich war er als Favorit gehandelt worden, denn zuvor hatte immer ein CDU-Mann den Landrat im Kreis gestellt.

Im Kreis Mayen-Koblenz entscheidet sich bei einer Stichwahl am 23. Juni, wer neuer Landrat wird. Laut der Kreisverwaltung sind knapp 170.000 Wahlberechtigte zugelassen und können in den Wahllokalen von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben.

Marko Boos und Christian Altmaier in der Stichwahl

Egal, wer von den beiden verbliebenen Kandidaten - Marko Boos (SPD) oder Christian Altmaier (Freie Wähler) - zum Landrat gewählt wird, aus Partei-Sicht betritt der Kreis auf jeden Fall Neuland. Spannend wird es, für wen sich die Badziong-Wähler jetzt entscheiden und ob beide Kandidaten ihre eigenen Wähler ein zweites Mal zum Urnengang bewegen können.

Die Hochburgen von Christian Altmaier liegen dabei mehr in den Verbandsgemeinden Rhein-Mosel und Weißenthurm. Marko Boos konnte sich im ersten Wahlgang eher auf die Wähler in Mayen und Andernach sowie in der Eifel verlassen. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu erwarten, denn beide Kandidaten trennten im ersten Wahlgang nur 358 gültige Stimmen.

Am Sonntag entscheidet sich: Wer wird Nachfolger von Alexander Saftig?

Alexander Saftig (CDU) war seit 2009 Landrat im Kreis Mayen-Koblenz. Wie der Kreis mitteilte, erreichte Saftig im Februar 2024 seine Regelaltersgrenze von 66 Jahren. Mit Ablauf seiner Amtszeit tritt er daher automatisch in den Ruhestand und damit endet seine zweite Amtsperiode.

Landrat Alexander Saftig (CDU) vom Kreis Mayen-Koblenz geht in den Ruhestand. picture alliance/dpa | Thomas Frey

Gemeinschaftsklinikum eines der wichtigsten Themen für neuen Landrat

Eines der wichtigsten Themen für den neuen Landrat wird beispielsweise die Zukunft des finanziell angeschlagenen Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) sein. Der Kreis ist zusammen mit der Stadt Koblenz einer der Hauptgesellschafter des Klinikverbunds.